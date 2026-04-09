Klub papan atas melancarkan serangan: Leon Goretzka dikabarkan menerima tawaran luar biasa setelah hengkang dari FC Bayern

Menurut laporan tersebut, klub Serie A tersebut berencana menawarkan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Goretzka meskipun usianya kini sudah 31 tahun, serta memberinya gaji sebesar lima juta euro per musim. Secara total, gelandang tersebut berpotensi mengantongi 15 juta euro selama masa kontraknya bersama Rossoneri — jauh lebih besar daripada tawaran klub lain dengan durasi kontrak yang lebih pendek.

Namun demikian, dikatakan bahwa keputusan belum diambil. Meskipun kesepakatan dapat dicapai dengan cepat melalui negosiasi yang efektif, fokus penuh Goretzka tetap tertuju pada sisa musim bersama FC Bayern München, di mana ia masih bisa memenangkan ketiga gelar besar: gelar juara Bundesliga, Piala DFB, dan Liga Champions.

"Meskipun saya merasa sangat terhormat atas minat dari klub-klub top internasional lainnya, saya telah memutuskan untuk menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern. Saya seratus persen yakin bahwa kami bisa memenangkan semuanya tahun ini," tegas Goretzka sendiri baru-baru ini.