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Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Kobbie Mainoo mengirim pesan kepada Michael Carrick dari markas latihan Timnas Inggris untuk Piala Dunia & menanggapi penunjukan manajer Man Utd sebagai pelatih tetap

K. Mainoo
M. Carrick
England
Manchester United
World Cup
Premier League

Kobbie Mainoo mengucapkan terima kasih kepada Michael Carrick karena telah menyelamatkan karier internasionalnya setelah namanya masuk dalam skuad 26 pemain Inggris untuk Piala Dunia mendatang. Bintang muda Manchester United itu mengaku "sangat bersyukur" kepada manajer Old Trafford yang baru saja diangkat secara permanen itu atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sejak ia mengambil alih kendali.

  • Mainoo menyambut baik penunjukan Carrick sebagai pelatih tetap

    Manchester United baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Carrick telah mendapatkan kontrak permanen hingga 2028 setelah masa jabatan sementara yang sukses menyusul kepergian Ruben Amorim. Keputusan ini disambut dengan antusiasme besar di ruang ganti, dengan Mainoo menegaskan bahwa para pemain sangat berharap mantan kapten Setan Merah itu tetap bertahan dalam jangka panjang.

    Berbicara dari markas latihan Inggris di Florida, Mainoo mengatakan kepada talkSPORT: "Kami sangat senang dengan hal itu, jelas, kami mendukung manajer sejak awal. Begitu banyak penampilan hebat di bawah asuhannya, dan saya menyukai cara dia melatih dan mengelola saya secara pribadi di dalam tim. Saya pikir semua orang di skuad setuju dengan itu, jadi ketika dia secara resmi mendapatkan pekerjaan itu, kami semua sangat senang."


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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Titik balik setelah Amorim mengalami kesulitan

    Masuknya pemain berusia 21 tahun ini ke dalam skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel tampaknya mustahil beberapa bulan yang lalu. Di bawah asuhan manajer sebelumnya, Amorim, Mainoo sempat mempertimbangkan masa depannya di Old Trafford setelah tidak lagi masuk dalam susunan pemain inti. Ia tak pernah sekali pun menjadi starter di Liga Premier di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu, namun nasibnya berubah seketika saat Carrick datang pada Januari.

    Merenungkan dampak Carrick terhadap pemilihannya ke tim nasional, Mainoo menambahkan: "Tentu saja, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih. Karena jika dia tidak menurunkan saya ke lapangan, maka saya tidak akan berada di sini, jadi saya selalu berterima kasih kepadanya untuk itu." Gelandang ini menjadi sosok yang selalu tampil di bawah asuhan Carrick, hanya absen dalam satu dari 17 pertandingan liga yang mereka jalani bersama selama lonjakan performa di akhir musim.

  • Aksi gemilang di Liga Champions dan kebangkitan Manchester United

    Mainoo berperan penting dalam laju kenaikan peringkat United, yang pada akhirnya membawa mereka finis di posisi ketiga. Momen gemilangnya terjadi dalam laga krusial di Old Trafford, di mana Mainoo mencetak gol penentu di menit-menit akhir dalam kemenangan 3-2 atas Liverpool bulan lalu. Hasil tersebut secara resmi memastikan kembalinya United ke Liga Champions dan mengukuhkan status Carrick sebagai sosok yang tepat untuk posisi tersebut. Gaya kepemimpinan Carrick telah memaksimalkan potensi pemain muda United ini, dengan Mainoo sebelumnya menyatakan bahwa dedikasi skuad terhadap manajer begitu kuat sehingga para pemain "ingin mengikutinya, berjuang untuknya, dan rela mati untuknya di lapangan."

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images

    Tuchel mempercayai para pemain muda dalam upaya menuju Piala Dunia

    Mainoo kini akan berusaha menambah koleksi 12 penampilannya bersama The Three Lions. Terlepas dari usianya, ia sudah menjadi pemain berpengalaman di ajang turnamen, setelah tampil dalam enam pertandingan saat Inggris melaju ke final Euro 2024. Namun, ini akan menjadi debutnya di Piala Dunia, dengan Tuchel diperkirakan akan mengandalkan energi dan ketenangannya di lini tengah saat Inggris menghadapi Grup L yang sulit bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Sebelum turnamen dimulai, Mainoo dan rekan-rekan setimnya akan mempersiapkan diri melalui dua pertandingan persahabatan di Florida, menghadapi Selandia Baru pada 6 Juni dan Kosta Rika pada 10 Juni.

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