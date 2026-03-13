Goal.com
Umbro Home collection
Koleksi 'Home' terbaru Umbro sekali lagi membuktikan bahwa merek ini adalah raja nostalgia sepak bola Inggris

Umbro adalah bukti nyata dalam membangun niche Anda sendiri. Merek Inggris legendaris ini mungkin telah kehilangan pangsa pasar kepada raksasa pakaian olahraga seperti Nike dan adidas di era modern - akibat keterbatasan dana dan pasar yang tidak bersahabat - namun mereka tetap tak terkalahkan sebagai penyedia kenangan sepak bola Inggris yang autentik. Koleksi 'Home' terbaru mereka untuk musim semi/musim panas 2026 adalah refleksi lain dari hal tersebut.

Seiring dengan mendekatnya Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tiga negara yang berjauhan, dan sementara pesaing mereka meluncurkan kampanye besar-besaran dengan anggaran besar yang dirancang untuk memanfaatkan acara utama di musim panas, Umbro yang berbasis di Manchester memilih untuk fokus ke dalam - meluncurkan koleksi yang terasa sangat dekat dengan akar mereka, meskipun turnamen tersebut hampir tidak mungkin diselenggarakan di tempat yang lebih jauh.

Mereka tidak melakukan hal-hal setengah-setengah, melainkan menggali arsip mereka untuk mereproduksi beberapa klasik absolut dari masa kejayaan mereka di akhir 90-an dan awal 2000-an, menciptakan koleksi yang sangat kuat dan memikat, yang mengingatkan pada keaslian Inggris yang telah menjadi identitas merek ini seiring dengan evolusi dan adaptasi mereka untuk bertahan.

Koleksi 'Home' baru ini hanya memperkuat apa yang sudah kita ketahui: Umbro adalah raja nostalgia sepak bola Inggris.

  Umbro Home collection

    Kembali ke dasar-dasar

    Anda tidak akan menemukan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi atau kemewahan yang mencolok di mana pun dalam kampanye ini, karena Umbro dengan cerdas mengembalikan segala sesuatunya ke dasar-dasar dengan koleksi yang indah dalam kesederhanaannya. Menurut kata-kata mereka sendiri, "ini bukan sepak bola yang dirancang untuk siaran atau skala besar".

    Sebaliknya, konsep ini berpusat pada klub sepak bola akar rumput fiktif di kota Inggris yang khas, dengan lapangan bermain yang kusut di pinggir jalan utama, dekorasi klub tua yang kusam, dan bir murah serta obrolan ramai yang pasti Anda temukan di sana setelah pertandingan Sabtu sore yang sengit.

    "Ini bukan klub milik siapa pun, dan pada saat yang sama, ini adalah klub milik semua orang," kata Umbro.

  Umbro Home collection

    Penghormatan kepada komunitas sepak bola

    Dibuat di Ashton FC, Greater Manchester, berbagai settingnya terasa nyaman dan familiar, dengan fokus pada "ruang-ruang di sekitar pertandingan, dan momen-momen yang terjadi di pinggiran aksi, di mana budaya sepak bola dan komunitas yang sesungguhnya hidup" sebagai penghormatan kepada mereka yang menjaga semangat tersebut tetap hidup. Koleksi ini bahkan diperagakan oleh orang-orang yang terhubung dengan klub serta karakter-karakter yang dipilih dari jalanan.

    Dalam iklim politik yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, di mana bendera St. George telah disalahgunakan oleh sayap kanan ekstrem, kampanye ini terasa seperti cara Umbro untuk mengklaim kembali identitas Inggris dengan cara yang unik namun tak terbantahkan.

  Umbro Home collection

    Mengundang kenangan nostalgia

    Untuk mewujudkan konsep mereka, Umbro telah menggali arsip lama mereka untuk mereproduksi sejumlah klasik abadi, menghubungkan sepak bola, mode, dan gaya hidup. Mulai dari sepatu olahraga, tas tote, celana pendek, celana training, kaus retro, hingga hoodie, Anda bisa mengenakan seluruh koleksi dari ujung kepala hingga ujung kaki dua atau tiga kali lipat jika Anda mau.

