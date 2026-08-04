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Klub MLS bergerak untuk merekrut bintang Napoli, Romelu Lukaku, ketika raksasa Serie A itu meminta biaya €10 juta
Atlanta United muncul sebagai peminat serius untuk Lukaku
Saga transfer Lukaku kini telah mengarah secara pasti ke Amerika Utara. Atlanta bekerja diam-diam dengan pihak yang mewakili sang pemain untuk memahami apakah ada ruang bagi sebuah transfer, dan Romelu telah memutuskan untuk mendengarkan proposal mereka, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang asal Belgia itu, yang tetap menjadi figur papan atas meski belakangan bergelut dengan masalah cedera, sedang mencari proyek yang bisa kembali menjadikannya titik fokus utama tanpa perdebatan.
Namun, kepindahan ini bergantung pada pemenuhan tuntutan finansial presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Masalahnya, jika memang ada, adalah mencapai kesepakatan dengan Napoli. Klub milik De Laurentiis itu perlu mengamankan lebih dari €10 juta dari biaya transfer Big Rom agar terhindar dari kerugian modal.
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Pergulatan demi status di Stadio Diego Armando Maradona
Situasi Lukaku saat ini di Napoli menjadi rumit akibat kebangkitan Rasmus Hojlund, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai ancaman serangan utama klub. Napoli tidak mampu membayar pemain pelapis untuk Hojlund dengan harga seperti ini, dan Lukaku sama sekali tidak berniat menghabiskan satu tahun dalam bayang-bayang seseorang. Investasi untuk Hojlund sangat besar, dengan total €50 juta dari biaya peminjaman dan opsi pembelian, dan penyerang internasional Denmark itu kini benar-benar menjadi inti proyek jangka panjang klub. Meski hubungan kedua striker itu disebut sangat baik, sifat kompetitif Lukaku menuntut peran sebagai starter.
Pemain Belgia itu vokal soal keinginannya untuk tetap berada di level tertinggi permainannya, dengan menggunakan media sosial untuk menunjukkan dedikasinya. Ia baru-baru ini membagikan video dirinya berlatih saat liburan, menjalani sejumlah repetisi di lapangan bersama pelatih pribadi. Agennya menambah panas situasi dengan berkomentar: "Musim depan Anda akan melibas siapa pun yang Anda temui di jalan Anda." Dorongan untuk bangkit ini mengikuti periode sulit ketika cedera menghambat dampaknya.
De Laurentiis tetap kukuh pada valuasinya
Meski kebutuhan untuk berpisah sudah sangat jelas, Napoli tidak bersedia melepas Lukaku dengan harga murah. Banderol €10 juta menjadi batas tegas bagi De Laurentiis, yang dikenal dengan sikap negosiasinya yang keras. Klub itu berharap Romelu segera tiba di Abruzzo untuk memulai latihan, tetapi pada saat yang sama mereka juga menunggu tawaran resmi yang serius masuk ke meja mereka.
Bagi Lukaku, kepindahan ini lebih dari sekadar perubahan suasana; ini adalah kesempatan untuk memulihkan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Di Piala Dunia terakhir, ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa memberi perbedaan di level tertinggi, meski kondisinya jauh dari 100 persen bugar dan waktu bermainnya terbatas.
- Getty Images Sport
Pendekatan profesional di tengah ketidakpastian
Profesionalisme dan semangat tidak pernah kurang dari Lukaku, bahkan ketika posisinya di skuad menurun. Ia tahu tubuhnya harus tetap aktif setiap hari dan bahwa ia tidak bisa mengambil jeda jika masih ingin merasa sebagai pemain penting. Seiring tenggat kedatangannya di pemusatan latihan pramusim yang semakin dekat, ketegangan antara keinginan sang pemain untuk mendapatkan menit bermain dan kebutuhan finansial klub tetap menjadi hambatan utama. Napoli sedang bersiap menjalani hidup tanpanya, setelah sudah mengalihkan strategi mereka ke talenta yang lebih muda dan lebih hemat biaya seperti Hojlund. Kepergian para pemain bergaji tinggi adalah bagian penting dari arah baru klub, dan melepas gaji kotor Lukaku sebesar €11 juta akan memberikan kelegaan yang signifikan.
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