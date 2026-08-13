Ketika didesak lebih jauh soal apakah Spurs berupaya memberi Moore sebanyak mungkin pengalaman berbeda, mengingat ia disebut-sebut bakal pindah ke Cologne, dengan sikap itu sedikit lebih mudah dipahami, Hendry menambahkan: “Ya, saya juga sependapat soal itu. Tapi sekali lagi, klub tidak bisa mendikte. Mereka mungkin hanya bisa memberikan opsi kepada para pemain, khususnya pemain muda, terutama jika mereka tidak langsung akan dipertimbangkan untuk bermain di tim utama. Dan soal itu juga, bahkan saat saya masih bermain, setiap pemain muda merasa mereka mampu bermain di tim utama. Dan dia mungkin untuk satu atau dua pertandingan, bahkan mungkin bisa.

“Tapi sekali lagi, itu tergantung pihak-pihak yang berwenang di Tottenham, para pelatih, dan segala hal lainnya, juga skuad yang mereka miliki, siapa yang mereka punya di posisi itu, kualitas seperti apa yang dimiliki pemain itu dibandingkan pemain lain di posisi tersebut. Ada banyak pertimbangan berbeda yang harus dipertimbangkan, dan ini bukan situasi yang buruk bagi Mikey Moore.

“Dia akan pergi ke mana? Italia atau Spanyol? Jerman? Pengalaman seperti itu akan luar biasa. Di Jerman, tentu saja, kita semua tahu betapa banyak penonton yang mereka dapatkan di Jerman dan betapa besarnya dukungan untuk Bundesliga.

“Bayern Munich saat ini praktis berada sendirian di barisan terdepan. Saya rasa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Akan sangat bagus bagi Rangers untuk membawanya kembali, tapi saya pikir itu mungkin sangat tidak mungkin.”



