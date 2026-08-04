Saga transfer Lukaku kini telah mengarah secara pasti ke Amerika Utara. Atlanta bekerja diam-diam dengan pihak yang mewakili sang pemain untuk memahami apakah ada ruang bagi sebuah transfer, dan Romelu telah memutuskan untuk mendengarkan proposal mereka, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang asal Belgia itu, yang tetap menjadi figur papan atas meski belakangan bergelut dengan masalah cedera, sedang mencari proyek yang bisa kembali menjadikannya titik fokus utama tanpa perdebatan.

Namun, kepindahan ini bergantung pada pemenuhan tuntutan finansial presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Masalahnya, jika memang ada, adalah mencapai kesepakatan dengan Napoli. Klub milik De Laurentiis itu perlu mengamankan lebih dari €10 juta dari biaya transfer Big Rom agar terhindar dari kerugian modal.







