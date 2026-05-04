Kluivert dalam wawancara dengan Koora: Kejadian di final Maroko vs Senegal "aneh".. Marmoush adalah rekrutan hebat bagi Barcelona.. dan mengapa Salah tidak bergabung?

Belanda akan lolos ke perempat final Piala Dunia... dan kegagalan kami meraih gelar sebelumnya merupakan "misteri besar"

Prancis paling diunggulkan dalam perebutan gelar.. dan saya memprediksi Harry Kane akan memenangkan penghargaan top skor

Hamza Abdulkarim membutuhkan waktu.. dan Salah layak mendapatkan lebih banyak penghargaan

Messi lebih baik dari Ronaldo.. dan ini prediksi saya untuk juara La Liga dan Liga Champions

Liga Saudi adalah kesempatan istimewa bagi saya dan anak-anak saya

Dalam dunia sepak bola, ada nama-nama yang tidak hanya diukur dari gol atau gelar, melainkan menjadi kenangan yang melintasi generasi. Patrick Kluivert, legenda Belanda, adalah salah satu nama yang meninggalkan jejaknya dari Amsterdam hingga Barcelona, dan dari lapangan-lapangan Eropa hingga pengalaman melatih di berbagai belahan dunia.

Kluivert menonjol sebagai penyerang luar biasa bersama Ajax, di mana ia menjuarai Liga Champions Eropa pada usia muda, sebelum melanjutkan perjalanannya bersama Barcelona, dan menjadi salah satu pencetak gol terkemuka dalam sejarah klub pada era awal milenium. Ia juga menjadi pemain kunci di tim nasional Belanda, dan salah satu ikon generasi yang selalu berada di ambang kejayaan dunia tanpa pernah mencapainya.

Setelah pensiun, Kluivert memilih jalur kepelatihan, dan menjalani berbagai pengalaman, mulai dari bekerja bersama sesama warga negaranya, Louis van Gaal, di tim nasional Belanda, dan bersama Seedorf di tim nasional Kamerun, hingga memimpin tim nasional Indonesia, serta melalui berbagai stasiun di Eropa, dalam perjalanan yang mencerminkan kecintaannya yang tak pernah padam terhadap sepak bola dan keinginannya untuk meneruskan pengalamannya kepada generasi baru.

Dalam wawancara eksklusif ini, Kluivert membuka pintu ingatannya dan pandangannya terhadap realitas saat ini kepada Koora, berbicara tentang ambisi kepelatihannya di masa depan, serta pandangannya tentang bekerja di kawasan Arab. Ia juga menyinggung Piala Dunia 2026, dan mengungkapkan pandangannya terhadap tim-tim yang berpeluang lolos, disertai analisis khusus mengenai kondisi timnas negaranya, Belanda.

Pembicaraan ini juga diwarnai dengan pendapat jujur tentang klub lamanya, Barcelona, dan alasan di balik ketidakhadirannya di podium juara kontinental, serta evaluasinya terhadap bintang-bintang saat ini, seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush, disertai perbandingan sepak bola yang menarik, serta pandangannya terhadap isu-isu sensitif yang memicu perdebatan luas. Berikut teks wawancara:

  • Anda pernah melatih timnas Indonesia, Adana Spor, dan timnas Belanda bersama Louis van Gaal. Apa langkah Anda selanjutnya dalam karier kepelatihan? Bagaimana pandangan Anda tentang melatih timnas atau klub Arab, misalnya di Liga Saudi?

    Pengalaman latihan sebelumnya sangat luar biasa. Saya rasa Adana telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih pemain dan susunan tim; ini merupakan pengalaman yang luar biasa di Turki. Kami meraih hasil yang sangat bagus melawan tim-tim besar, dan itu benar-benar sesuatu yang istimewa. Saya rasa ketika Anda bermain melawan Galatasaray, Beşiktaş, dan Fenerbahçe serta meraih hasil positif, itu adalah hal yang sangat baik bagi Adana Spor.

    Pengalaman di Indonesia baru-baru ini sangat luar biasa menurut saya, meskipun kami tidak lolos ke Piala Dunia, saya berharap bisa melatih timnas Indonesia untuk waktu yang jauh lebih lama guna menerapkan strategi yang sangat kuat bagi timnas, sayangnya kami kalah, melawan Arab Saudi dan Irak, yang saat itu berada di peringkat 58 dan 59 dalam peringkat FIFA, meskipun kami tampil sangat baik melawan kedua tim tersebut.

    Liga Saudi tentu saja merupakan kesempatan penting dan menarik bagi setiap pelatih, seperti yang Anda ketahui, banyak pemain top yang pindah ke Liga Saudi untuk bermain di sana. Jika saya mendapat kesempatan melatih di Saudi, saya selalu terbuka untuk mendengarkan tawaran.

