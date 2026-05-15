‘Klubnya’ - Mungkinkah Brennan Johnson kembali ‘ke rumah’ ke Nottingham Forest saat Crystal Palace memutuskan untuk melepas pemain yang didatangkan dengan rekor transfer sebesar £35 juta pada bursa transfer musim panas 2026?

Jika ia tampil dalam pertandingan tersebut, apakah penampilannya itu bisa menjadi penampilan perpisahan? Ketika ditanya apakah Palace mungkin tergoda untuk meminimalkan kerugian dan menginvestasikan kembali dana mereka ke tempat lain jika tawaran yang tepat diajukan untuk Johnson, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Freebets.com—mengatakan: “Saya tidak tahu karena dia baru saja pindah ke sana, bukan? Saya sangat mengerti. Dia terlihat sangat kurang percaya diri saat ini dan jauh dari level yang Anda lihat saat dia di Tottenham, di mana dia adalah pencetak gol terbanyak mereka, mencetak gol di final Liga Europa.

“Dia terlihat sangat tidak percaya diri. Dulu di Nottingham Forest, dia berani menghadapi bek sayap dan begitu percaya diri, tapi sekarang sepertinya kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping.

“Saya pikir ada bakat di dalamnya. Saya tidak berpikir Palace akan melepasnya setelah beberapa bulan. Tapi saya pikir manajer baru yang datang perlu bekerja dengannya. Kamu tidak bisa hanya bekerja dengannya secara individu karena ada seluruh tim, tapi dia perlu memulihkan kepercayaan dirinya dan benar-benar melatihnya. Saya yakin ada bakat di dalamnya.

“Saya tidak berpikir mereka akan menjualnya pada musim panas ini, tapi saya sepenuhnya memahami apa yang Anda katakan, di mana dia terlihat seperti kehilangan kepercayaan diri saat ini. Tapi manajer baru yang datang, semoga, bisa mengeluarkan yang terbaik darinya musim depan.”