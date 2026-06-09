Klub-klub Saudi mulai serius: Bintang FC Barcelona dikabarkan ditawari gaji bersih empat kali lipat

Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, Mundo Deportivo. Menurut laporan tersebut, dua klub dari Arab Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal, sedang memburu pemain Brasil berusia 29 tahun itu, yang gaji bersihnya dikabarkan akan dinaikkan dari 12 juta menjadi 48 juta euro per tahun. Upaya kedua klub tersebut didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF), yang ingin memastikan bahwa kehadiran bintang top seperti Raphinha akan meningkatkan daya tarik liga.

FC Barcelona sebagai klub asal diharapkan setuju dengan kesepakatan ini dengan imbalan biaya transfer sebesar 80 juta euro.