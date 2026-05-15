‘Klubnya’ - Mungkinkah Brennan Johnson kembali ‘ke rumah’ ke Nottingham Forest saat Crystal Palace memutuskan untuk melepas pemain yang didatangkan dengan rekor transfer sebesar £35 juta pada bursa transfer musim panas 2026?
Rekor Johnson di Palace: Belum mencetak gol dalam 25 pertandingan
Johnson menjadi juara Liga Europa bersama Tottenham musim lalu, mencetak gol penentu dalam laga final melawan Manchester United yang sekaligus mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar. Ia menutup musim 2024-25 sebagai pencetak gol terbanyak Spurs dengan 18 gol.
Namun, posisi starter reguler semakin sulit didapat bagi pemain sayap berusia 24 tahun yang lincah ini. Hal itu menyebabkan kesepakatan pindah ke klub lain di London tercapai, dengan transfer fee yang cukup besar. Johnson belum memberikan hasil yang memuaskan atas investasi tersebut.
Ia belum mencetak gol dalam 25 penampilannya bersama Palace, dengan produktivitas golnya yang semakin merosot. Namun, kesempatan lain untuk merasakan kejayaan Eropa akan hadir saat The Eagles menghadapi Rayo Vallecano di final Conference League.
Akankah Palace mempertimbangkan tawaran untuk Johnson pada bursa transfer mendatang?
Jika ia tampil dalam pertandingan tersebut, apakah penampilannya itu bisa menjadi penampilan perpisahan? Ketika ditanya apakah Palace mungkin tergoda untuk meminimalkan kerugian dan menginvestasikan kembali dana mereka ke tempat lain jika tawaran yang tepat diajukan untuk Johnson, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Freebets.com—mengatakan: “Saya tidak tahu karena dia baru saja pindah ke sana, bukan? Saya sangat mengerti. Dia terlihat sangat kurang percaya diri saat ini dan jauh dari level yang Anda lihat saat dia di Tottenham, di mana dia adalah pencetak gol terbanyak mereka, mencetak gol di final Liga Europa.
“Dia terlihat sangat tidak percaya diri. Dulu di Nottingham Forest, dia berani menghadapi bek sayap dan begitu percaya diri, tapi sekarang sepertinya kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping.
“Saya pikir ada bakat di dalamnya. Saya tidak berpikir Palace akan melepasnya setelah beberapa bulan. Tapi saya pikir manajer baru yang datang perlu bekerja dengannya. Kamu tidak bisa hanya bekerja dengannya secara individu karena ada seluruh tim, tapi dia perlu memulihkan kepercayaan dirinya dan benar-benar melatihnya. Saya yakin ada bakat di dalamnya.
“Saya tidak berpikir mereka akan menjualnya pada musim panas ini, tapi saya sepenuhnya memahami apa yang Anda katakan, di mana dia terlihat seperti kehilangan kepercayaan diri saat ini. Tapi manajer baru yang datang, semoga, bisa mengeluarkan yang terbaik darinya musim depan.”
Apakah Forest akan berusaha membawa Johnson 'kembali ke rumah'?
Palace akan menunjuk pengganti Oliver Glasner pada musim panas ini, karena pelatih asal Austria yang pernah menjuarai Piala FA dan Community Shield itu berupaya mengakhiri masa jabatannya dengan menambah satu trofi lagi ke dalam koleksinya.
Ketika ditanya apakah Forest mungkin tergoda untuk menguji tekad bos baru Palace dengan mengajukan tawaran untuk Johnson - setelah melihat produk akademi mereka sendiri mencetak 29 gol untuk klub dan membantu mereka promosi kembali ke Liga Premier sebelum hengkang ke Spurs pada 2023 - Morrison menambahkan: “Jika Forest memutuskan untuk mengambil langkah itu dan mereka memiliki dana untuk membawa Brennan Johnson kembali ke rumah, lalu mengapa Palace tidak mengatakan, ‘silakan ambil uangnya dan kembali ke Forest’.
“Terkadang sebagai pemain, itulah rumahmu dan di situlah kamu menunjukkan performa terbaikmu. Dan itulah yang dia tunjukkan di Forest. Dia luar biasa di Forest. Itulah yang membuatnya pindah ke Tottenham, dan ada klub lain yang mengincar karena gol-gol yang dia cetak, dia menjadi ancaman, dia menimbulkan berbagai masalah, dan dia menikmati sepak bolanya. Saat ini, dia mungkin tidak menikmati sepak bolanya karena dia tidak bermain setiap pekan dan dia tidak memberikan kontribusi.
“Ini sulit baginya. Dan sulit bagi seorang pemain yang masuk sebagai pengganti selama 20 menit, 10 menit, dan berusaha mendapatkan momentum. Jadi, ini sulit. Secara pribadi, saya berharap dia tetap di Palace dan semoga semuanya berjalan baik baginya. Namun, jika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Forest, Anda bisa memahami mengapa dia akan pergi, karena bagaimanapun juga, itulah klubnya.”
Forest belum mampu menggantikan peran Elanga di sayap
Johnson menandatangani kontrak dengan Palace hingga tahun 2030 saat bergabung dengan mereka, sehingga The Eagles akan meminta bayaran yang tinggi jika pembicaraan penjualan akan dilakukan. Satu periode performa yang kurang memuaskan belum sepenuhnya menghapus semua pencapaian positif yang diraih sebelumnya.
Forest tahu apa yang mampu dilakukan pemain asal Nottingham ini dan mungkin percaya bahwa merekalah yang bisa menghidupkan kembali semangat yang hilang, dengan The Reds sangat membutuhkan kecepatan dan ancaman gol di sayap setelah menjual Anthony Elanga ke Newcastle pada 2025 dan gagal menemukan pengganti yang sepadan untuk pemain Swedia yang lincah itu.