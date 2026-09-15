Bahkan setelah penampilan buruk Randal Kolo Muani melawan Sassuolo, Luciano Spalletti tidak meninggalkan penyerang Prancis itu: "Kami harus lebih sering bermain melalui Kolo Muani. Ketika lawan bermain satu lawan satu, bola harus diarahkan ke penyerang tengah, membuatnya menahan bola lalu bergerak memberi dukungan. Sebaliknya, kami hanya melakukannya beberapa kali, meski dalam beberapa situasi dia memang harus lebih ganas, itu benar". Spalletti memang tidak bisa berbuat lain, dan dia juga tidak bisa mengatakan hal yang berbeda. Bersama Nick Woltemade, Kolo Muani adalah satu dari hanya dua penyerang tengah yang ada di skuad Juventus, dengan mengecualikan Arek Milik (di luar daftar UEFA dan Serie A), dan pelatih tentu tidak bisa begitu saja membuangnya pada September, terlepas dari sindiran selepas laga melawan Frosinone.
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Kolo Muani, bola yang hilang itu dan obsesi 50 juta yang tak kunjung mencetak gol: melawan NEC dan Atalanta jadi kesempatan terakhir
Bola yang hilang itu
Melawan Sassuolo, Kolo Muani benar-benar bak hantu, dalam semua situasi permainan: dalam mencari ruang, dalam kontrol bola, dan dalam tembakan ke gawang. Dia bahkan tidak melepaskan satu pun tembakan, dan lebih dari itu, ketika dia punya kesempatan untuk melakukannya, pada menit ke-94, alih-alih menembak dia malah bersikeras melakukan dribel ceroboh di kotak penalti, kehilangan bola yang menjadi awal gol 3-2 Sassuolo, yang dicetak (dengan enggan) oleh mantan pemain Juventus Adzic, dan membuat emosi seluruh kubu Juventus meledak, dari pelatih hingga para suporter.
PILIHAN SPALLETTI
Secara ucapan, Spalletti masih membela Kolo Muani, dan seperti yang sudah dikatakan, ia memang tidak bisa berbuat sebaliknya. Namun dalam praktiknya, tak diragukan lagi bahwa pelatih asal Certaldo itu sedang memikirkan semua solusi yang ia miliki, karena jelas bagi semua orang bahwa laga Kamis di Liga Europa melawan NEC Nijmegen dan, terutama, pertandingan Minggu kontra Atalanta di liga, sudah menjadi titik balik penting bagi musim Juventus. Dalam dua pertandingan berikutnya, Kolo Muani pasti masih akan mendapat ruang dan kesempatan untuk bermain dan untuk menemukan jalan menuju gol, sebuah gol yang belum pernah ia cetak pada musim ini. Masih harus dilihat apakah ia akan melakukannya dalam kedua laga itu sebagai starter, atau memulai dari bangku cadangan. Apakah ia akan melakukannya sebagai penyerang tunggal atau bersama Woltemade dan, dalam hal itu, apakah dia yang akan bermain lebih ke depan, dengan pemain Jerman itu sebagai gelandang serang, atau justru sebaliknya. Bagaimanapun, peluang bagi mantan pemain Tottenham itu tidak akan banyak lagi, dan setiap menit di lapangan mulai sekarang akan sangat krusial baginya.
Obsesi yang low profile
Memperluas pembahasan soal Kolo Muani, melihat performanya saat ini, masih menjadi misteri alasan mengapa sampai tiga petinggi Juventus, pada waktu yang berbeda, mengejar pemain kelahiran 1998 itu nyaris seperti sebuah obsesi. Pertama Giuntoli, yang merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari 2025, lalu Comolli, yang mengejarnya dengan sia-sia sepanjang musim panas 2025, dan akhirnya Carnevali, yang setelah negosiasi panjang pada musim panas 2026 membelinya secara permanen dengan angka besar, yakni 38 juta untuk biaya tetap ditambah 12 juta bonus.
"Kita tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah dari yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak," kata CEO Juventus Giovanni Carnevali kemarin. Nah, kesan yang muncul saat ini adalah bahwa keputusan untuk bertaruh pada Kolo Muani sepenuhnya mencerminkan Juventus yang, saat ini, kesulitan keluar dari dimensi yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya. Dulu Juventus bisa mendapatkan, misalnya, para nomor satu Prancis di setiap posisi, dari Platini hingga Zidane lewat Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira, dan Pogba, sementara sekarang Si Nyonya Tua membutuhkan waktu setahun untuk membawa kembali Kolo Muani ke Turin, yang tidak masuk skuad untuk Piala Dunia dan yang bukan (setidaknya) di antara sepuluh penyerang Prancis terbaik saat ini.
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