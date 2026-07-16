'Klub yang sempurna bagi saya' - Youri Tielemans menargetkan 'banyak gelar' bersama Man Utd setelah pindah dari Aston Villa dengan nilai transfer £35 juta

Pemain berusia 29 tahun itu menyelesaikan kepindahannya ke Manchester awal pekan ini setelah masa bakti yang sangat sukses di West Midlands. Tielemans, yang menjadi pilar di lini tengah Aston Villa, dipandang oleh petinggi United sebagai tambahan penting bagi skuad yang sedang bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions pada musim 2026-27.

Dalam wawancara resmi pertamanya sejak transfer tersebut, Tielemans mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek yang saat ini sedang berlangsung di bawah sorotan lampu Theatre of Dreams. “Saya pikir ini adalah langkah maju yang luar biasa bagi saya. Klub ini berada dalam kondisi yang sangat baik, dan saya merasa ada banyak ambisi di dalam klub,” kata Tielemans kepada situs web klub.



