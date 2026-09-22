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Klub vs negara: Apakah Morgan Gibbs-White perlu meninggalkan Nottingham Forest untuk menjadi langganan timnas Inggris? Legenda Forest Des Walker menjawab pertanyaan transfer yang sudah akrab
Inggris diberkahi beberapa opsi nomor 10
Sepakbola Inggris saat ini dipenuhi gelandang serang kreatif, membuat pemain seperti Gibbs-White kesulitan menanjak dalam urutan kedalaman skuad. ‘Galactico’ Real Madrid Jude Bellingham dianggap berada di puncak daftar tersebut.
Untuk peran pelapis, nama-nama seperti Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze, dan Phil Foden semuanya masuk dalam persaingan, sementara wonderkid Fulham Josh King terus kian naik daun pada usia 19 tahun.
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Gibbs-White dicoret dari tugas Piala Dunia 2026
Gibbs-White tampil lebih menonjol daripada semua nama yang disebut di atas saat menikmati periode gemilang antara awal 2026 dan akhir musim lalu. Ia mencatatkan 12 gol untuk Forest di semua kompetisi pada periode tersebut, membantu mereka menjauh dari ancaman degradasi dan melaju ke semifinal Liga Europa.
Upaya itu tetap tidak cukup untuk memberinya tempat di pesawat menuju Amerika Utara, dengan Thomas Tuchel lebih memilih opsi lain saat menyusun rencana Piala Dunia. Juru taktik asal Jerman itu pada awalnya juga kembali mengabaikan MGW saat mempersiapkan dimulainya kampanye UEFA Nations League lainnya.
Pemain 26 tahun yang sulit ditebak itu pada akhirnya mendapat panggilan, akibat nasib buruk talisman Chelsea Palmer, tetapi apakah ia akan selalu menjadi ‘orang berikutnya dalam antrean’? Mungkinkah kepindahan ke tempat lain, berpotensi ke klub yang rutin bersaing di Liga Champions, membantu peluangnya?
Bertahan atau pergi: Bagaimana masa depan Gibbs-White?
Saat ditanya apakah Gibbs-White bisa benar-benar menancapkan klaim serius untuk pengakuan di level internasional di City Ground, atau apakah pikirannya bisa tergoda pada bursa transfer mendatang, ikon Liverpool Walker, yang berbicara bekerja sama dengan Power Up Gaming, mengatakan kepada GOAL: “[Elliot] Anderson menjadi langganan timnas Inggris saat ia menjadi pemain Forest, jadi saya tidak berpikir klub tempat Anda bermain adalah masalahnya. Dengan manajer Inggris saat ini, saya rasa dia tidak terlalu peduli Anda mewakili klub mana. Jika dia menyukai Anda dan menganggap Anda pemain yang bagus, dia akan memilih Anda.
“Kesulitan bagi Gibbs-White adalah ada beberapa pemain yang sangat bagus di posisinya. Dia masuk ke skuad karena Cole Palmer mundur, jadi itu menempatkannya di belakang Palmer. Lalu ada Foden dan Morgan Rogers yang juga sedang mengajukan klaim mereka untuk posisi itu. Persaingannya sangat ketat, tetapi memang begitu seharusnya saat Anda bermain untuk Inggris.
“Saya pikir Gibbs-White menutup musim lalu dengan fantastis, meski sepanjang musim secara keseluruhan dia mungkin tidak sekonsisten beberapa pemain lain. Itulah yang harus dia benahi musim ini: konsistensi.
“Tetapi sekarang dia mendapatkan kesempatannya. Anda hanya butuh satu pertandingan saat berada di lapangan dan benar-benar menguasainya, lalu tiba-tiba Anda langsung masuk dalam perhitungan. Mundurnya Cole Palmer memberinya sedikit keberuntungan itu, jadi dia harus memanfaatkannya.
“Saya tidak berpikir bermain untuk Forest menghambatnya. Lihat James Maddison yang pindah dari Leicester ke Tottenham, kepindahan itu tidak membuatnya bertahan di tim Inggris. Pindah klub tidak serta-merta membuat Anda masuk ke skuad Inggris. Yang menentukan adalah bermain bagus. Itulah yang harus menjadi fokus Gibbs-White. Dan jika dia bermain bagus, mungkin saat itulah kepindahan itu akan datang juga.”
- Getty
Harapan Inggris Gibbs-White mengenakan ban kapten Forest
Gibbs-White kembali mencetak gol untuk Forest pada awal 2026-27, dengan catatan golnya untuk musim ini dibuka saat mengeksekusi penalti dalam hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Forest. Oliver Glasner, setelah mengambil alih di Trentside, terus menyerahkan ban kapten kepada sang No.10 yang enigmatik itu.
Komitmen yang tak tergoyahkan untuk tujuan apa pun dijamin ada pada Gibbs-White, karena ia tidak pernah memberikan kurang dari 100 persen, dan ia akan berharap bisa menambah koleksi enam caps senior bersama England saat timnas itu menghadapi Spanyol, Ceko, dan Kroasia dalam dua pekan ke depan.
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