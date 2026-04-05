Klub Liga Premier dikabarkan akan mengambil ‘risiko besar’ dengan merekrut Ange Postecoglou meskipun ia memiliki catatan ‘buruk’ selama masa jabatannya di Tottenham yang berhasil meraih trofi dan masa kerjanya yang hanya berlangsung 39 hari di Nottingham Forest
Rekam jejak yang kontroversial di Spurs dan Forest
Menurut laporan dari Football Insider, Postecoglou sedang mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang musim panas ini setelah masa jabatannya yang sangat merugikan di Forest. Meskipun berhasil meraih trofi Liga Europa, masa jabatannya di Tottenham berakhir dengan peringkat ke-17 yang mengecewakan, yang membuatnya kehilangan pekerjaannya. Kepindahannya ke City Ground kemudian terbukti jauh lebih bencana, hanya bertahan delapan pertandingan sebelum ia dipecat. Kini, saat klub-klub di kasta tertinggi Inggris bersiap menghadapi perubahan kepemimpinan, departemen perekrutan harus mempertimbangkan filosofi "Angeball"-nya di satu sisi, dan kelemahan pertahanan yang parah yang terungkap selama masa-masa sulitnya di divisi tersebut di sisi lain.
Kekakuan taktis menimbulkan kekhawatiran yang serius
Mantan pencari bakat Tottenham, Mick Brown, telah melontarkan peringatan keras kepada klub-klub yang mempertimbangkan manajer tersebut, dengan menyoroti penolakannya untuk menyesuaikan taktik garis pertahanan tinggi yang ia terapkan. Dalam wawancaranya dengan media tersebut, Brown menyatakan: “Dia masih sangat dihormati, tapi rekornya di Liga Premier sangat buruk. Tim-timnya kebobolan gol dari segala penjuru, dan dia menolak untuk menyesuaikan atau mengubah gayanya bahkan ketika segalanya berjalan sangat buruk baginya. Itu bukanlah tanda seorang manajer yang baik, dan hal itu harus menjadi perhatian bagi klub mana pun yang akan merekrutnya berikutnya karena jika mereka berada dalam masalah, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi klub-klub tersebut meskipun, seperti yang saya katakan, dia masih sangat dihargai. Akan menjadi risiko besar untuk bertaruh padanya.”
Klub-klub Liga Premier yang berpotensi menjadi tujuan
Dengan beberapa posisi kosong yang diperkirakan akan tersedia pada akhir musim, Postecoglou terus memantau perkembangan di Crystal Palace, Bournemouth, dan Fulham. Klub-klub ini mungkin sedang mencari sosok yang terkenal, namun catatan statistiknya membuatnya menjadi kandidat yang kontroversial. Rata-rata poinnya hanya 1,30 per pertandingan dari 81 laga di Liga Premier. Meskipun daya tarik kasta tertinggi tetap kuat, data menunjukkan bahwa gaya sepak bolanya yang penuh gairah sulit diterima. Klub-klub sering kali lebih fokus pada bertahan di liga atau soliditas pertahanan daripada daya tarik estetika, sehingga dewan direksi ragu untuk menunjuk manajer yang enggan mengorbankan prinsip-prinsip serangannya.
Kembalinya Celtic yang sensasional tampaknya akan terjadi
Jika minat dari klub-klub Liga Premier tak kunjung terwujud, kembali ke Glasgow bisa menjadi skenario ideal untuk memulihkan reputasinya yang tercoreng. Celtic saat ini berada di bawah kepemimpinan sementara Martin O’Neill, dan jajaran petinggi klub sedang gencar mencari penggantinya yang permanen untuk mengambil alih kendali setelah musim ini berakhir. Reuni di Parkhead akan membuatnya kembali ke basis penggemar yang masih sangat menghormatinya. Namun, kendala finansial bisa menjadi hambatan yang cukup besar.