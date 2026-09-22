Saat ditanya apakah Gibbs-White bisa benar-benar menancapkan klaim serius untuk pengakuan di level internasional di City Ground, atau apakah pikirannya bisa tergoda pada bursa transfer mendatang, ikon Liverpool Walker, yang berbicara bekerja sama dengan Power Up Gaming, mengatakan kepada GOAL: “[Elliot] Anderson menjadi langganan timnas Inggris saat ia menjadi pemain Forest, jadi saya tidak berpikir klub tempat Anda bermain adalah masalahnya. Dengan manajer Inggris saat ini, saya rasa dia tidak terlalu peduli Anda mewakili klub mana. Jika dia menyukai Anda dan menganggap Anda pemain yang bagus, dia akan memilih Anda.

“Kesulitan bagi Gibbs-White adalah ada beberapa pemain yang sangat bagus di posisinya. Dia masuk ke skuad karena Cole Palmer mundur, jadi itu menempatkannya di belakang Palmer. Lalu ada Foden dan Morgan Rogers yang juga sedang mengajukan klaim mereka untuk posisi itu. Persaingannya sangat ketat, tetapi memang begitu seharusnya saat Anda bermain untuk Inggris.

“Saya pikir Gibbs-White menutup musim lalu dengan fantastis, meski sepanjang musim secara keseluruhan dia mungkin tidak sekonsisten beberapa pemain lain. Itulah yang harus dia benahi musim ini: konsistensi.

“Tetapi sekarang dia mendapatkan kesempatannya. Anda hanya butuh satu pertandingan saat berada di lapangan dan benar-benar menguasainya, lalu tiba-tiba Anda langsung masuk dalam perhitungan. Mundurnya Cole Palmer memberinya sedikit keberuntungan itu, jadi dia harus memanfaatkannya.

“Saya tidak berpikir bermain untuk Forest menghambatnya. Lihat James Maddison yang pindah dari Leicester ke Tottenham, kepindahan itu tidak membuatnya bertahan di tim Inggris. Pindah klub tidak serta-merta membuat Anda masuk ke skuad Inggris. Yang menentukan adalah bermain bagus. Itulah yang harus menjadi fokus Gibbs-White. Dan jika dia bermain bagus, mungkin saat itulah kepindahan itu akan datang juga.”