    Jika salah satu anak Anda mendapat tawaran dari Liga Saudi, apakah Anda akan menyetujui kepindahannya?

    Shane masih agak muda, dia baru saja menandatangani kontrak dengan Barcelona, usianya 18 tahun, jadi masih agak terlalu dini baginya. Sedangkan Justin dan Ruben, mungkin itu bisa menjadi pilihan di masa depan yang dekat. Jika ada kesempatan bagi mereka untuk pindah ke Liga Saudi, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa, mengapa tidak? Seperti yang Anda lihat, banyak pemain yang pindah ke Liga Saudi.

  • Menurut Anda, di mana posisi tim nasional Belanda di antara para kandidat juara Piala Dunia 2026?

    Menurut saya, tim nasional Belanda saat ini sangat kuat. Jika melihat peringkat FIFA, mereka berada di enam besar dunia. Namun, jika melihat para pemainnya dan klub tempat mereka bermain, saya rasa mereka bisa menjadi salah satu tim yang lolos ke perempat final, jika semuanya berjalan lancar.

    Dengan adanya Argentina, Brasil, Spanyol, dan Prancis, di antara tim-tim besar ini, Belanda adalah salah satu tim yang harus diwaspadai di Piala Dunia. Dan saya yakin mereka setidaknya bisa lolos ke perempat final.

  • Siapa kandidat terkuat untuk memenangkan Piala Dunia?

    Sulit untuk memilih satu tim saja, tetapi di antara Argentina, Prancis, dan Brasil, ada banyak tim yang kuat... Namun, saya rasa Prancis memiliki peluang yang bagus.

  • Siapa yang menurutmu akan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia?

    Mungkin Harry Kane.

  • Timnas Belanda selalu masuk dalam daftar favorit untuk memenangkan Piala Dunia, namun mereka belum pernah meraih gelar tersebut. Apa penyebabnya?

    Dalam turnamen besar, kami terkadang menghadapi kesulitan dalam adu penalti, seperti yang telah kita lihat di masa lalu, tetapi saya yakin tim nasional Belanda saat ini sangat kompetitif dan memiliki keseimbangan yang baik, meskipun ada beberapa pemain yang cedera belakangan ini, dan itu sungguh disayangkan.

    Namun, saya tidak tahu alasan sebenarnya mengapa kami belum pernah memenangkan Piala Dunia sebelumnya, karena tim kami selalu memiliki pemain-pemain hebat secara individu dan sangat kuat.

  • Apakah ini nasib buruk?

    Ya, mungkin itu hanya nasib buruk. Pada tahun 1998, kami hampir saja mengalahkan Brasil di semifinal, tetapi kami tersingkir melalui adu penalti. Kami merasa bahwa tim nasional Belanda di Piala Dunia 1998 adalah salah satu tim terkuat yang pernah ada.

  • Apakah Anda sependapat dengan saya bahwa tim nasional Belanda saat ini kurang memiliki pemain bintang dibandingkan dengan generasi Anda, misalnya?

    Jika dibandingkan dengan generasi kami, mungkin ya. Namun, sepak bola telah banyak berubah; tim nasional Belanda saat ini memiliki bintang-bintang besar, sedangkan di generasi kami ada Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Ronald de Boer, dan lainnya. Kami juga memiliki banyak pemain hebat, jadi perbandingannya sulit karena zamannya berbeda.

    Tim nasional Belanda biasanya mengandalkan pelatih-pelatih lokal. Apa pendapat Anda tentang hal ini, dan kapan Anda bisa melatih tim nasional?

    Hal ini wajar karena kami memiliki pelatih-pelatih hebat di Belanda, jadi kami selalu memilih pelatih asal Belanda. Saya sangat terbuka untuk melatih tim nasional di masa depan. Akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk melayani tim nasional dan membawanya meraih prestasi gemilang, jika saya diberi kesempatan.

  • Anda pernah menjadi bagian dari staf teknis tim nasional Kamerun. Menurut Anda, tim nasional Afrika mana yang mampu mengulangi prestasi Maroko dengan mencapai semifinal pada tahun 2026?

    Maroko tentu saja bisa melakukannya lagi. Menurut saya, Senegal punya tim yang bagus, begitu juga Pantai Gading dan Mesir. Tapi kalau harus memilih satu tim, saya akan memilih Senegal.

  • Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi di final Piala Afrika 2025?

    Menurut saya, apa yang terjadi di final sangat aneh. Saya tidak punya pendapat yang jelas, tapi menurut saya, apa yang terjadi adalah situasi yang aneh, bahwa pemenang gelar berubah setelah pertandingan berakhir dan Maroko menjadi juara.

