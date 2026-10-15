Juventus meraih kemenangan 2-1 lewat perjuangan sengit atas Celta Vigo pada laga kedua fase grup Liga Europa UEFA di Abanca-Balaídos. Setelah Hugo Alvarez membawa tuan rumah asal Spanyol unggul pada menit ke-18, tim asuhan Luciano Spalletti bangkit selepas jeda untuk mengamankan tiga poin.

Nick Woltemade menyamakan kedudukan bagi tim tamu sebelum pemain pengganti Randal Kolo Muani menyundul umpan silang Andrea Cambiaso menjadi gol kemenangan pada menit ke-92.

Pierre Kalulu juga mencatatkan pencapaian penting malam itu dengan menjalani penampilan ke-100 bersama Juventus.