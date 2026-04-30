Klub Liga Premier secara resmi mengumumkan kepergian mendadak sang manajer meskipun masih tersisa empat pertandingan
Kesepakatan bersama mengakhiri masa jabatan Parker
The Clarets secara resmi mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah berpisah dengan mantan gelandang timnas Inggris tersebut atas kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil setelah musim yang mengecewakan, di mana degradasi The Clarets kembali ke Championship dipastikan pekan lalu setelah kekalahan 1-0 di kandang dari Manchester City.
Dalam pernyataan resmi klub, Burnley mengatakan: "Scott Parker telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Burnley Football Club atas kesepakatan bersama. Klub ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Scott atas profesionalisme, dedikasi, dan kontribusinya. Ia pergi dengan rasa hormat dan rasa syukur dari semua pihak yang terkait dengan Burnley Football Club. Proses penunjukan pelatih kepala permanen baru menjelang musim 2026-27 telah dimulai."
Parker mengenang momen-momen indah di Turf Moor
Meskipun masa jabatannya berakhir dengan sulit, Parker mencatatkan musim debut yang memecahkan rekor sebagai pelatih, dengan membawa Burnley kembali ke Liga Premier pada percobaan pertama. Selama musim 2024-25, ia memimpin tim meraih 31 pertandingan tak terkalahkan dan mencatatkan 30 clean sheet yang luar biasa untuk memastikan promosi dari Championship.
Setelah kepergiannya, Parker menyampaikan pesan yang menyentuh hati: "Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk memimpin klub hebat ini selama dua tahun terakhir. Saya menikmati setiap momen perjalanan kita bersama, namun merasa bahwa kini adalah waktu yang tepat bagi kedua belah pihak untuk mengambil arah yang berbeda. Saya mengenang kembali dengan bangga atas apa yang telah kita raih selama saya di klub ini, terutama musim promosi yang tak terlupakan pada 2024-25, dan merupakan suatu kehormatan sejati untuk memimpin tim ini ke Liga Premier."
Terima kasih kepada para pendukung setia Clarets
Pernyataan Parker dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada pemilik klub dan para pemain yang telah mendukungnya selama dua tahun masa jabatannya. Pria berusia 45 tahun itu ditunjuk pada tahun 2024 untuk menggantikan Vincent Kompany dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar selama upaya promosi klub yang sangat efektif.
Dia menambahkan: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alan dan kelompok pemilik atas dukungan mereka selama saya berada di klub ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada staf yang luar biasa dan tak kenal lelah di balik layar, dan yang terpenting, kepada para pemain, yang telah memberikan segalanya kepada saya sejak hari pertama saya tiba. Terakhir, terima kasih kepada para penggemar Burnley. Saya berharap yang terbaik bagi kalian semua dan klub hebat ini di masa depan."
Rencana sementara untuk episode terakhir musim ini
The Clarets bergerak cepat untuk menstabilkan susunan tim utama dengan menunjuk Mike Jackson sebagai pelatih sementara. Jackson, yang didukung oleh staf pelatih yang ada, akan memimpin empat pertandingan terakhir musim Liga Premier, dimulai dengan laga tandang melawan Leeds United pada Jumat malam. Meskipun pencarian pelatih tetap telah resmi dimulai, klub menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi yang dilakukan dengan calon-calon potensial. Setelah pertandingan melawan Leeds, Burnley masih harus menghadapi Aston Villa, Arsenal, dan Wolves saat mereka bersiap untuk kembali ke divisi dua musim depan.