Klub Liga Premier secara resmi mengumumkan kepergian mendadak sang manajer meskipun masih tersisa empat pertandingan

The Clarets secara resmi mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah berpisah dengan mantan gelandang timnas Inggris tersebut atas kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil setelah musim yang mengecewakan, di mana degradasi The Clarets kembali ke Championship dipastikan pekan lalu setelah kekalahan 1-0 di kandang dari Manchester City.

Dalam pernyataan resmi klub, Burnley mengatakan: "Scott Parker telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Burnley Football Club atas kesepakatan bersama. Klub ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Scott atas profesionalisme, dedikasi, dan kontribusinya. Ia pergi dengan rasa hormat dan rasa syukur dari semua pihak yang terkait dengan Burnley Football Club. Proses penunjukan pelatih kepala permanen baru menjelang musim 2026-27 telah dimulai."