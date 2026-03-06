Getty Images Sport
Klub-klub Premier League waspada karena Werder Bremen siap memanfaatkan peluang untuk menjual bek tengah remaja dalam transfer musim panas yang memecahkan rekor
Bakat muda Bundesliga memicu persaingan penawaran dari klub-klub Inggris.
Bremen bersiap menghadapi musim panas yang menggemparkan seiring dengan munculnya bek tengah berusia 18 tahun, Coulibaly, sebagai salah satu prospek pertahanan paling diburu di Eropa. Bek tersebut telah mencatatkan musim debut yang mengesankan di Bundesliga, tampil dalam 21 pertandingan dan menjadi pilar pertahanan di Weserstadion.
Menurut BILD,The Green-Whites akan meminta biaya transfer sekitar £42 juta, angka yang akan memecahkan rekor transfer mereka sebelumnya. Rekor tersebut telah bertahan sejak 2009, ketika Juventus membayar €27 juta untuk gelandang serang Brasil Diego. Dengan tidak adanya klausul pelepasan dalam kontraknya - yang berlaku hingga 2029 - Bremen berada dalam posisi tawar yang kuat.
Pelatih mendesak para pemain untuk tetap fokus di tengah spekulasi yang semakin meningkat.
Beredar kabar bahwa minat terhadap Coulibaly telah sampai ke ruang direksi, dengan Clemens Fritz, kepala olahraga Bremen, dilaporkan telah mengadakan pembicaraan konkret dengan perwakilan pemain, Nochi Hamasor. Kedua belah pihak tampaknya sepakat mengenai kepergiannya pada musim panas, asalkan penilaian klub dipenuhi oleh salah satu klub Premier League, Serie A, atau Ligue 1 yang tertarik. Namun, pelatih kepala Daniel Thioune ingin menjaga agar pemain muda ini tetap fokus sementara nilainya terus meningkat di panggung global.
"Itu terlalu jauh untuk dipikirkan saat ini," kata Thioune. "Apa yang terbaik untuk klub dan pemain, saya tidak ingin menilai itu. Faktanya, dia memiliki kualitas tinggi dan masih jauh dari akhir perkembangan karirnya."
Titik balik keuangan bagi Green-Whites
Meskipun kehilangan talenta sekelas Coulibaly merupakan pukulan besar bagi tim, kenyataan ekonomi membuat klub Bundesliga tidak bisa mengabaikannya. Suntikan dana sebesar €50 juta akan memberikan dorongan finansial yang besar bagi klub, secara efektif menggandakan rekor penjualan mereka dan memungkinkan perombakan skuad secara menyeluruh.
Pencari bakat dari klub-klub elit Inggris telah sering mengunjungi Jerman Utara musim ini. Mereka melihat mantan produk akademi Hamburg ini sebagai komoditas langka: seorang remaja dengan atribut fisik elit yang sudah terbukti di salah satu dari lima liga besar Eropa.
Kembali ke kondisi fisik prima menjelang fase krusial.
Coulibaly saat ini absen karena cedera otot paha, namun diperkirakan akan kembali ke skuad untuk pertandingan kandang melawan Mainz pada 15 Maret. Kembalinya dia akan menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Bremen, yang berusaha memperbaiki posisi mereka, karena saat ini mereka sedang berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Jerman.
Saat ini, Bremen berada di peringkat ke-16 dengan 22 poin dari 24 pertandingan, hanya dua poin di atas Wolfsburg yang berada di zona degradasi. Sebelum menghadapi Mainz pekan depan, Bremen akan terlebih dahulu bertanding melawan Union Berlin di Alten Forsterei pada Minggu.
