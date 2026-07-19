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Kobbie Mainoo menutup Piala Dunia 2026 tanpa bermain sama sekali! Kabar terbaru tentang bintang Man Utd tersebut setelah gelandang itu diminta berpura-pura cedera dalam laga perebutan tempat ketiga yang ‘tidak masuk akal’ melawan Prancis
Tuchel mengonfirmasi kabar buruk terkait kondisi kebugaran menjelang pertandingan
Tuchel mengungkapkan bahwa cedera punggung menjadi alasan di balik absennya Mainoo dari skuad pertandingan saat Three Lions menang 6-4 atas Prancis dalam pertandingan perebutan medali perunggu. Gelandang tersebut semula diharapkan dapat akhirnya mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di Miami seiring rotasi pemain yang dilakukan pelatih, namun ia sekali lagi terpaksa menonton dari pinggir lapangan. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) merilis pernyataan sebelum pertandingan yang menegaskan bahwa Mainoo tidak dapat bermain dalam laga melawan Prancis karena cedera.
Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut setelah kemenangan dengan skor tinggi itu, Tuchel menjelaskan penyebab cedera tersebut. "Kobbie mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir kemarin pagi," kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan. "Ia merasakan sakit tajam di punggungnya saat latihan dan belum siap untuk bermain." Hal ini mengakhiri turnamen yang mengecewakan bagi lulusan akademi Manchester United tersebut, yang kembali ke Carrington tanpa mencatatkan menit bermain di pertandingan resmi, meskipun ia tampil mengesankan di kompetisi domestik di bawah asuhan Michael Carrick musim lalu.
- Getty Images Sport
Butt mendesak agar boikot pertandingan yang 'tidak masuk akal'
Berita cedera tersebut muncul setelah seminggu penuh kontroversi, di mana mantan gelandang Manchester United, Nicky Butt, secara mengejutkan menyarankan bahwa Mainoo seharusnya berpura-pura cedera untuk menghindari bermain dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang “tidak masuk akal” itu. Butt sangat tajam dalam penilaiannya terhadap cara Tuchel memperlakukan pemain muda tersebut, terutama setelah Three Lions tersingkir oleh Argentina di babak semifinal.
"Kalau saya jadi Kobbie Mainoo, saya pasti akan menolak bermain. Saya akan bilang bahwa saya cedera," kata Butt. "Ini pertandingan yang tidak masuk akal, terutama setelah Anda diperlakukan seperti itu. Dia belum bermain satu menit pun, sekarang harus turun sebagai starter dalam pertandingan persahabatan yang tidak penting dan berisiko cedera sepanjang musim… tidak."
Neville menuntut penjelasan terkait bintang muda tersebut
Keputusan untuk membiarkan Mainoo duduk di bangku cadangan sepanjang babak gugur telah memicu perdebatan sengit, dengan banyak penggemar dan pakar mempertanyakan mengapa gelandang tersebut diabaikan saat tim mengalami kekalahan telak di semifinal. Gary Neville juga turut menyuarakan kritiknya di The Overlap, dengan menyatakan bahwa Mainoo berhak menuntut penjelasan atas minimnya keterlibatannya. Neville mencatat bahwa Declan Rice sudah “kelelahan luar biasa” setelah berjuang melawan penyakit dan cedera, namun Mainoo tetap terpaku di bangku cadangan.
Neville berkata setelah semifinal: “Jujur saja, kami benar-benar kelelahan. Kami tidak bisa keluar dari kotak penalti. Kami benar-benar terdesak ke belakang, dan kemudian para pemain lini tengah mundur ke arah kami karena kaki mereka sudah tidak kuat lagi. Lihat saja hari ini, Declan jelas-jelas belum dalam kondisi prima sejak hari pertama, bukan? Itu masalah besar bagi kami. Dia tidak memiliki energi dan kecepatan untuk mengejar bola. Kobbie Mainoo pasti akan menanyakan hal itu, bukan?"
- Getty Images Sport
Kekhawatiran seputar Old Trafford menjelang musim baru
Kabar ini akan menjadi kekhawatiran besar bagi Carrick dan staf kepelatihan Manchester United di Inggris. Mainoo tampil gemilang di bawah asuhan Carrick pada paruh kedua musim Liga Premier sebelumnya, dan dengan musim baru yang semakin dekat, Setan Merah tidak bisa membiarkan motor lini tengah mereka absen karena masalah tulang belakang jangka panjang.
United dijadwalkan memulai kampanye domestik mereka melawan Hull City pada 22 Agustus, sehingga Mainoo hanya memiliki waktu satu bulan untuk pulih dari apa yang digambarkan Tuchel sebagai “rasa sakit yang tajam.” Setelah musim panas yang melelahkan dan pada akhirnya mengecewakan di Amerika Utara, pemain berusia 21 tahun ini kini harus fokus pada proses rehabilitasinya.
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