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'Klub yang sempurna bagi saya' - Youri Tielemans menargetkan 'banyak gelar' bersama Man Utd setelah pindah dari Aston Villa dengan nilai transfer £35 juta
Babak baru di Old Trafford
Pemain berusia 29 tahun itu menyelesaikan kepindahannya ke Manchester awal pekan ini setelah masa bakti yang sangat sukses di West Midlands. Tielemans, yang menjadi pilar di lini tengah Aston Villa, dipandang oleh petinggi United sebagai tambahan penting bagi skuad yang sedang bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions pada musim 2026-27.
Dalam wawancara resmi pertamanya sejak transfer tersebut, Tielemans mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek yang saat ini sedang berlangsung di bawah sorotan lampu Theatre of Dreams. “Saya pikir ini adalah langkah maju yang luar biasa bagi saya. Klub ini berada dalam kondisi yang sangat baik, dan saya merasa ada banyak ambisi di dalam klub,” kata Tielemans kepada situs web klub.
Berjuang meraih trofi bersama Setan Merah
Setelah membantu Villa meraih trofi Eropa besar pertama mereka dalam lebih dari empat dekade dengan mencetak gol di final Liga Europa melawan Freiburg, Tielemans kini berambisi meraih lebih banyak lagi. Ia yakin skuad United saat ini memiliki bakat yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di dunia sepak bola dalam beberapa tahun mendatang.
"Di dalam tim, ada banyak pemain berkualitas dan saya merasa ini adalah langkah yang baik bagi saya untuk terus maju dan semoga bisa memenangkan banyak, banyak gelar bersama klub ini," tambahnya. Kedatangan gelandang ini menyusul perekrutan Andrey Santos dari Chelsea, yang menandai perombakan signifikan pada lini tengah United.
Meninggalkan warisan di Villa Park
Tielemans meninggalkan Villa Park setelah mencatatkan 134 penampilan di semua kompetisi, dengan kontribusi 10 gol dan 24 assist. Kerja kerasnya di lini pertahanan juga menjadi salah satu pilar utama dalam skema taktis Unai Emery; selama musim 2025-26, ia berhasil melakukan tekel terbanyak (36) dibandingkan rekan setimnya yang lain, yang menunjukkan kemampuan yang seimbang yang ia bawa ke Manchester.
Pemain internasional Belgia ini merasa usia dan pengalamannya telah menjadikannya pemain yang matang. "Saya memiliki banyak pengalaman. Saya berusia 29 tahun dan siap untuk terus maju serta mengambil langkah berikutnya dalam karier saya. Itulah mengapa klub ini sangat cocok bagi saya. Mereka ingin menang dan, semoga, tampil sangat baik di lapangan, jadi itulah alasan saya memilih untuk datang ke sini," jelasnya.
- Getty Images Sport
Seorang pemimpin alami di lapangan
Kedatangan Tielemans memberikan skuad ini kualitas kepemimpinan yang lebih baik, mengingat gelandang ini pernah mengenakan ban kapten untuk Anderlecht di kompetisi Eropa saat masih remaja. Pengalaman tersebut berlanjut hingga musim panas ini, ketika ia dipilih di atas pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois untuk menjadi kapten Belgia di Piala Dunia di Amerika Utara, yang menegaskan otoritas yang dimilikinya di lapangan.
"Saya sangat senang dan sangat antusias untuk memulai, bertemu rekan-rekan setim, dan bermain bersama di lapangan," tambahnya, menatap masa depannya di klub barunya. United dijadwalkan akan membuka musim Liga Premier 2026-27 pada 22 Agustus dengan bertandang ke markas Hull City yang baru saja promosi.
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