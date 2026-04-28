AFP
Diterjemahkan oleh
Kobbie Mainoo telah mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester United terkait kontrak jangka panjang baru
Setan Merah mengamankan bintang masa depan akademi mereka
Mainoo telah menyetujui ketentuan kontrak baru di klub tersebut, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Lulusan akademi Setan Merah ini akan memperpanjang masa kontraknya hingga Juni 2031 dan pengumuman resmi kemungkinan akan dilakukan akhir pekan ini. Kesepakatan ini menandai kemenangan besar bagi klub, yang sebelumnya menghadapi kemungkinan kehilangan pemain internasional Inggris tersebut di tengah masa ketidakpastian kariernya.
Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada musim panas lalu dan selama jendela transfer Januari setelah tidak lagi disukai oleh manajer sebelumnya, Ruben Amorim, namun ia kembali menjadi pemain kunci di bawah asuhan Carrick dan diharapkan akan berangkat ke Piala Dunia bersama timnas Inggris pada musim panas mendatang.
- Getty Images Sport
Terungkapnya kenaikan gaji yang mengejutkan
Ketentuan finansial dalam perjanjian tersebut menunjukkan meningkatnya status Mainoo di dalam skuad. Berdasarkan ketentuan baru tersebut, pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan akan menerima gaji mingguan yang naik empat kali lipat. Gajinya akan melonjak dari angka yang cukup sederhana sebesar £25.000 menjadi gaji pokok sebesar £120.000 per minggu, ditambah dengan berbagai bonus berbasis performa yang dapat membuat angka tersebut meningkat lebih jauh lagi jika ia mencapai target-target tertentu. Kenaikan gaji yang signifikan ini menegaskan niat United untuk membangun strategi masa depan mereka berdasarkan kualitas kreatif dan pertahanan pemain muda kelahiran Stockport tersebut.
Pengaruh Carrick terhadap kebangkitan Mainoo
Kedatangan pelatih sementara Carrick menjadi titik balik dalam karier Mainoo di Old Trafford. Carrick, yang dulu juga merupakan pemain andalan di posisi gelandang tengah United, sangat memuji perkembangan dan kecerdasan taktis sang pemain selama United merangsek ke tiga besar klasemen Liga Premier.
Mengenai perkembangan Mainoo, manajer United itu mengatakan: "Saya pikir dia tampil sangat baik. Setelah tidak banyak bermain selama beberapa waktu, lalu masuk dan bermain dalam serangkaian pertandingan serta menemukan ritmenya. Saya pikir dia melakukannya dengan sangat cepat dan ada semacam alur yang alami di sana."
- AFP
Fernandes akan segera memperbarui kontraknya?
The Red Devils kini hanya berjarak dua poin dari memastikan tiket ke Liga Champions musim depan berkat kemenangan terbaru mereka atas Brentford, dan Mainoo memainkan peran krusial dalam kebangkitan impresif mereka di Liga Premier. Klub juga berencana menawarkan kontrak baru kepada kapten tim, Bruno Fernandes, seiring upaya mereka untuk bersaing memperebutkan trofi-trofi bergengsi pada musim 2026-27.
Fernandes dan Mainoo akan kembali beraksi saat United menjamu Liverpool akhir pekan ini.