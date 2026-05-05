'Klub yang hancur' - Penurunan performa Chelsea yang 'mengejutkan' disebabkan oleh pemilik klub, sementara Jamie Carragher mengkritik kekalahan dari 'tim cadangan' Nottingham Forest

Chelsea saat ini dipimpin oleh manajer sementara Calum McFarlane menyusul kepergian Liam Rosenior, yang semakin mempertegas ketidakstabilan yang melingkupi klub tersebut. Pergantian manajer yang sering terjadi telah menyulitkan upaya untuk membangun identitas taktis yang konsisten atau proyek jangka panjang.

McFarlane mengakui bahwa awal pertandingan timnya terbukti menentukan, karena Chelsea tertinggal dua gol dalam 15 menit pertama. Meskipun ada peluang-peluang selanjutnya - termasuk tendangan penalti yang gagal dari Cole Palmer dan gol yang dianulir - kerugian di awal pertandingan terbukti terlalu berat untuk diatasi.

"Sangat kecewa dengan penampilan, kecewa dengan hasilnya, saya rasa kami tidak pernah mencapai level yang kami tahu mampu kami capai hari ini," jelas McFarlane. "Saya pikir 15 menit pertama kami sama sekali tidak mendekati level yang dibutuhkan.

"Gol awal itu seperti pukulan telak dan kami sepertinya tidak benar-benar pulih dari momen itu. Sangat mengecewakan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik pada momen seperti itu [melawan] Leeds di Wembley dan saya rasa kami tidak pulih dengan cukup baik dari momen itu. 15 menit pertama itu tidak bisa diterima."