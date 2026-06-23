Seperti dilaporkan oleh Bild, AC Milan telah menghubungi penyerang tim nasional Jerman dan bintang Piala Dunia tersebut beberapa minggu lalu. Dan pihak klub Italia itu tampaknya sudah cukup serius dalam hal ini.
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Klub papan atas Eropa sangat menginginkannya! Deniz Undav kabarnya melakukan pembicaraan mengenai transfer besar-besaran di VfB Stuttgart sebelum masa perpanjangan kontraknya
Menurut Bild, Milan dilaporkan telah menanyakan gaji Undav dan kemungkinan besaran biaya transfernya. Selain itu, dilaporkan telah terjadi kontak langsung antara Rossoneri dan pihak pemain, bahkan disebut-sebut telah berlangsung pembicaraan konkret.
Karena kontrak lama Undav di VfB—sebelum ia memperpanjangnya pada awal Juni hingga 2029—seharusnya berakhir pada 2027, Milan pun melihat peluangnya. Seperti diketahui, klub yang tujuh kali menjuarai Liga Champions ini sedang mencari penyerang tengah baru yang dijamin mampu mencetak gol. Menurut Bild, Milan menghadapi persaingan dalam perburuan Undav, antara lain dari rival-rivalnya di Serie A, AS Roma dan Como. Selain itu, klub-klub dari Spanyol dan Arab Saudi juga dilaporkan telah mengincar pemain berusia 29 tahun tersebut.
- AFP
Deniz Undav: Dibandingkan dengan VfB, Milan tidak bisa menawarkan kepadanya kesempatan bermain di Liga Champions
Namun, pada akhirnya Undav tetap setia kepada VfB, klub yang seragamnya telah ia kenakan sejak 2023. Menurut kabar yang beredar, ia mendapatkan insentif berupa kenaikan gaji tahunan menjadi 5,5 juta euro sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya, sehingga kini ia menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub asal Swabia tersebut. Bonus penandatanganan sebesar empat juta euro kabarnya juga diberikan sekaligus.
Namun, aspek finansial tentu saja bukan satu-satunya alasan Undav untuk tetap bertahan di Stuttgart. Di musim yang juga luar biasa baginya secara pribadi (25 gol dan 14 assist dalam 46 pertandingan), VfB berhasil lolos ke Liga Champions sebagai tim peringkat keempat. Prospek yang tidak bisa ditawarkan oleh Milan Undav, karena klub asal Milan itu hanya finis di peringkat kelima Serie A dan karenanya tidak akan berlaga di kompetisi teratas musim depan.
Selain itu, Undav merasa sangat nyaman di Stuttgart bersama istrinya, Tanja, dan putri mereka, serta memiliki reputasi yang sangat baik di dalam tim asuhan pelatih Sebastian Hoeneß. Menurut laporan Bild, sang penyerang sama sekali tidak ingin melepaskan hal tersebut.
Deniz Undav tampil gemilang bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2026
Setidaknya secara potensial, Undav saat ini menarik perhatian klub-klub papan atas di Piala Dunia. Sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan grup pertama Jerman melawan Curaçao (7:1) dan Pantai Gading (2:1)—masing-masing bermain sekitar setengah jam di lapangan—ia telah mencatatkan lima kontribusi langsung terhadap gol (tiga gol, dua assist).
Terutama saat melawan Pantai Gading, Undav tampil luar biasa; tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1:1, dan di masa tambahan waktu ia juga mencetak gol penentu kemenangan yang memastikan tim DFB menjadi juara grup lebih awal. Ada kemungkinan bahwa Pelatih Tim Nasional Jerman, Julian Nagelsmann, akan menurunkan pemain asal Stuttgart ini sebagai starter di sisa turnamen.
Ringkasan penampilan Deniz Undav di tim nasional sejauh ini
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Waktu Bermain dalam Menit
Gol
23 Maret 2024
Prancis vs. Jerman 0:2
Pertandingan persahabatan
10
-
3 Juni 2024
Jerman vs. Ukraina 0:0
Pertandingan persahabatan
45
-
19 Juni 2024
Jerman vs. Hongaria 2:0
Piala Eropa 2024
6
-
10 September 2024
Belanda vs. Jerman 2:2
Liga Bangsa-Bangsa
63
1
11 Oktober 2024
Bosnia-Herzegovina vs. Jerman 1:2
Liga Bangsa-Bangsa
67
2
8 Juni 2025
Jerman vs. Prancis 0:2
Liga Bangsa-Bangsa
45
-
30 Maret 2026
Jerman vs. Ghana 2:1
Pertandingan Persahabatan
45
1
31 Mei 2026
Jerman vs. Finlandia 4:0
Pertandingan Persahabatan
61
2
6 Juni 2026
AS vs. Jerman 1:2
Pertandingan persahabatan
29
-
14 Juni 2026
Jerman vs. Curacao 7:1
Piala Dunia 2026
26
1
20 Juni 2026
Jerman vs. Pantai Gading 2:1
Piala Dunia 2026
30
2