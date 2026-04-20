Klub pertama tampaknya telah mengajukan tawaran konkret: Masa depan Robert Lewandowski di FC Barcelona masih menjadi tanda tanya

Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Robert LewandowskiGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Masa depan Robert Lewandowski di FC Barcelona masih menjadi tanda tanya

LaLiga
R. Lewandowski
Transfers
Major League Soccer
Barcelona
Chicago

Masa depan Robert Lewandowski masih belum jelas. Sebuah klub tampaknya telah melakukan pendekatan konkret, namun kemungkinan ia tetap bertahan di FC Barcelona juga belum bisa dikesampingkan.

Menurut informasi dari Sky Sport, pihak Barcelona yang diwakili oleh Presiden Klub Joan Laporta telah melakukan pembicaraan dengan manajer Lewandowski, Pini Zahavi, di mana mereka mengisyaratkan bahwa mereka dapat membayangkan kelanjutan kerja sama hingga tahun 2027.

  • Meskipun penyerang asal Polandia itu harus menerima pengurangan gaji jika menandatangani kontrak baru, kesepakatan tersebut tampaknya tidak akan gagal karena perbedaan ekspektasi finansial kedua belah pihak.

    Pada saat yang sama, kabarnya tawaran konkret pertama dari klub MLS Chicago Fire telah diterima oleh manajemen Lewandowski. Di klub yang pernah diperkuat oleh ikon Bayern, Bastian Schweinsteiger, pemain berusia 37 tahun ini bisa langsung bergabung dengan Barca setelah musim berakhir.

    Selain itu, klub-klub dari Arab Saudi dan Italia masih menunjukkan minat - baru-baru ini, AC Milan dan Juventus Turin dikaitkan dengan Lewandowski.

  • Lewandowski masih diminati oleh Barcelona

    Penyerang tersebut belakangan ini enggan membicarakan rencana masa depannya. Pada awal Maret, ia hanya menyatakan bahwa baginya, baik tetap bertahan di Barca maupun pindah ke klub lain sama-sama mungkin: "Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini saya belum bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya sendiri belum 50 persen yakin jalan mana yang ingin saya ambil. Ini belum saat yang tepat."

    Di bawah asuhan pelatih Barcelona, Hansi Flick, Lewandowski tetap sering diturunkan dan bahkan sesekali masuk dalam starting eleven. Catatannya cukup mengesankan dengan 17 gol dan tiga assist dalam 40 pertandingan dengan total waktu bermain lebih dari 2.000 menit.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Major League Soccer
Chicago crest
Chicago
CHI
Kansas City crest
Kansas City
SKC