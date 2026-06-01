Berkat penampilan gemilang yang konsisten bersama tim cadangan VfB di Liga 3 musim lalu, Darvich berhasil menarik perhatian sejumlah klub dari Liga 1 dan Liga 2. Sepuluh gol dan enam assist dicetak oleh juara dunia dan Eropa 2023 bersama tim U-17 Jerman ini, yang dapat bermain di lini tengah ofensif baik sebagai gelandang serang maupun di sayap. Darvich juga dapat ditempatkan sebagai gelandang nomor delapan.

Meskipun perkembangan yang menggembirakan dan pujian dari pelatih profesional Sebastian Hoeneß, ia belum mendapat kesempatan bermain di tim utama Stuttgart. Pada akhir Agustus 2025, ia masuk dalam skuad Bundesliga VfB untuk satu-satunya kali pada pekan ke-2.

"Noah sudah siap, perkembangannya belakangan ini sangat bagus," kata Hoeneß kepada Bild pada akhir Februari mengenai pemain muda berbakat ini. Setelah merekrut Darvich musim panas lalu, tujuan awalnya adalah "membuat perbedaan" di tim Divisi Tiga. Kini ia mulai melakukannya dan menunjukkan bahwa ia sudah siap. Saya sangat puas dengan perkembangannya. Dia memiliki banyak hal yang membuatnya layak untuk tugas-tugas yang lebih tinggi. Dia harus terus mengikuti jalur ini," kata Hoeneß.

Dalam jangka panjang, VfB tampaknya akan memasukkan Darvich dalam rencana mereka, mengingat kontraknya berlaku hingga 2029. Terkait peminjaman yang kemungkinan akan terjadi ke Elversberg, pemain timnas junior Jerman ini tentu juga menyadari bahwa klub asal Saarland tersebut telah membangun reputasi sebagai batu loncatan yang luar biasa bagi talenta muda yang belum mendapat banyak kesempatan di klub-klub besar.

Fisnik Asllani, Paul Wanner, atau Nick Woltemade adalah contoh paling menonjol di sini, dan David Mokwa mungkin akan menjadi yang berikutnya. Penyerang berusia 22 tahun ini datang ke Elversberg pada musim dingin sebagai pengganti Younes Ebnoutalib, yang didatangkan SVE dari Regionalliga dan dijual ke Eintracht Frankfurt setahun kemudian. Di TSG Hoffenheim, Mokwa tidak berhasil menembus tim Bundesliga, namun di Elversberg ia berhasil melangkah lebih jauh. Ia mencetak enam gol di paruh kedua musim Liga 2, termasuk mencetak dua gol saat menang 3-0 atas Preußen Münster pada pertandingan terakhir, yang memastikan promosi ke kasta tertinggi.