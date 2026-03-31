"Klub telah memberi tahu saya bahwa saat ini kontrak saya tidak akan diperpanjang melampaui tahun 2027. Itu berarti tahun depan akan menjadi tahun terakhir saya di Leverkusen," kata Hofmann kepada Sky.
"Klub telah memberi tahu saya": Mantan pemain tim nasional kemungkinan besar akan dilepas di Leverkusen
Penyerang tersebut belum memiliki rencana konkret untuk masa depannya. Hofmann akan berusia 35 tahun tahun depan, namun ia belum memikirkan untuk pensiun. Ia merasa "dalam kondisi prima. Saya masih penuh energi, jadi secara umum saya tidak ingin berhenti. Bagaimana kelanjutannya nanti, itu masih menjadi misteri," kata mantan pemain tim nasional (23 penampilan internasional) tersebut.
Hofmann pindah dari Borussia Mönchengladbach ke Leverkusen pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sekitar 13 juta euro dan menjadi bagian dari tim juara di bawah asuhan Xabi Alonso. Pada musim ini, pemain berusia 33 tahun tersebut telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi (3 gol, 3 assist), setelah pada fase liga awalnya tidak masuk dalam skuad untuk Liga Champions.
Hofmann memperkirakan akan meninggalkan Bayer setelah tahun 2027
Hofmann menilai perannya di lapangan cukup stabil. "Saya bisa katakan bahwa saya mendapat umpan balik yang sangat baik dari pelatih terkait performa latihan saya, bahwa saya adalah tipe pemain yang selalu memberikan yang terbaik," ujarnya mengenai kerja samanya dengan Kasper Hjulmand. Waktu bermain yang tidak menentu adalah bagian dari dunia sepak bola, hal ini dialami "hampir setiap pemain sepak bola dalam kariernya".