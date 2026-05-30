AFP
'Klub terbesar di dunia' - Anthony Gordon mengungkapkan kegembiraannya bisa bermain bersama Lamine Yamal setelah menyelesaikan transfer sensasional senilai €80 juta ke Barcelona
Barca merekrut sayap yang produktif
Barcelona telah menyelesaikan proses transfer Gordon dari Newcastle dengan biaya total sebesar €80 juta, termasuk bonus-bonus tambahan. Pemain internasional Inggris berusia 25 tahun ini, yang menutup musim domestik sebagai pencetak gol terbanyak di klub lamanya dengan 17 gol di semua kompetisi, telah mengikat masa depannya bersama klub Catalan tersebut hingga tahun 2031. Ia secara resmi diperkenalkan kepada media pada Jumat malam setelah menuntaskan proses transfernya menjelang tugas-tugasnya di ajang turnamen internasional mendatang.
Pilihan impian bagi Gordon
Saat menceritakan tentang kepindahannya yang diimpikan dalam acara perkenalan resminya, Gordon mengatakan: "Begitu saya tahu Barca adalah pilihan yang serius, tidak ada keraguan sama sekali. Saya selalu menginginkan Barca. Barca adalah klub terbesar di dunia. Ini adalah hal yang saya impikan sejak kecil. Benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bisa berada di sini. Saya tahu ini membawa banyak tanggung jawab, tapi saya siap menghadapi tantangan semacam ini. Saya tahu para pemain di masa lalu yang pernah mengenakan jersey ini... itu memiliki beban yang besar, tapi saya antusias menghadapi tantangan ini."
Antusiasme terhadap para bintang Catalan
Pemain sayap itu juga menantikan proses adaptasinya ke dalam skuad, dan saat berbicara kepada rekan-rekan setim barunya, ia menambahkan: "Bermain bersama Lamine [Yamal] dan para pemain lainnya sangat menggembirakan bagi saya. Menurut saya, semakin banyak pemain berkualitas di sekitar Anda, semakin baik pula performa Anda. Para pemain ini berada di level tertinggi karena suatu alasan. Mereka adalah pemain terbaik di dunia. Mereka memiliki kualitas yang luar biasa; saat kami [Newcastle] bertanding melawan mereka di St James' Park, kami bahkan tidak bisa menyentuh bola."
Ketertarikan Bayern berhasil digagalkan
Keputusan cepat ini menggagalkan minat Bayern Munich, yang ingin merekrutnya untuk memperkuat lini serang yang sudah dihuni oleh Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Dengan masa depannya di klub kini terjamin, sang penyerang kini sepenuhnya mengalihkan fokusnya ke persiapan Inggris menjelang Piala Dunia 2026.