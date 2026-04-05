Klub Liga Premier dikabarkan akan mengambil ‘risiko besar’ dengan merekrut Ange Postecoglou meskipun ia memiliki catatan ‘buruk’ selama masa jabatannya di Tottenham yang berhasil meraih trofi dan masa kerjanya yang hanya berlangsung 39 hari di Nottingham Forest

Mantan pencari bakat Tottenham, Mick Brown, telah melontarkan peringatan keras kepada klub-klub yang mempertimbangkan manajer tersebut, dengan menyoroti penolakannya untuk menyesuaikan taktik garis pertahanan tinggi yang ia terapkan. Dalam wawancaranya dengan media tersebut, Brown menyatakan: “Dia masih sangat dihormati, tapi rekornya di Liga Premier sangat buruk. Tim-timnya kebobolan gol dari segala penjuru, dan dia menolak untuk menyesuaikan atau mengubah gayanya bahkan ketika segalanya berjalan sangat buruk baginya. Itu bukanlah tanda seorang manajer yang baik, dan hal itu harus menjadi perhatian bagi klub mana pun yang akan merekrutnya berikutnya karena jika mereka berada dalam masalah, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi klub-klub tersebut meskipun, seperti yang saya katakan, dia masih sangat dihargai. Akan menjadi risiko besar untuk bertaruh padanya.”