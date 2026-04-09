Menurut informasi dari surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, AC Milan mencoba mendekati pemain tim nasional Jerman tersebut dan memikatnya dengan tawaran yang sangat menggiurkan.
Klub papan atas melancarkan serangan: Leon Goretzka dikabarkan menerima tawaran luar biasa setelah hengkang dari FC Bayern
Menurut laporan tersebut, klub Serie A tersebut berencana menawarkan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Goretzka meskipun usianya kini sudah 31 tahun, serta memberinya gaji sebesar lima juta euro per musim. Secara total, gelandang tersebut berpotensi mengantongi 15 juta euro selama masa kontraknya bersama Rossoneri — jauh lebih besar daripada tawaran klub lain dengan durasi kontrak yang lebih pendek.
Namun demikian, dikatakan bahwa keputusan belum diambil. Meskipun kesepakatan dapat dicapai dengan cepat melalui negosiasi yang efektif, fokus penuh Goretzka tetap tertuju pada sisa musim bersama FC Bayern München, di mana ia masih bisa memenangkan ketiga gelar besar: gelar juara Bundesliga, Piala DFB, dan Liga Champions.
"Meskipun saya merasa sangat terhormat atas minat dari klub-klub top internasional lainnya, saya telah memutuskan untuk menyelesaikan musim ini bersama FC Bayern. Saya seratus persen yakin bahwa kami bisa memenangkan semuanya tahun ini," tegas Goretzka sendiri baru-baru ini.
Sejumlah klub papan atas tertarik untuk mendatangkan Goretzka dengan status bebas transfer
Namun, sudah lama diketahui bahwa masa baktinya bersama juara bertahan Jerman itu akan berakhir pada musim panas nanti. Pada akhir Januari, pihak Munich telah mengonfirmasi bahwa kontrak sang gelandang yang akan habis masa berlakunya tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, Goretzka akan meninggalkan Bayern tanpa biaya transfer.
Selain Milan, dalam beberapa pekan terakhir FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul, Juventus Turin, Atletico Madrid, SSC Napoli, dan rival sekota AC Milan, Inter Milan, juga disebut-sebut sebagai klub yang berpotensi menjadi tujuan baru pemain berusia 31 tahun tersebut.
Goretzka pindah dari FC Schalke 04 ke Säbener Straße pada 2018. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir sering beredar rumor tentang kepergiannya lebih awal dari Munich, gelandang tersebut tetap setia kepada FCB dan berhasil membuktikan dirinya di bawah semua pelatih. Di bawah asuhan Vincent Kompany, ia telah tampil sebanyak 39 kali di semua kompetisi musim ini, dengan menyumbang dua gol dan dua assist.
Leon Goretzka: Statistik dan Data Kinerja
Klub
Pertandingan
Gol
Assist
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8