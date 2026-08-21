Upaya Djurgardens untuk mendapatkan Abdulmalik merupakan bagian dari model rekrutmen yang jelas, yang berfokus merekrut talenta mentah sebelum valuasi pasar mereka mencapai puncak, untuk kemudian dijual demi keuntungan besar, lapor BBC Sport. Strategi klub Allsvenskan itu dipimpin direktur olahraga Maximilian Hahn, yang sebelumnya menjabat kepala rekrutmen di West Ham United.

Hahn, yang juga pernah bekerja bersama manajer Swedia Graham Potter di London timur, kini aktif memanfaatkan koneksinya di Inggris untuk memilih talenta-talenta menjanjikan dari pasar Inggris.