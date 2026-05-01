Kobbie Mainoo menyebut dua rekan setim yang namanya akan ia cantumkan di bajunya jika menjadi penggemar-setelah pernah mengidolakan Wayne Rooney-dan mengungkapkan rencananya untuk membuat tato bertema Manchester United
Penggemar Setan Merah sejati
Bintang muda United, Mainoo, telah menegaskan kembali komitmen seumur hidupnya kepada klub masa kecilnya setelah baru-baru ini memperpanjang kontraknya untuk jangka panjang. Lulusan akademi yang kini menjadi sosok penting di tim utama ini tetap sangat terikat dengan tradisi Theatre of Dreams meskipun kariernya melesat dengan cepat menuju ketenaran internasional. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan United, kedekatan pribadi pemain berusia 21 tahun ini dengan klub terus membentuk ambisi profesional dan identitasnya di luar lapangan.
Dari penggemar menjadi tokoh utama
Dalam wawancara terbuka dengan GQmengenai pengaruh-pengaruh awalnya dan kekagumannya saat ini terhadap rekan-rekan sesama pemain, Mainoo mengenang para pemain yang membentuk masa kecilnya dan mereka yang ia hormati sekarang. Ketika ditanya tentang nama pertama yang pernah tertera di kaos replika miliknya, ia menjawab: “[Wayne] Rooney. Saat tumbuh besar, dia adalah sosok utama di United. Dia adalah bintang besar, jadi pada masa itu saya rasa tidak ada yang akan mencantumkan nama pemain lain di kaos mereka.”
Ketika ditanya siapa yang akan ia pilih jika ia adalah seorang penggemar muda saat ini, ia menambahkan: “Mungkin Bruno [Fernandes] atau Amad [Diallo]. Ketika saya masih muda, saya menyukai gaya permainan seperti itu, pemain sayap yang sulit dihadapi. Dan Bruno karena ia adalah pemain yang luar biasa, melihat apa yang telah ia lakukan untuk klub. Ia telah berada di sini cukup lama dan apa yang ia lakukan di musim ini juga luar biasa.”
Kesetiaan seumur hidup
Pemain internasional Inggris itu juga menyinggung kemungkinan untuk mengukuhkan posisinya di klub melalui sebuah penghormatan permanen dan jalur karier yang langka di era modern. Mengenai rencana untuk membuat tato bertema klub, Mainoo berkata: “Sejak kecil, saya selalu mendukung United dan sering datang ke Old Trafford. Jadi ya, itu pasti mungkin.”
Mengenai kemungkinan menghabiskan seluruh kariernya di Old Trafford, gelandang kelahiran Stockport itu menambahkan: “Ya, maksud saya, saya mencintai klub ini dan sudah melakukannya sepanjang hidup saya, jadi ya, itu pasti mungkin.”
Momen puncak musim yang menentukan
Perhatian utama Mainoo kini kembali tertuju pada lapangan, seiring persiapan United menjelang laga kandang yang sangat menentukan melawan Liverpool pada Minggu, 3 Mei mendatang. Kemenangan dalam laga derbi yang sarat tekanan ini akan secara efektif memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, sekaligus menjadi panggung yang sempurna bagi gelandang muda ini untuk menunjukkan kepemimpinannya yang semakin berkembang. Dengan Piala Dunia yang akan digelar musim panas ini, mempertahankan performa domestiknya yang luar biasa akan menjadi kunci penting baginya untuk mengukuhkan diri sebagai bintang global sambil tetap setia pada akar Manchester-nya.