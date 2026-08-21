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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Klub National League, Boreham Wood, menolak tawaran baru senilai £1,5 juta dari Djurgardens untuk winger bintang Abdul Abdulmalik

Transfers
Boreham Wood
A. Abdulmalik
National League
Djurgaarden
Allsvenskan

Boreham Wood dengan tegas menolak tawaran yang ditingkatkan di kisaran £1,5 juta dari klub Swedia, Djurgardens, untuk winger andalan mereka, Abdul Abdulmalik. Klub National League itu tetap pada pendiriannya setelah menolak beberapa tawaran pada musim panas ini, termasuk pendekatan senilai £1 juta, karena bertekad mempertahankan pemain kunci mereka usai kampanye 2025-26 yang gemilang.

  • Tim non-liga tetap teguh

    Klub kasta kelima, Boreham, tetap pada pendiriannya dengan menolak tawaran kedua senilai £1,5 juta dari Djurgardens untuk Abdulmalik, menurut Sky Sports News. Sikap tegas itu menyusul pendekatan awal senilai £1 juta dari klub Swedia tersebut yang ditolak pada awal bulan ini. Jajaran petinggi The Wood tetap bertekad mempertahankan winger berusia 23 tahun itu meski minat terus meningkat sepanjang bursa transfer musim panas.

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    Cetak biru transfer Swedia terungkap

    Upaya Djurgardens untuk mendapatkan Abdulmalik merupakan bagian dari model rekrutmen yang jelas, yang berfokus merekrut talenta mentah sebelum valuasi pasar mereka mencapai puncak, untuk kemudian dijual demi keuntungan besar, lapor BBC Sport. Strategi klub Allsvenskan itu dipimpin direktur olahraga Maximilian Hahn, yang sebelumnya menjabat kepala rekrutmen di West Ham United.

    Hahn, yang juga pernah bekerja bersama manajer Swedia Graham Potter di London timur, kini aktif memanfaatkan koneksinya di Inggris untuk memilih talenta-talenta menjanjikan dari pasar Inggris.

  • Ketajaman impresif memicu ketertarikan

    Karier Abdulmalik melesat pesat sejak datang dengan status bebas transfer pada 2024 setelah dilepas Millwall, tempat ia meraih penghargaan level junior dan mencatatkan penampilan bersama timnas Inggris U-17. Musim 2025-26 menjadi ajang pembuktian yang tegas atas ketajamannya dalam menyerang, dengan torehan 17 gol dan 10 assist untuk merebut penghargaan Pemain Muda Terbaik National League musim ini. Penampilan gemilang di final play-off di Wembley semakin mengukuhkan ketertarikan Djurgardens, yang sebelumnya mengasah striker Denmark August Priske sebelum menjualnya ke Birmingham City pada Januari 2026.


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  • Boreham Wood v Newport County - Emirates FA Cup Second RoundGetty Images Sport

    Winger menghadapi sorotan tajam

    Boreham kini menghadapi perlombaan melawan tenggat waktu bursa transfer untuk menangkal peminat dari luar negeri terhadap aset berharga mereka. Petinggi klub dan staf pelatih harus mengelola mental sang pemain muda agar ia tetap tidak terganggu oleh prospek kepindahan ke luar negeri dengan nilai tujuh digit. Fokus dan kontribusi nyata sang winger andalan akan menjadi faktor sentral dalam ambisi Boreham untuk melancarkan perburuan promosi otomatis ke English Football League musim ini.

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