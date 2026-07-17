Klub Liga Premier sedang melakukan pembicaraan terkait transfer mengejutkan untuk kiper asal Belanda tersebut setelah tawaran pertama mereka ditolak

Ipswich Town telah mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan kiper FC Volendam, Van Oevelen, seiring dengan upaya mereka mencari kiper utama baru setelah promosi ke Liga Premier, menurut laporan Voetbal International.

Klub asal Inggris tersebut telah mengajukan tawaran awal senilai sekitar €3 juta, namun Volendam menolak tawaran tersebut setelah menilai nilainya tidak sesuai dengan penilaian mereka. Pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung saat mereka berusaha mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

Volendam bersedia melepas pemain berusia 22 tahun tersebut pada musim panas ini, namun mereka bertekad untuk mendapatkan harga yang mereka yakini pantas untuk salah satu aset paling berharga mereka.







