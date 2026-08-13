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'Klub lebih besar daripada Tottenham' - Rangers menghadapi frustrasi Mikey Moore saat mantan bek Ibrox mengakui kembalinya ke Old Firm 'sangat tidak mungkin' bagi wonderkid Spurs
Moore mencetak tujuh gol selama masa peminjamannya di Rangers
Moore bergabung dengan Rangers sesaat sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Ia tiba di Skotlandia setelah menjadi pemain termuda, pada usia 16 tahun 277 hari, yang membela Tottenham di Premier League.
Ia telah dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di London utara untuk beberapa waktu, tetapi kesulitan Spurs, yang membuat mereka finis di peringkat ke-17 dalam dua musim beruntun, menyulitkan dirinya untuk mendapatkan waktu bermain reguler di klub induknya.
Rangers dengan senang hati memberikan kesempatan tersebut pada 2025-26 dan memberi Moore panggung untuk memamerkan bakatnya serta menambah pengalaman yang sangat berharga di bawah sorotan terbesar. Ia mencatatkan 47 penampilan musim lalu, sambil mencetak tujuh gol.
Kembalinya ke Ibrox telah diwacanakan, dengan Derek McInnes kini memimpin dari bangku cadangan, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Rangers membutuhkan suntikan kreativitas setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga laga pembuka mereka pada 2026-27.
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Moore masih belum dijamin mendapat waktu bermain di Tottenham
Saat ditanya apakah situasi itu akan menjadi sumber frustrasi, mantan bek Gers Hendry, yang berbicara bekerja sama dengan LadBet, mengatakan kepada GOAL: “Memang begitu setelah menyaksikan Rangers dalam tiga pertandingan terakhir! Dan Derek, kami rasa, masih mendapat dukungan yang baik. Sejauh ini semuanya belum berjalan sesuai rencana.
“Mikey Moore akan menjadi tambahan yang disambut baik. Dia adalah pemain yang pada usia 19 tahun sudah pergi ke negara lain dan klub yang lebih besar, Rangers adalah klub yang lebih besar daripada Tottenham. Saya tahu banyak orang di Inggris akan menyerang saya karena mengatakan itu. Tetapi jika bicara soal sejarah dan hal-hal lainnya, itu adalah klub yang lebih besar. Apakah saat ini begitu? Mungkin tidak. Saya bahkan tidak bisa mengatakan Tottenham adalah tim enam besar, tetapi banyak orang berpikir mereka akan menjadi tim delapan besar atau enam besar musim ini. Baru musim lalu, tentu saja, mereka lolos dengan susah payah.
“Namun Mikey Moore, dia melihat posisinya di Tottenham, dan tentu saja bagaimana dirinya saat di Rangers serta apa yang dia alami di Rangers. Mampukah dia bersaing di Tottenham? Apakah ada jalan keluar dari Tottenham? Saya pikir Rangers akan sangat senang jika mereka berhasil membawanya kembali saat ini. Tetapi saya tidak tahu.”
Pemain muda Tottenham Hotspur bisa jadi menuju Bundesliga
Ketika didesak lebih jauh soal apakah Spurs berupaya memberi Moore sebanyak mungkin pengalaman berbeda, mengingat ia disebut-sebut bakal pindah ke Cologne, dengan sikap itu sedikit lebih mudah dipahami, Hendry menambahkan: “Ya, saya juga sependapat soal itu. Tapi sekali lagi, klub tidak bisa mendikte. Mereka mungkin hanya bisa memberikan opsi kepada para pemain, khususnya pemain muda, terutama jika mereka tidak langsung akan dipertimbangkan untuk bermain di tim utama. Dan soal itu juga, bahkan saat saya masih bermain, setiap pemain muda merasa mereka mampu bermain di tim utama. Dan dia mungkin untuk satu atau dua pertandingan, bahkan mungkin bisa.
“Tapi sekali lagi, itu tergantung pihak-pihak yang berwenang di Tottenham, para pelatih, dan segala hal lainnya, juga skuad yang mereka miliki, siapa yang mereka punya di posisi itu, kualitas seperti apa yang dimiliki pemain itu dibandingkan pemain lain di posisi tersebut. Ada banyak pertimbangan berbeda yang harus dipertimbangkan, dan ini bukan situasi yang buruk bagi Mikey Moore.
“Dia akan pergi ke mana? Italia atau Spanyol? Jerman? Pengalaman seperti itu akan luar biasa. Di Jerman, tentu saja, kita semua tahu betapa banyak penonton yang mereka dapatkan di Jerman dan betapa besarnya dukungan untuk Bundesliga.
“Bayern Munich saat ini praktis berada sendirian di barisan terdepan. Saya rasa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Akan sangat bagus bagi Rangers untuk membawanya kembali, tapi saya pikir itu mungkin sangat tidak mungkin.”
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Saat tenggat transfer berakhir di Skotlandia dan Inggris
Jendela transfer di Skotlandia akan tetap dibuka hingga 3 September, atau beberapa hari setelah tenggat waktu di Inggris. Hal itu memberi McInnes waktu untuk mendatangkan wajah-wajah baru, atau yang sudah familiar, ke dalam skuadnya.
Tottenham diperkirakan akan segera mengambil keputusan soal masa depan Moore, saat mereka menuntaskan rangkaian pramusim dan bersiap menyambut dimulainya Premier League, dengan ekspektasi bahwa ia akan kembali pindah sebelum akhir bulan.
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