Manchester United baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Carrick telah mendapatkan kontrak permanen hingga 2028 setelah masa jabatan sementara yang sukses menyusul kepergian Ruben Amorim. Keputusan ini disambut dengan antusiasme besar di ruang ganti, dengan Mainoo menegaskan bahwa para pemain sangat berharap mantan kapten Setan Merah itu tetap bertahan dalam jangka panjang.

Berbicara dari markas latihan Inggris di Florida, Mainoo mengatakan kepada talkSPORT: "Kami sangat senang dengan hal itu, jelas, kami mendukung manajer sejak awal. Begitu banyak penampilan hebat di bawah asuhannya, dan saya menyukai cara dia melatih dan mengelola saya secara pribadi di dalam tim. Saya pikir semua orang di skuad setuju dengan itu, jadi ketika dia secara resmi mendapatkan pekerjaan itu, kami semua sangat senang."