    Sorotan? Pilihlah sesuka Anda; jaket Harrington adalah karya seni, terinspirasi dari jaket lari Inggris di Piala Dunia 2006 dua dekade lalu, dengan lambang St. George's Cross yang ikonik di bahu. Ditujukan sebagai penghormatan kepada para manajer legendaris, kami yakin Sven-Goran Eriksson yang telah meninggal—yang memimpin Tim Tiga Singa ke turnamen di Jerman 20 tahun lalu—akan menyukainya.

    Koleksi ini juga mencakup versi ulang jersey kandang Inggris dari masa itu, serta edisi 1998, memberikan pilihan yang sempurna untuk nonton bareng di taman pub menjelang edisi 2026 musim panas ini. Anda juga bisa mendapatkan jersey sepak bola lengan panjang bergaya retro dalam tiga pilihan warna, dengan pita berlian ganda Umbro ikonik di lengan.

  Umbro Home collection

    Menghubungkan jalan dan lapangan

    Ini adalah koleksi streetwear sekaligus koleksi sepak bola, dengan banyak item yang sama cocoknya dipakai di tribun penonton maupun di lapangan. Di antaranya ada celana tracksuit longgar bergaya retro, yang mengingatkan pada permainan sepak bola di taman dengan jaket sebagai gawang. Pastikan Anda sudah pulang untuk makan malam.

    Kemudian ada Boxy Shirt yang menggabungkan lengan raglan dan panel olahraga dengan placket dan kerah klasik. Anda bisa memadukannya dengan Washed Drill Pants, yang memiliki jahitan tengah depan dan logo Umbro double-diamond berukuran besar.

    Di tempat lain, ada sepatu kets bergaya astro yang diadaptasi untuk jalanan, banyak pilihan kaos, jeans, dan celana cargo. Palet warna beige, abu-abu lembut, biru redup, dan tartan cokelat berpadu dengan pilihan bahan sporty di seluruh koleksi.

  Umbro Home collection

    Perkembangan terus berlanjut

    Ini hanyalah titik penting terbaru dalam kebangkitan sukses Umbro, yang kini semakin memperkuat identitasnya sebagai salah satu dari sedikit merek sepak bola Inggris asli yang autentik. Ketika Nike menjual perusahaan tersebut pada 2012 setelah empat setengah tahun kepemilikan yang relatif singkat, masa depan Umbro tampak tidak pasti, terutama setelah kehilangan sejumlah kontrak pasokan seragam penting—termasuk tim nasional Inggris dan Manchester City.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Umbro telah mengkonsolidasikan diri dan berhasil mereinvent diri mereka - memanfaatkan sejarah kaya mereka, akar Manchester, dan pasar streetwear pada saat kolaborasi dengan sepak bola sedang booming. Strategi ini telah membuahkan hasil yang gemilang, dengan Umbro kini diakui sebagai ahli dalam genre retro-inspired yang selalu populer dalam dunia sepak bola.

  Umbro Home collection

    "Cerita alami yang cocok untuk Umbro ceritakan"

    Umbro mungkin telah kehilangan posisinya sebagai pesaing serius bagi raksasa Nike dan adidas dalam persaingan untuk mendominasi pasar pakaian olahraga performa modern, tetapi mereka telah menemukan ceruk pasarnya sebagai penyedia perlengkapan yang dipenuhi nostalgia dan menjadikannya ciri khas mereka.

    "Perpaduan antara budaya sepak bola dan mode adalah ruang yang tidak hanya Umbro kenal, tetapi juga turut membentuknya," kata Helene Hope, Kepala Pemasaran Merek Global Umbro, dalam pernyataan resmi. "Dengan sejarah merek yang mendalam yang berakar di ruang ini, rasanya seperti cerita alami bagi Umbro untuk diceritakan."

    Merek Inggris ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah raja nostalgia budaya sepak bola di negara tersebut. Koleksi 'Home' kini tersedia untuk dibeli di Umbro.co.uk dan toko-toko terpilih.

