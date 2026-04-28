Kobbie Mainoo telah mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester United terkait kontrak jangka panjang baru

Mainoo telah menyetujui ketentuan kontrak baru di klub tersebut, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Lulusan akademi Setan Merah ini akan memperpanjang masa kontraknya hingga Juni 2031 dan pengumuman resmi kemungkinan akan dilakukan akhir pekan ini. Kesepakatan ini menandai kemenangan besar bagi klub, yang sebelumnya menghadapi kemungkinan kehilangan pemain internasional Inggris tersebut di tengah masa ketidakpastian kariernya.

Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada musim panas lalu dan selama jendela transfer Januari setelah tidak lagi disukai oleh manajer sebelumnya, Ruben Amorim, namun ia kembali menjadi pemain kunci di bawah asuhan Carrick dan diharapkan akan berangkat ke Piala Dunia bersama timnas Inggris pada musim panas mendatang.