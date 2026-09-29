AFP
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Klub-klub sepakbola Eropa mengusulkan badan global baru saat Aleksander Ceferin dan Nasser Al-Khelaifi mengecam Gianni Infantino
Ceferin melontarkan komentar pedas tentang Infantino
Presiden UEFA Ceferin melancarkan serangan terselubung terhadap presiden FIFA dalam Sidang Umum EFC pada Selasa, seperti dilaporkan oleh Reuters.
Ceferin merujuk pada dongeng terkenal karya Hans Christian Andersen untuk mengkritik kepemimpinan dan proposal terbaru Infantino. "Saya teringat pada The Emperor's New Clothes karya Hans Christian Andersen. Dalam buku itu, seorang kaisar diyakinkan bahwa dia mengenakan pakaian yang megah, yang hanya tidak bisa dilihat oleh orang-orang bodoh atau yang tidak layak. Orang-orang di istananya ikut membenarkannya, sampai seorang anak mengatakan apa yang sebenarnya bisa dilihat semua orang selama ini... sang kaisar telanjang! Mungkin pesan moral cerita itu adalah kata-kata yang terdengar nyaman tidak bisa mengubah kenyataan yang tidak menyenangkan."
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Menjual sepak bola dan negosiasi rahasia
Ketegangan ini sebagian besar dipicu oleh perselisihan terkait hak komersial dan transparansi. Ceferin melontarkan kritik tajam terhadap upaya terbaru untuk mengalihkan hak ke sebuah anak perusahaan. Ia memperingatkan majelis: "Bayangkan salah satu eksekutif senior Anda diam-diam menegosiasikan pelepasan salah satu aset paling berharga Anda, sementara dewan, para pemain, dan suporter Anda tidak mengetahuinya. Setelah Anda mengetahuinya, apa yang akan dilakukan dewan Anda? Bayangkan orang yang sama membuat sebuah penghargaan untuk seorang politikus, dan tak lama kemudian setelah politikus itu menerima panggilan telepon, aturannya tidak lagi sama. Berapa kali itu harus terjadi di klub-klub Anda sebelum dewan mengatakan cukup? Sudah waktunya mengatakan cukup. Tidak ada politik atau sebesar apa pun kekuasaan yang memberi siapa pun hak untuk menjual sepakbola."
Al-Khelaifi mengusulkan representasi klub global
Menambah tekanan, ketua EFC Nasser Al-Khelaifi menggunakan acara di Kopenhagen untuk mengumumkan rencana pembentukan badan baru "World Football Clubs" bersama enam konfederasi kontinental. Menekankan perlunya persatuan global, ia menyatakan: "Itulah mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membentuk World Football Clubs. Karena setiap klub di seluruh dunia berhak untuk diwakili; memiliki suara, dan peluang yang lebih baik untuk sukses."
Ia juga menyampaikan pesan tegas terkait perselisihan yang sedang berlangsung: "Sangat menyedihkan melihat situasi saat ini. Alih-alih meningkatkan permainan kita, kita membuang-buang waktu untuk menangani masalah dan isu. Sepakbola berjalan baik ketika kita saling mendengarkan. Ketika kita terbuka satu sama lain. Namun yang paling penting, ketika kita jujur."
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Pemilihan FIFA dan pertarungan hukum yang akan datang
Ke depan, krisis tata kelola dalam sepak bola dunia diperkirakan akan semakin memanas seiring pemilihan presiden yang semakin dekat pada Maret. FIFA sudah menuduh UEFA menjalankan kampanye misinformasi untuk memengaruhi pemungutan suara mendatang. Dengan pertarungan hukum terkait proposal investasi yang sedang berlangsung di pengadilan AS, keretakan antara Infantino dan para pemimpin Eropa kemungkinan akan mendominasi lanskap politik olahraga ini dalam waktu yang dapat diperkirakan ke depan.
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