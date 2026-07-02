Klub Liga Premier terpaksa menjual dua pemainnya untuk menghindari pengurangan poin yang mengejutkan

Hull bertindak cepat untuk mengatasi defisit keuangan sebelum batas waktu PSR pada 30 Juni, sehingga terhindar dari risiko memulai kembalinya mereka ke Liga Premier dengan pengurangan poin. The Tigers telah memastikan promosi berkat kemenangan 1-0 atas Middlesbrough di final play-off Championship, namun masih harus menangani kelebihan pengeluaran yang diperkirakan mencapai £6 juta dari periode akuntansi 2025-26, menurut BBC.

Klub-klub Championship dibatasi untuk mengalami kerugian maksimal £39 juta dalam siklus tiga tahun berdasarkan aturan EFL PSR. Meskipun mendapatkan keuntungan finansial dari promosi, Hull terpaksa harus menghasilkan pendapatan dari transfer pemain sebelum batas waktu tersebut, karena kegagalan mematuhi aturan berpotensi mengakibatkan pengurangan hingga enam poin di Liga Premier.



