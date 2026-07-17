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FBL-NED-EREDIVISIE-VOLENDAM-EINDHOVENAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Klub Liga Premier sedang melakukan pembicaraan terkait transfer mengejutkan untuk kiper asal Belanda tersebut setelah tawaran pertama mereka ditolak

Transfers
Ipswich Town
K. van Oevelen
Premier League
FC Volendam
Eerste Divisie

Ipswich Town masih melakukan pembicaraan dengan FC Volendam terkait transfer kiper Kayne van Oevelen setelah tawaran awal mereka ditolak. Klub yang baru saja promosi ke Liga Premier ini harus bersaing dengan Valencia, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 22 tahun tersebut.

  • Ipswich berupaya mendatangkan Van Oevelen

    Ipswich Town telah mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan kiper FC Volendam, Van Oevelen, seiring dengan upaya mereka mencari kiper utama baru setelah promosi ke Liga Premier, menurut laporan Voetbal International.

    Klub asal Inggris tersebut telah mengajukan tawaran awal senilai sekitar €3 juta, namun Volendam menolak tawaran tersebut setelah menilai nilainya tidak sesuai dengan penilaian mereka. Pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung saat mereka berusaha mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

    Volendam bersedia melepas pemain berusia 22 tahun tersebut pada musim panas ini, namun mereka bertekad untuk mendapatkan harga yang mereka yakini pantas untuk salah satu aset paling berharga mereka.



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    Volendam tetap bersikeras meminta harga tertinggi

    Volendam terbuka terhadap kemungkinan Van Oevelen meninggalkan klub pada musim panas ini, namun mereka tidak bersedia melepas kiper tersebut dengan harga murah. Klub asal Belanda itu dilaporkan bersikeras meminta "harga tertinggi," menyadari bahwa nilai pasar sang kiper telah meningkat secara signifikan meskipun klub tersebut terdegradasi ke divisi kedua.

    Van Oevelen menjadi pemain yang menonjol bagi tim yang dikenal sebagai 'De Heen en Weer,' dengan menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim Eredivisie. Meskipun klub tersebut akhirnya terdegradasi, penampilannya yang gemilang jelas telah menarik perhatian para pencari bakat di seluruh Eropa, sehingga memicu perebutan transfer antara beberapa klub besar saat ini.

  • Persaingan untuk memperebutkan salah satu penjaga gawang berbakat di dunia sepak bola Belanda

    Ipswich masih memiliki peluang untuk menyelesaikan transfer tersebut meskipun Valencia dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Karena belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh klub Spanyol tersebut, klub Liga Premier ini masih terus melakukan pembicaraan dengan Volendam dan masih bisa mencapai kesepakatan dengan memenuhi nilai yang diminta klub Belanda tersebut.

    Van Oevelen semakin mengukuhkan reputasinya selama dua musim terakhir, membantu Volendam promosi dari Keuken Kampioen Divisie sebelum tampil mengesankan di Eredivisie. Ia absen dalam dua pertandingan terakhir musim lalu karena cedera, namun kini telah pulih.

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    Persaingan perekrutan diprediksi akan terus berlanjut

    Negosiasi antara Ipswich dan Volendam diperkirakan akan berlanjut karena klub Liga Premier tersebut sedang mempertimbangkan tawaran yang lebih baik. Dengan Valencia yang belum mengajukan pendekatan resmi, persaingan untuk mendapatkan Van Oevelen masih terbuka. Pemain berusia 22 tahun itu tampaknya akan hengkang dari Volendam, dan tujuan berikutnya kemungkinan besar akan ditentukan oleh klub mana yang lebih dulu mampu memenuhi tuntutan pihak klub Belanda tersebut.

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