  • Mari kita bicara tentang klub lamamu, Barcelona. Apakah mereka bisa memenangkan El Clásico tanpa Lamine Yamal?

    Ya, Barcelona akan memenangkan El Clásico.

  • Apakah dia akan memenangkan Liga Spanyol?

    Ya, tentu saja, meskipun dia tidak menang dalam El Clásico.

  • Mengapa Barcelona belum pernah menjuarai Liga Champions selama 11 tahun terakhir, meskipun mereka telah menjuarai liga domestik lebih dari sekali dalam periode yang sama?

    Level tim-tim lain di Eropa juga tinggi. Barcelona menampilkan permainan yang luar biasa, tetapi tim-tim Inggris terus berkembang, begitu pula Bayern Munich. Paris Saint-Germain juga tampil gemilang musim lalu dan berhasil meraih gelar juara; musim ini mereka menjadi salah satu favorit bersama Bayern Munich, pemenang dari pertemuan keduanya akan memenangkan Liga Champions, dan menurut saya, PSG akan menjuarainya untuk kedua kalinya berturut-turut.

    Di La Liga, Barcelona bermain melawan tim-tim yang sudah mereka kenal dengan baik, sementara di Liga Champions mereka menghadapi pemain dengan gaya dan kualitas yang berbeda, jadi ini adalah kompetisi yang benar-benar berbeda.

  • Namun, Barcelona tersingkir musim ini oleh Atlético Madrid, sebuah tim yang bermain di La Liga, bukan di liga lain.

    Kedua tim ini sangat berimbang dan saling mengenal; Atlético Madrid menang 4-0 di Madrid, sementara Barcelona menang 3-0 di kandang sendiri. Ini memang aneh, tapi begitulah sepak bola; inilah keindahan sepak bola.

    Apakah Barcelona mengalami kesulitan di posisi penyerang?

    Saya tidak berpikir ada krisis yang sesungguhnya, terutama dengan adanya Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Meskipun ada kabar tentang kepergian Lewandowski, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika dia pergi, tim pasti akan membutuhkan penyerang baru.

  • Apakah putramu, Shain atau Hamza Abdul Karim, akan segera mendapat kesempatan bermain bersama tim utama?

    Memang benar bahwa putra saya, Shane, terkadang bermain sebagai ujung tombak, namun ia lebih merupakan pemain sayap daripada penyerang murni, sedangkan Hamza adalah penyerang murni tetapi ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Masa persiapan menjelang musim depan akan sangat penting untuk memberi mereka kesempatan, jika memungkinkan, agar bisa tampil bersama tim utama, dan pada musim depan tidak ada yang tahu siapa yang akan bergabung dengan tim utama.

  • Bintang Mesir lainnya, Omar Marmoush, dikabarkan akan pindah ke Barcelona. Bagaimana pendapatmu tentang transfer ini jika benar terjadi?

    Marmoush adalah pemain yang sangat hebat, cepat, dan terampil, serta memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Saya benar-benar mengaguminya; dia adalah pemain yang menarik, tapi saya rasa Manchester City tidak akan melepasnya begitu saja.

    Anda pernah bermain di Liga Inggris bersama Newcastle. Bagaimana pendapat Anda tentang kepergian Mohamed Salah, salah satu legenda Liga Premier, dari Liverpool? Di klub mana Anda ingin melihatnya bermain?

    Mohamed Salah adalah legenda dan ikon di Liverpool; ia telah memberikan banyak hal bagi tim dan masih menunjukkan performa yang luar biasa. Saya rasa ia layak mendapatkan lebih banyak penghargaan daripada yang ia terima saat ini; apa yang telah ia berikan untuk klub sungguh luar biasa. Dan jika ada kesempatan baginya untuk pindah ke Barcelona, mengapa tidak? Dia adalah pemain hebat dan legenda di Liverpool, dan tidak ada pemain Mesir lain yang pernah melakukan hal itu di klub besar.

  • Pemain mana yang saat ini mengingatkanmu pada dirimu sendiri?

    Sulit untuk mengatakan, karena setiap penyerang memiliki karakteristiknya masing-masing, dan saya rasa tidak ada pemain saat ini yang mirip dengan saya dulu.

  • Siapa pemain Belanda terbaik sepanjang masa?

    Johan Cruyff.

  • Siapa yang lebih baik: Messi atau Ronaldo?

    Keduanya hebat, tapi kalau harus memilih satu pemain, saya akan memilih Messi.

  • Haaland, Mbappé, atau Kane?

    Mbappé.