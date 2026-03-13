Koleksi 'Home' terbaru Umbro sekali lagi membuktikan bahwa merek ini adalah raja nostalgia sepak bola Inggris

Seiring dengan mendekatnya Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tiga negara yang berjauhan, dan sementara pesaing mereka meluncurkan kampanye besar-besaran dengan anggaran besar yang dirancang untuk memanfaatkan acara utama di musim panas, Umbro yang berbasis di Manchester memilih untuk fokus ke dalam - meluncurkan koleksi yang terasa sangat dekat dengan akar mereka, meskipun turnamen tersebut hampir tidak mungkin diselenggarakan di tempat yang lebih jauh.

Mereka tidak melakukan hal-hal setengah-setengah, melainkan menggali arsip mereka untuk mereproduksi beberapa klasik absolut dari masa kejayaan mereka di akhir 90-an dan awal 2000-an, menciptakan koleksi yang sangat kuat dan memikat, yang mengingatkan pada keaslian Inggris yang telah menjadi identitas merek ini seiring dengan evolusi dan adaptasi mereka untuk bertahan.

Koleksi 'Home' baru ini hanya memperkuat apa yang sudah kita ketahui: Umbro adalah raja nostalgia sepak bola Inggris.