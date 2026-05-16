Kobbie Mainoo angkat bicara mengenai perlakuan terhadap Ruben Amorim dan apakah dia benar-benar berniat hengkang dari Manchester United
Penolakan dari Amorim memicu pikiran untuk hengkang
Karier Mainoo di Old Trafford menemui hambatan besar ketika Amorim datang dengan formasi 3-4-2-1 yang kaku, yang tampaknya tidak menyisakan tempat bagi lulusan akademi tersebut. Meskipun mencetak gol penentu kemenangan yang legendaris di final Piala FA melawan Manchester City hanya dua tahun sebelumnya, gelandang ini justru terpinggirkan dan tak pernah sekali pun diturunkan sebagai starter di Liga Premier di bawah asuhan mantan pelatih Sporting CP tersebut. Situasinya menjadi begitu genting hingga Mainoo meminta dipinjamkan pada pekan terakhir jendela transfer musim panas, namun klub justru memblokir kepergiannya.
Merenungkan masa-masa kelam itu, pemain berusia 21 tahun ini mengakui bahwa minimnya menit bermain memaksanya untuk mengevaluasi jalur kariernya. Ketika ditanya seberapa dekat ia dengan kepindahan, Mainoo mengatakan kepada Sky Sports: "Ketika Anda tidak banyak bermain, atau bahkan tidak bermain sama sekali, Anda mempertimbangkan segala hal. Namun, yang selalu ada di benak saya adalah bermain untuk Manchester United dan terus bermain untuk klub tempat saya tumbuh besar ini."
Ketidakseimbangan taktis dan faktor Fernandes
Sikap resmi Amorim adalah bahwa profil Mainoo terlalu mirip dengan kapten klub Bruno Fernandes, sehingga pemain muda itu jarang dianggap lebih dari sekadar pemain cadangan mewah. Gelandang tersebut tampaknya menerima kenyataan bahwa ia memang bukan pilihan yang tepat untuk visi spesifik sang manajer saat itu. "Ketika ada manajer baru, mereka punya gaya bermain yang mereka inginkan, dan jika mereka merasa kamu tidak cocok dengan itu, ya kamu memang tidak cocok. Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha dan berlatih agar mungkin bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda," jelas Mainoo.
Periode tersebut membutuhkan penyesuaian mental yang besar bagi seorang pemain yang sebelumnya menjadi starter reguler di bawah asuhan Erik ten Hag. Mainoo memuji rekan-rekan setim dan keluarganya yang telah membantunya tetap tenang selama masa-masa ia duduk di bangku cadangan. "Beralih dari bermain hampir di setiap pertandingan menjadi tidak sering bermain tentu saja akan menjadi penyesuaian yang sulit," tambahnya. "Tentu saja sulit ketika Anda bahkan tidak masuk sebagai pemain pengganti. Namun, saya akan mengatakan bahwa keluarga dan teman-teman saya membantu saya melihat cahaya di ujung terowongan."
Efek Carrick dan Kembalinya Liga Champions
Segalanya berubah menjadi lebih baik ketika Michael Carrick kembali ke klub untuk menggantikan Amorim pada Januari lalu. Mantan kapten United itu langsung menempatkan Mainoo kembali di jantung lini tengah, sebuah langkah yang membuahkan hasil positif bagi sang pemain maupun klub. Di bawah bimbingan Carrick, United telah memenangkan 10 dari 15 pertandingan terakhir mereka dan secara resmi memastikan kembalinya United ke Liga Champions setelah meraih kemenangan menakjubkan atas rival mereka, Liverpool.
Ikatan antara bintang muda ini dan manajernya sangat jelas, dengan Mainoo memuji sentuhan personal yang dibawa Carrick ke pinggir lapangan: "Dia membantu dalam segala hal. Di lapangan, dia pernah bermain di posisi yang sama denganku, jadi dia memberi tips dan saran tentang apa yang harus dilakukan, bahkan cara dia mengelola aku sebagai individu, menanyakan tentang keluarga dan hal-hal lain. Hanya berbicara dengan Anda seperti seorang teman, bukan sekadar urusan bisnis. Itu pasti membantu sebagai pemain ketika seorang pelatih bisa melihat sisi lain dari permainan, yang jelas dia bisa karena dia pernah berada di sana dan pernah berada di posisi itu."
Pemanggilan kembali timnas Inggris dan ambisi Piala Dunia
Kebangkitan Mainoo tidak luput dari perhatian di kancah internasional. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, memanggil kembali gelandang tersebut untuk laga persahabatan baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang, sehingga menempatkannya sebagai kandidat kuat untuk masuk dalam skuad Piala Dunia 2026 mendatang. Setelah baru saja menandatangani kontrak baru di Old Trafford, gelandang ini kini berfokus untuk mengakhiri musim domestik dengan gemilang guna memastikan tempatnya di skuad timnas.
Saat membahas prospek mewakili The Three Lions musim panas ini, Mainoo tetap fokus pada tugas di depan mata. "Senang, tapi tidak terlalu senang, tahu kan. Kalau terlalu senang, kamu jadi santai, tapi saya hanya berusaha konsisten dan bekerja sama dengan pelatih, terus maju bersama manajer dan Steve Holland, saya hanya ingin lebih. Setelah dua pertandingan terakhir ini, itu mungkin akan menjadi prioritas utama, tapi untuk saat ini itu di luar kendali saya. Yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya bermain di dua pertandingan terakhir ini, jadi saya hanya perlu terus berusaha dan apa pun yang terjadi, biarlah terjadi."