Kobbie Mainoo angkat bicara mengenai perlakuan terhadap Ruben Amorim dan apakah dia benar-benar berniat hengkang dari Manchester United

Sikap resmi Amorim adalah bahwa profil Mainoo terlalu mirip dengan kapten klub Bruno Fernandes, sehingga pemain muda itu jarang dianggap lebih dari sekadar pemain cadangan mewah. Gelandang tersebut tampaknya menerima kenyataan bahwa ia memang bukan pilihan yang tepat untuk visi spesifik sang manajer saat itu. "Ketika ada manajer baru, mereka punya gaya bermain yang mereka inginkan, dan jika mereka merasa kamu tidak cocok dengan itu, ya kamu memang tidak cocok. Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha dan berlatih agar mungkin bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda," jelas Mainoo.

Periode tersebut membutuhkan penyesuaian mental yang besar bagi seorang pemain yang sebelumnya menjadi starter reguler di bawah asuhan Erik ten Hag. Mainoo memuji rekan-rekan setim dan keluarganya yang telah membantunya tetap tenang selama masa-masa ia duduk di bangku cadangan. "Beralih dari bermain hampir di setiap pertandingan menjadi tidak sering bermain tentu saja akan menjadi penyesuaian yang sulit," tambahnya. "Tentu saja sulit ketika Anda bahkan tidak masuk sebagai pemain pengganti. Namun, saya akan mengatakan bahwa keluarga dan teman-teman saya membantu saya melihat cahaya di ujung terowongan."



