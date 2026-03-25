Klub mana yang akan menjadi tujuan Casemiro selanjutnya? Gelandang Man Utd ini diminati oleh Al-Ittihad, namun nasib mantan bintang Liverpool itu akan menjadi faktor penentu dalam transfer ini

Kembalinya performa Casemiro di bawah asuhan pelatih sementara Michael Carrick, yang ditandai dengan tujuh gol dan dua assist dalam 30 penampilan, telah memicu perdebatan sengit mengenai masa depannya. Setelah penampilannya yang menonjol dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa awal bulan ini, para penggemar United meneriakkan "satu tahun lagi," mendesak klub untuk mempertahankan gelandang yang telah berperan penting dalam membantu tim saat ini menduduki peringkat ketiga dan semakin mendekati kemungkinan kembali ke Liga Champions. Meskipun kesepakatan bersama mengenai kepergiannya pada musim panas telah dicapai pada bulan Januari, United masih memiliki opsi perpanjangan kontrak satu tahun yang dapat menggugurkan rencana tersebut, namun Carrick telah mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut tidak akan dibatalkan.



