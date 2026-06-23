Namun, pada akhirnya Undav tetap setia kepada VfB, klub yang seragamnya telah ia kenakan sejak 2023. Menurut kabar yang beredar, ia mendapatkan insentif berupa kenaikan gaji tahunan menjadi 5,5 juta euro sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya, sehingga kini ia menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub asal Swabia tersebut. Bonus penandatanganan sebesar empat juta euro kabarnya juga diberikan sekaligus.

Namun, aspek finansial tentu saja bukan satu-satunya alasan Undav untuk tetap bertahan di Stuttgart. Di musim yang juga luar biasa baginya secara pribadi (25 gol dan 14 assist dalam 46 pertandingan), VfB berhasil lolos ke Liga Champions sebagai tim peringkat keempat. Prospek yang tidak bisa ditawarkan oleh Milan Undav, karena klub asal Milan itu hanya finis di peringkat kelima Serie A dan karenanya tidak akan berlaga di kompetisi teratas musim depan.

Selain itu, Undav merasa sangat nyaman di Stuttgart bersama istrinya, Tanja, dan putri mereka, serta memiliki reputasi yang sangat baik di dalam tim asuhan pelatih Sebastian Hoeneß. Menurut laporan Bild, sang penyerang sama sekali tidak ingin melepaskan hal tersebut.