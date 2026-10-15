AFP
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“Kolo Muani ada di sana pada saat yang tepat!” Drama di pengujung waktu tambahan memastikan kemenangan Juventus di Vigo
Kolo Muani tuntaskan kebangkitan dramatis di ajang Eropa di Vigo
Juventus meraih kemenangan 2-1 lewat perjuangan sengit atas Celta Vigo pada laga kedua fase grup Liga Europa UEFA di Abanca-Balaídos. Setelah Hugo Alvarez membawa tuan rumah asal Spanyol unggul pada menit ke-18, tim asuhan Luciano Spalletti bangkit selepas jeda untuk mengamankan tiga poin.
Nick Woltemade menyamakan kedudukan bagi tim tamu sebelum pemain pengganti Randal Kolo Muani menyundul umpan silang Andrea Cambiaso menjadi gol kemenangan pada menit ke-92.
Pierre Kalulu juga mencatatkan pencapaian penting malam itu dengan menjalani penampilan ke-100 bersama Juventus.
- AgenciaLOF
Spalletti puji aksi penentu kemenangan di menit-menit akhir dan sikap tim
Berbicara setelah akhir laga yang dramatis, pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti menyoroti kegigihan timnya dalam mengejar tiga poin. "Saya melihat keinginan untuk tidak puas dengan hasil yang ada, tetapi terus berusaha memenangkan pertandingan. Kami berhasil melakukannya lewat pergerakan sederhana yang dijalankan dengan tepat," kata Spalletti.
"Kami kembali mengirim bola ke kotak penalti, memainkan umpan terobosan, dan Kolo Muani berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk menuntaskannya."
"Pada akhirnya, kami mendapat hasil berkat pergantian pemain dan sikap tim di lapangan."
Berani mengambil risiko jadi kunci kebangkitan Juventus di babak kedua
Juventus menunjukkan determinasi jauh lebih besar pada babak kedua. Chico Conceicao dan Pape Matar Sarr memaksa kiper melakukan penyelamatan sebelum tembakan Nico Gonzalez membentur tiang gawang pada masa injury time. Spalletti tetap mendukung pendekatan proaktif timnya meski sempat mengalami kesulitan taktis.
"Mengambil risiko adalah bagian tak terpisahkan dari sepakbola modern. Saya menyukai sikap para pemain, dan mereka kembali menunjukkannya malam ini," kata Spalletti.
"Setiap kali menguasai bola, kami terus berusaha hingga detik terakhir."
- Ball Raw Images
Apa selanjutnya bagi Juventus dan Celta Vigo
Kemenangan pada masa tambahan waktu itu memastikan Juventus menjaga momentum dalam kiprah mereka di fase grup Liga Europa.
Juventus akan berupaya memperpanjang rentetan kemenangan saat menjamu Rennes pada pertandingan ketiga.
Sementara itu, Celta Vigo bertandang untuk menghadapi Celtic demi meraih poin pertama mereka di kompetisi ini.
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