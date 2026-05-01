Klub lamanya tampaknya sangat menarik: Apakah VfB Stuttgart akan kehilangan seorang pemain berbakat luar biasa bahkan sebelum ia sempat tampil?

Karena berminggu-minggu berlalu dan Darvich masih belum melakukan debutnya bersama tim utama, spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya pun semakin kencang, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Menurut Sky, dalam pembicaraan antara pihak VfB dan pihak pemain, akan segera terungkap apakah ada perubahan dalam situasi Darvich dalam waktu dekat. Jika tidak, kemungkinan transfer bisa mulai bergulir; Stuttgarter Nachrichten baru-baru ini melaporkan kemungkinan peminjaman dalam konteks ini.

Kembalinya Darvich ke SCF akan sarat dengan emosi, mengingat ia lahir di Freiburg dan bermain di tim junior Breisgau dari 2017 hingga 2023. Pada musim panas 2023, Freiburg menawarkan kepada sang juara Eropa U-17 yang baru saja dinobatkan saat itu—yang beberapa bulan kemudian juga akan meraih gelar juara dunia U-17 bersama timnas Jerman—prospek untuk bermain di tim cadangan yang saat itu masih berkompetisi di Liga 3.

Namun, tawaran dari Barcelona terlalu menarik bagi Darvich, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke klub papan atas Spanyol tersebut. Di sana, ia mengumpulkan pengalaman berharga dalam pertandingan uji coba bersama tim utama di samping Robert Lewandowski dan kawan-kawan, namun dalam kompetisi resmi ia selalu bermain untuk tim B Barca di Liga Spanyol Divisi 3. Karena waktu bermainnya di tim cadangan semakin berkurang menjelang akhir musim 2024/25, Darvich memutuskan untuk kembali ke Jerman musim panas lalu dan bergabung dengan VfB.



