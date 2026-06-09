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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Klub-klub Saudi mulai serius: Bintang FC Barcelona dikabarkan ditawari gaji bersih empat kali lipat

LaLiga
Barcelona
Raphinha

Liga Pro Saudi dilaporkan berencana membujuk Raphinha dari FC Barcelona untuk bergabung dengan liga tersebut dengan menawarkan gaji empat kali lipat dari yang ia terima saat ini.

Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, Mundo Deportivo. Menurut laporan tersebut, dua klub dari Arab Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal, sedang memburu pemain Brasil berusia 29 tahun itu, yang gaji bersihnya dikabarkan akan dinaikkan dari 12 juta menjadi 48 juta euro per tahun. Upaya kedua klub tersebut didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF), yang ingin memastikan bahwa kehadiran bintang top seperti Raphinha akan meningkatkan daya tarik liga. 

FC Barcelona sebagai klub asal diharapkan setuju dengan kesepakatan ini dengan imbalan biaya transfer sebesar 80 juta euro. 

  • Raphinha pernah mengungkapkan bahwa ia pernah mempertimbangkan dengan serius tawaran dari Arab Saudi. Pada musim panas 2024, sebelum pelatih Hansi Flick mulai menjabat, ia menerima tawaran yang akan ia terima jika saja pelatih asal Jerman itu tidak meyakinkannya untuk tetap bertahan. 

    "Tawaran yang kami terima dari Arab Saudi sangat menggiurkan. Hal itu tidak hanya akan mengubah hidup saya, tetapi juga hidup orang tua saya, anak saya, dan banyak orang lainnya," kata Raphinha kepada ESPN Brasil pada Oktober 2025. "Tentu saja kami mempertimbangkan untuk meninggalkan Barcelona," akunya. 

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    Raphinha belakangan ini mengalami cedera

    Di bawah asuhan Flick, Raphinha tampil gemilang pada musim 2024/25, mencetak 34 gol, memberikan 23 assist, dan bersama Lamine Yamal membentuk duet sayap yang ditakuti di kubu Catalan. Pada musim yang baru saja berakhir, ia lama dilanda cedera sehingga ia hanya tampil dalam 24 pertandingan lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya. 

    Menurut laporan tersebut, Barcelona yakin bahwa Raphinha akan kembali menolak tawaran pindah ke Arab Saudi, bahkan jika ada tawaran baru, demi memulai upaya ketiga bersama Pelatih Flick untuk meraih gelar Liga Champions setelah dua kali menjuarai LaLiga. 

  • Statistik Raphinha pada musim 2025/26 bersama FC Barcelona:

    Permainan: 33
    Gol: 21
    Assist: 7