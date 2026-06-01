Seperti dilaporkan oleh kicker, tampaknya Darvich akan dipinjamkan ke SV Elversberg yang baru promosi. Dengan demikian, klub-klub ternama yang tertarik padanya akan kecewa.
Klub-klub ternama yang mengincar bintang muda VfB Stuttgart pulang dengan tangan hampa! Noah Darvich tampaknya akan pindah secara mengejutkan
Di antara klub-klub lain yang dilaporkan tertarik pada pemain berusia 19 tahun ini adalah Werder Bremen, klub junior Darvich, SC Freiburg, serta VfL Wolfsburg dan Hertha BSC. Pemain tersebut belum pernah tampil dalam pertandingan resmi untuk tim Bundesliga VfB.
Dibandingkan dengan Wolfsburg yang baru saja terdegradasi dan Hertha, keanggotaan liga Elversberg di masa depan tentu menjadi nilai tambah, sedangkan dibandingkan dengan Werder dan Freiburg, lingkungan klub di Saarland jauh lebih tenang dan tidak terlalu dipenuhi ekspektasi. Di SVE, yang setelah nyaris gagal promosi pada 2025 kini berhasil melakukan lompatan sensasional ke kasta tertinggi sepak bola Jerman setahun kemudian, Darvich dapat terus berkembang "dalam lingkungan yang tenang", tulis majalah kicker.
Noah Darvich di VfB Stuttgart: Perkembangannya pesat, namun belum pernah tampil di Bundesliga
Berkat penampilan gemilang yang konsisten bersama tim cadangan VfB di Liga 3 musim lalu, Darvich berhasil menarik perhatian sejumlah klub dari Liga 1 dan Liga 2. Sepuluh gol dan enam assist dicetak oleh juara dunia dan Eropa 2023 bersama tim U-17 Jerman ini, yang dapat bermain di lini tengah ofensif baik sebagai gelandang serang maupun di sayap. Darvich juga dapat ditempatkan sebagai gelandang nomor delapan.
Meskipun perkembangan yang menggembirakan dan pujian dari pelatih profesional Sebastian Hoeneß, ia belum mendapat kesempatan bermain di tim utama Stuttgart. Pada akhir Agustus 2025, ia masuk dalam skuad Bundesliga VfB untuk satu-satunya kali pada pekan ke-2.
"Noah sudah siap, perkembangannya belakangan ini sangat bagus," kata Hoeneß kepada Bild pada akhir Februari mengenai pemain muda berbakat ini. Setelah merekrut Darvich musim panas lalu, tujuan awalnya adalah "membuat perbedaan" di tim Divisi Tiga. Kini ia mulai melakukannya dan menunjukkan bahwa ia sudah siap. Saya sangat puas dengan perkembangannya. Dia memiliki banyak hal yang membuatnya layak untuk tugas-tugas yang lebih tinggi. Dia harus terus mengikuti jalur ini," kata Hoeneß.
Dalam jangka panjang, VfB tampaknya akan memasukkan Darvich dalam rencana mereka, mengingat kontraknya berlaku hingga 2029. Terkait peminjaman yang kemungkinan akan terjadi ke Elversberg, pemain timnas junior Jerman ini tentu juga menyadari bahwa klub asal Saarland tersebut telah membangun reputasi sebagai batu loncatan yang luar biasa bagi talenta muda yang belum mendapat banyak kesempatan di klub-klub besar.
Fisnik Asllani, Paul Wanner, atau Nick Woltemade adalah contoh paling menonjol di sini, dan David Mokwa mungkin akan menjadi yang berikutnya. Penyerang berusia 22 tahun ini datang ke Elversberg pada musim dingin sebagai pengganti Younes Ebnoutalib, yang didatangkan SVE dari Regionalliga dan dijual ke Eintracht Frankfurt setahun kemudian. Di TSG Hoffenheim, Mokwa tidak berhasil menembus tim Bundesliga, namun di Elversberg ia berhasil melangkah lebih jauh. Ia mencetak enam gol di paruh kedua musim Liga 2, termasuk mencetak dua gol saat menang 3-0 atas Preußen Münster pada pertandingan terakhir, yang memastikan promosi ke kasta tertinggi.
Noah Darvich sudah bermain selama dua tahun di FC Barcelona
Darvich, yang pernah menjadi kapten timnya saat Jerman menjuarai Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa U-17, telah menjalani pengalaman istimewa lainnya dalam karier mudanya. Pada musim panas 2023, saat berusia 16 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan SC Freiburg dan bergabung dengan FC Barcelona.
Di Barca, ia berharap bisa naik ke level tertinggi melalui tim cadangan di klub papan atas internasional, namun setelah dua tahun ia kembali ke Jerman.
"Barcelona adalah petualangan besar. Rasanya seperti di film. Saya berkesempatan bermain dan berlatih bersama idola masa kecil saya," kata Darvich saat pindah ke VfB. Ia sering berlatih bersama tim utama bersama bintang-bintang seperti Pedri atau Raphinha, dan sesekali diturunkan dalam pertandingan uji coba. Namun, selama dua musimnya di Barca, aktivitas sehari-harinya tetap di tim B di liga ketiga Spanyol, di mana ia pada akhirnya juga tidak lagi menjadi pemain inti.
Stuttgart kemudian mentransfer satu juta euro sebagai biaya transfer Darvich ke Barcelona musim panas lalu. "Terutama karena usianya yang masih muda, kami melihat potensi perkembangan yang signifikan, sehingga kami yakin Noah akan menjalani perjalanan yang sangat positif dengan seragam VfB," tegas Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth saat itu. Mungkin setelah dipinjamkan ke Elversberg, Darvich akan benar-benar bersinar di VfB pada musim 2027/28.
Noah Darvich: Catatannya pada musim 2025/26
Permainan
29
Gol
10
Assist
6