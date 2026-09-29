Presiden UEFA Ceferin melancarkan serangan terselubung terhadap presiden FIFA dalam Sidang Umum EFC pada Selasa, seperti dilaporkan oleh Reuters.

Ceferin merujuk pada dongeng terkenal karya Hans Christian Andersen untuk mengkritik kepemimpinan dan proposal terbaru Infantino. "Saya teringat pada The Emperor's New Clothes karya Hans Christian Andersen. Dalam buku itu, seorang kaisar diyakinkan bahwa dia mengenakan pakaian yang megah, yang hanya tidak bisa dilihat oleh orang-orang bodoh atau yang tidak layak. Orang-orang di istananya ikut membenarkannya, sampai seorang anak mengatakan apa yang sebenarnya bisa dilihat semua orang selama ini... sang kaisar telanjang! Mungkin pesan moral cerita itu adalah kata-kata yang terdengar nyaman tidak bisa mengubah kenyataan yang tidak menyenangkan."