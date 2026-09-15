Memperluas pembahasan soal Kolo Muani, melihat performanya saat ini, masih menjadi misteri alasan mengapa sampai tiga petinggi Juventus, pada waktu yang berbeda, mengejar pemain kelahiran 1998 itu nyaris seperti sebuah obsesi. Pertama Giuntoli, yang merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari 2025, lalu Comolli, yang mengejarnya dengan sia-sia sepanjang musim panas 2025, dan akhirnya Carnevali, yang setelah negosiasi panjang pada musim panas 2026 membelinya secara permanen dengan angka besar, yakni 38 juta untuk biaya tetap ditambah 12 juta bonus.





"Kita tidak bisa berpikir bahwa Juventus telah menjadi klub dengan level yang lebih rendah dari yang semestinya. Kami sedang berada dalam sebuah siklus, akan ada kesulitan dan juga peluang untuk kembali ke puncak," kata CEO Juventus Giovanni Carnevali kemarin. Nah, kesan yang muncul saat ini adalah bahwa keputusan untuk bertaruh pada Kolo Muani sepenuhnya mencerminkan Juventus yang, saat ini, kesulitan keluar dari dimensi yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya. Dulu Juventus bisa mendapatkan, misalnya, para nomor satu Prancis di setiap posisi, dari Platini hingga Zidane lewat Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira, dan Pogba, sementara sekarang Si Nyonya Tua membutuhkan waktu setahun untuk membawa kembali Kolo Muani ke Turin, yang tidak masuk skuad untuk Piala Dunia dan yang bukan (setidaknya) di antara sepuluh penyerang Prancis terbaik saat ini.



