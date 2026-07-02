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Klub Liga Premier terpaksa menjual dua pemainnya untuk menghindari pengurangan poin yang mengejutkan
Hull berhasil memenuhi tenggat waktu PSR berkat dua penjualan penting
Hull bertindak cepat untuk mengatasi defisit keuangan sebelum batas waktu PSR pada 30 Juni, sehingga terhindar dari risiko memulai kembalinya mereka ke Liga Premier dengan pengurangan poin. The Tigers telah memastikan promosi berkat kemenangan 1-0 atas Middlesbrough di final play-off Championship, namun masih harus menangani kelebihan pengeluaran yang diperkirakan mencapai £6 juta dari periode akuntansi 2025-26, menurut BBC.
Klub-klub Championship dibatasi untuk mengalami kerugian maksimal £39 juta dalam siklus tiga tahun berdasarkan aturan EFL PSR. Meskipun mendapatkan keuntungan finansial dari promosi, Hull terpaksa harus menghasilkan pendapatan dari transfer pemain sebelum batas waktu tersebut, karena kegagalan mematuhi aturan berpotensi mengakibatkan pengurangan hingga enam poin di Liga Premier.
- AFP
Dua kali transfer menjadi solusi keuangan
Kepergian terbesar Hull terjadi saat kiper Pandur menyelesaikan transfer senilai £6 juta ke Rangers. Pemain berusia 26 tahun itu memainkan peran sentral dalam kampanye promosi klub, dengan tampil dalam 45 pertandingan dan mencatatkan 11 clean sheet. Didatangkan dari Fortuna Sittard seharga £1,5 juta pada Januari 2024, transfernya menghasilkan keuntungan signifikan untuk keperluan PSR.
Hull kemudian mengonfirmasi penjualan gelandang berusia 19 tahun, Shehu, ke Panathinaikos dengan nilai yang dilaporkan sebesar £2,5 juta. Setelah bergabung dari Southend United dengan biaya kompensasi yang sangat minim dan tanpa pernah tampil di tim utama, transfernya ini hampir sepenuhnya dianggap sebagai keuntungan murni. Langkah ini menjadi krusial setelah rencana penjualan Kyle Joseph ke Middlesbrough senilai £5 juta gagal terwujud.
Hull kini dapat fokus memperkuat skuad mereka
Kedua kepergian tersebut memungkinkan Hull untuk melunasi defisit sebelum batas waktu pelaporan keuangan, sehingga menghilangkan pembatasan keuangan yang sebelumnya menghalangi klub untuk merekrut pemain baru pada musim panas ini.
Klub ini juga diuntungkan oleh peralihan dari sistem PSR ke sistem rasio biaya skuad (SCR) yang baru. Alih-alih mengukur kerugian selama tiga tahun, SCR akan mengevaluasi klub setiap tahun berdasarkan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk skuad, sehingga pendapatan Hull dari Liga Premier dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengeluaran di masa depan.
- AFP
Perhatian kini tertuju pada bursa transfer Liga Premier
Seiring dimulainya periode akuntansi baru, Hull diperkirakan akan mempercepat rencana perekrutan pemain mereka sambil mempersiapkan diri untuk kembali berkompetisi di Liga Premier. Tantangan utama saat ini adalah memperkuat skuad agar mampu bersaing di kasta tertinggi, mengingat ketidakpastian finansial yang mendominasi akhir Juni kini telah teratasi.