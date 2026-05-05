Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Klub yang hancur' - Penurunan performa Chelsea yang 'mengejutkan' disebabkan oleh pemilik klub, sementara Jamie Carragher mengkritik kekalahan dari 'tim cadangan' Nottingham Forest
Kekalahan telak Chelsea memicu kritik
Kesulitan yang dialami Chelsea semakin parah setelah kekalahan telak 3-1 di kandang dari Forest yang banyak merotasi pemainnya; tim tamu itu melakukan delapan pergantian pemain menjelang leg kedua semifinal Liga Europa melawan Aston Villa. Meskipun memiliki skuad yang dipenuhi pemain-pemain mahal, The Blues tak mampu mengalahkan apa yang oleh banyak pihak dianggap sebagai tim cadangan Forest.
Carragher percaya bahwa hasil tersebut semakin memperlihatkan kekhawatiran mengenai kurangnya kekompakan dan identitas Chelsea setelah bertahun-tahun melakukan belanja besar-besaran dan pergantian skuad yang terus-menerus. Kekalahan ini membuat klub kembali menghadapi sorotan atas strategi jangka panjang mereka di bawah kepemilikan saat ini.
- Getty Images Sport
Carragher mempertanyakan arah Chelsea
Dalam acara Monday Night Football di Sky Sports, Carragher mengkritik kepemimpinan dan budaya klub, dengan menyatakan bahwa masalahnya jauh melampaui batas lapangan.
"Ini mengejutkan dan berasal dari atas," kata Carragher. "Ada lima atau enam pemain top di lapangan hari ini dan mereka dikalahkan oleh tim B Nottingham Forest. Kurang dari 12 bulan yang lalu, mereka menghancurkan PSG [di Piala Dunia Antarklub]. Tidak ada hubungan antara para pemain dan staf, para pemain dan para penggemar. Dalam beberapa hal, ini adalah hal yang baik karena ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menghabiskan uang, membeli pemain, dan pergantian pemain yang terus-menerus. Ini tentang menciptakan kebersamaan dan tidak ada hal itu di sana. Mereka terlihat seperti klub sepak bola yang hancur saat ini."
Ketidakstabilan manajemen memperparah masalah yang lebih luas
Chelsea saat ini dipimpin oleh manajer sementara Calum McFarlane menyusul kepergian Liam Rosenior, yang semakin mempertegas ketidakstabilan yang melingkupi klub tersebut. Pergantian manajer yang sering terjadi telah menyulitkan upaya untuk membangun identitas taktis yang konsisten atau proyek jangka panjang.
McFarlane mengakui bahwa awal pertandingan timnya terbukti menentukan, karena Chelsea tertinggal dua gol dalam 15 menit pertama. Meskipun ada peluang-peluang selanjutnya - termasuk tendangan penalti yang gagal dari Cole Palmer dan gol yang dianulir - kerugian di awal pertandingan terbukti terlalu berat untuk diatasi.
"Sangat kecewa dengan penampilan, kecewa dengan hasilnya, saya rasa kami tidak pernah mencapai level yang kami tahu mampu kami capai hari ini," jelas McFarlane. "Saya pikir 15 menit pertama kami sama sekali tidak mendekati level yang dibutuhkan.
"Gol awal itu seperti pukulan telak dan kami sepertinya tidak benar-benar pulih dari momen itu. Sangat mengecewakan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik pada momen seperti itu [melawan] Leeds di Wembley dan saya rasa kami tidak pulih dengan cukup baik dari momen itu. 15 menit pertama itu tidak bisa diterima."
- Getty Images Sport
Tekanan semakin meningkat di Stamford Bridge
Chelsea kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menstabilkan performa mereka baik di dalam maupun di luar lapangan seiring musim yang memasuki tahap akhir. Kekalahan ini juga memupus harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan, sehingga mereka kini tertinggal sepuluh poin dari lima besar dengan tiga pertandingan tersisa. Satu-satunya harapan mereka kini adalah mengamankan setidaknya satu tempat di Liga Europa atau Liga Konferensi Eropa. Namun, mereka masih memiliki harapan untuk meraih trofi, karena mereka akan menghadapi Manchester City di final Piala FA, sementara Liverpool, Tottenham, dan Sunderland akan menjadi lawan The Blues dalam sisa pertandingan Liga Premier musim ini.