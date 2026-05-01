Kobbie Mainoo menyebut dua rekan setim yang namanya akan ia cantumkan di bajunya jika menjadi penggemar-setelah pernah mengidolakan Wayne Rooney-dan mengungkapkan rencananya untuk membuat tato bertema Manchester United

Dalam wawancara terbuka dengan GQmengenai pengaruh-pengaruh awalnya dan kekagumannya saat ini terhadap rekan-rekan sesama pemain, Mainoo mengenang para pemain yang membentuk masa kecilnya dan mereka yang ia hormati sekarang. Ketika ditanya tentang nama pertama yang pernah tertera di kaos replika miliknya, ia menjawab: “[Wayne] Rooney. Saat tumbuh besar, dia adalah sosok utama di United. Dia adalah bintang besar, jadi pada masa itu saya rasa tidak ada yang akan mencantumkan nama pemain lain di kaos mereka.”

Ketika ditanya siapa yang akan ia pilih jika ia adalah seorang penggemar muda saat ini, ia menambahkan: “Mungkin Bruno [Fernandes] atau Amad [Diallo]. Ketika saya masih muda, saya menyukai gaya permainan seperti itu, pemain sayap yang sulit dihadapi. Dan Bruno karena ia adalah pemain yang luar biasa, melihat apa yang telah ia lakukan untuk klub. Ia telah berada di sini cukup lama dan apa yang ia lakukan di musim ini juga luar biasa.”