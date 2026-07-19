Kobbie Mainoo menutup Piala Dunia 2026 tanpa bermain sama sekali! Kabar terbaru tentang bintang Man Utd tersebut setelah gelandang itu diminta berpura-pura cedera dalam laga perebutan tempat ketiga yang ‘tidak masuk akal’ melawan Prancis

Tuchel mengungkapkan bahwa cedera punggung menjadi alasan di balik absennya Mainoo dari skuad pertandingan saat Three Lions menang 6-4 atas Prancis dalam pertandingan perebutan medali perunggu. Gelandang tersebut semula diharapkan dapat akhirnya mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di Miami seiring rotasi pemain yang dilakukan pelatih, namun ia sekali lagi terpaksa menonton dari pinggir lapangan. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) merilis pernyataan sebelum pertandingan yang menegaskan bahwa Mainoo tidak dapat bermain dalam laga melawan Prancis karena cedera.

Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut setelah kemenangan dengan skor tinggi itu, Tuchel menjelaskan penyebab cedera tersebut. "Kobbie mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir kemarin pagi," kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan. "Ia merasakan sakit tajam di punggungnya saat latihan dan belum siap untuk bermain." Hal ini mengakhiri turnamen yang mengecewakan bagi lulusan akademi Manchester United tersebut, yang kembali ke Carrington tanpa mencatatkan menit bermain di pertandingan resmi, meskipun ia tampil mengesankan di kompetisi domestik di bawah asuhan Michael Carrick musim lalu.







