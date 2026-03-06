Klub-klub Premier League waspada karena Werder Bremen siap memanfaatkan peluang untuk menjual bek tengah remaja dalam transfer musim panas yang memecahkan rekor

Bremen bersiap menghadapi musim panas yang menggemparkan seiring dengan munculnya bek tengah berusia 18 tahun, Coulibaly, sebagai salah satu prospek pertahanan paling diburu di Eropa. Bek tersebut telah mencatatkan musim debut yang mengesankan di Bundesliga, tampil dalam 21 pertandingan dan menjadi pilar pertahanan di Weserstadion.

Menurut BILD,The Green-Whites akan meminta biaya transfer sekitar £42 juta, angka yang akan memecahkan rekor transfer mereka sebelumnya. Rekor tersebut telah bertahan sejak 2009, ketika Juventus membayar €27 juta untuk gelandang serang Brasil Diego. Dengan tidak adanya klausul pelepasan dalam kontraknya - yang berlaku hingga 2029 - Bremen berada dalam posisi tawar yang kuat.