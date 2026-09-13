Kobbie Mainoo mengungkap obsesinya terhadap derby Manchester saat wonderkid Manchester United itu membidik kemenangan lain atas Manchester City

Mainoo sudah tidak asing dengan intensitas derby Manchester, setelah bertransformasi dari prospek akademi yang menjanjikan menjadi figur penting di tim utama. Saat Manchester United bersiap menghadapi pertemuan ke-199 antara kedua klub, pemain berusia 21 tahun itu mengenang sejarah panjangnya dengan laga ini. Setelah berulang kali menghadapi Manchester City sepanjang perkembangan kariernya di level junior, Mainoo memahami bahwa pertandingan ini memiliki bobot yang tak tertandingi dalam kalender sepakbola Inggris.

Berbicara kepada United Review, Mainoo merinci keterkaitan pribadinya dengan pertandingan ini, dengan mengatakan: "Ini sangat berarti bagi saya. Maksud saya, saat berkembang di Akademi, Anda menghadapi City dua kali setiap musim dan itu selalu menjadi pertandingan terbesar. Anda tahu itu sebagai seorang penggemar, tetapi ketika para pelatih membesar-besarkannya, ini selalu menjadi rivalitas besar bagi kami, jadi ya, saya sangat antusias."