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Kobbie Mainoo mengungkap obsesinya terhadap derby Manchester saat wonderkid Manchester United itu membidik kemenangan lain atas Manchester City
Signifikansi derby Manchester
Mainoo sudah tidak asing dengan intensitas derby Manchester, setelah bertransformasi dari prospek akademi yang menjanjikan menjadi figur penting di tim utama. Saat Manchester United bersiap menghadapi pertemuan ke-199 antara kedua klub, pemain berusia 21 tahun itu mengenang sejarah panjangnya dengan laga ini. Setelah berulang kali menghadapi Manchester City sepanjang perkembangan kariernya di level junior, Mainoo memahami bahwa pertandingan ini memiliki bobot yang tak tertandingi dalam kalender sepakbola Inggris.
Berbicara kepada United Review, Mainoo merinci keterkaitan pribadinya dengan pertandingan ini, dengan mengatakan: "Ini sangat berarti bagi saya. Maksud saya, saat berkembang di Akademi, Anda menghadapi City dua kali setiap musim dan itu selalu menjadi pertandingan terbesar. Anda tahu itu sebagai seorang penggemar, tetapi ketika para pelatih membesar-besarkannya, ini selalu menjadi rivalitas besar bagi kami, jadi ya, saya sangat antusias."
- Getty Images Sport
Menghidupkan kembali kejayaan final Piala FA
Sudah dua tahun berlalu sejak Mainoo menampilkan mungkin performa paling ikonisnya dengan seragam United, membawa klub meraih kemenangan 2-1 yang berkesan atas City di final Piala FA 2024 di Wembley. Pada sore itu, gelandang tersebut dinobatkan sebagai Player of the Match setelah mencetak gol kedua yang menentukan, sebuah momen yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling cemerlang di negara ini. Perayaan yang menyusul, dengan Mainoo mengenakan topi bucket berwarna merah, putih, dan hitam, tetap membekas dalam ingatan para pendukung setia United.
Merefleksikan golnya dan keberhasilan meraih trofi tersebut, Mainoo berkata: “Itu adalah hari yang luar biasa. Maksud saya, mencetak gol dalam derby kapan pun itu terasa luar biasa, tetapi di final Piala FA, rasanya jadi jauh lebih manis. Dan kemudian bisa menang, ya, itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Momen yang Anda impikan, seperti di Wembley, melawan rival Anda, untuk memenangkan trofi. Itu luar biasa. Saya masih punya topi bucket itu, masih punya beberapa syal dari pertandingan itu. Ya, saya akan menyimpannya selamanya!”
Mengejar kemenangan derby lainnya
Saat kedua tim bersiap kembali bentrok, Mainoo sepenuhnya menyadari dorongan psikologis yang bisa diberikan kemenangan atas Manchester City. Meski United telah menunjukkan peningkatan signifikan, mereka tahu bahwa mengalahkan tim asuhan Maresca membutuhkan penampilan yang nyaris sempurna. Gelandang itu menegaskan bahwa tim tidak akan lengah, dengan memandang derby ini sebagai momen krusial yang bisa menentukan arah mereka untuk sisa musim ini.
Bagi Mainoo, tujuannya tetap jelas: melanjutkan dominasi yang dibangun pada awal tahun ini dan mengirim pesan kepada tim-tim lain di liga. "Setiap kali Anda mengalahkan City, itu selalu positif dan sangat besar untuk musim ini, seperti membantu mendongkrak tim, jadi kami tidak akan menganggapnya enteng, dan kami tahu ini laga yang besar. Semoga kami keluar sebagai pemenang," ujar Mainoo.
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Bekerja di bawah arahan Michael Carrick
Dengan United mencatatkan rekor kandang yang tangguh di Old Trafford, di mana Leeds United tetap menjadi satu-satunya tim yang mampu menghindari kekalahan selama masa kepelatihan Michael Carrick, pengaruh mantan kapten United itu terlihat jelas. Bagi gelandang muda seperti Mainoo, memiliki manajer yang bermain di posisi yang sama pada level tertinggi merupakan aset yang sangat berharga.
"Saya menyukainya [bekerja di bawah Carrick]. Sangat banyak membantu, terutama karena dia adalah gelandang yang sangat berpengalaman dan meraih begitu banyak kemenangan bersama klub ini. Apa pun yang dia katakan kepada Anda atau instruksi apa pun yang dia berikan benar-benar sangat berharga. Jadi, sangat bagus bisa belajar di bawahnya dan bermain untuknya," ujarnya.
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