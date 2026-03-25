AFP
Klub mana yang akan menjadi tujuan Casemiro selanjutnya? Gelandang Man Utd ini diminati oleh Al-Ittihad, namun nasib mantan bintang Liverpool itu akan menjadi faktor penentu dalam transfer ini
Minat dari Arab Saudi terhadap bintang Manchester United yang akan hengkang semakin meningkat
Saat ini berada di peringkat keenam klasemen liga, Al-Ittihad berupaya memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain berprestasi dari Eropa. Setelah kepergian Karim Benzema ke Al-Hilal pada Februari lalu, klub ini sedang mencari nama besar baru untuk memimpin proyek mereka. Setelah bergabung dengan United dari Real Madrid pada musim panas 2022 dan membantu klub meraih gelar Carabao Cup pada 2023, Casemiro dianggap sebagai profil ideal untuk memberikan stabilitas dan mentalitas pemenang kepada tim saat mereka berupaya naik kembali ke papan atas klasemen dan bersaing memperebutkan gelar.
Peran Fabinho dalam upaya merekrut Casemiro
Transfer ini sangat bergantung pada masa depan rekan senegaranya sekaligus mantan bintang Liverpool, Fabinho, yang bergabung dengan Al-Ittihad pada 2023 dengan nilai transfer sekitar £40 juta melalui kontrak berdurasi tiga tahun. Setelah berhasil membantu tim meraih gelar Liga Pro Saudi dan Piala Raja, statusnya tetap menjadi prioritas. ESPN melaporkan bahwa Al-Ittihad harus menyelesaikan masa depan Fabinho sebelum berkomitmen pada Casemiro. Dengan situasi kontrak Fabinho yang sedang dievaluasi, klub sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak atau kemungkinan kepergiannya, yang akan membebaskan anggaran gaji yang diperlukan dan membuka posisi kosong yang tepat untuk Casemiro.
Kebangkitan Carrick dan upaya menuju Liga Champions
Kembalinya performa Casemiro di bawah asuhan pelatih sementara Michael Carrick, yang ditandai dengan tujuh gol dan dua assist dalam 30 penampilan, telah memicu perdebatan sengit mengenai masa depannya. Setelah penampilannya yang menonjol dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa awal bulan ini, para penggemar United meneriakkan "satu tahun lagi," mendesak klub untuk mempertahankan gelandang yang telah berperan penting dalam membantu tim saat ini menduduki peringkat ketiga dan semakin mendekati kemungkinan kembali ke Liga Champions. Meskipun kesepakatan bersama mengenai kepergiannya pada musim panas telah dicapai pada bulan Januari, United masih memiliki opsi perpanjangan kontrak satu tahun yang dapat menggugurkan rencana tersebut, namun Carrick telah mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut tidak akan dibatalkan.
Para bintang Manchester United memohon agar gelandang andalan mereka tetap bertahan
Situasi ini semakin rumit akibat kebangkitan performa Casemiro belakangan ini di bawah asuhan Carrick, yang memicu perdebatan internal. Menyoroti sentimen yang mendalam di dalam skuad, rekan setimnya Leny Yoro menekankan peran vital sang pemain Brasil, dengan menyatakan: "Semua orang ingin dia tetap tinggal, dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Bahkan di ruang ganti, setiap hari, dia memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh siapa pun di tim ini. Dia telah memenangkan segalanya, sehingga hal ini sangat membantu kami dalam pertandingan dan bahkan di luar lapangan."