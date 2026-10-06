AFP
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Klub-klub Premier League menuntut hukuman retrospektif yang berat dan sanksi di masa depan untuk Manchester City
Rival-rival Premier League menuntut hukuman berat
Menurut BBC Sport, sejumlah klub Premier League ingin Manchester City menghadapi "hukuman retrospektif" yang ketat di samping sanksi pada masa depan setelah mereka dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran aturan keuangan.
Putusan komisi independen itu telah mendorong para eksekutif klub untuk menuntut reparasi signifikan untuk periode ketika City melanggar regulasi. Setidaknya empat ruang rapat dewan meyakini pengurangan poin sekali saja yang berujung degradasi akan menjadi hukuman yang tidak memadai. Mereka berpendapat bahwa tingkat keseriusan pelanggaran itu menuntut hukuman yang jauh lebih berat, guna memastikan City tidak bisa dengan mudah langsung bangkit kembali setelah potensi penurunan kasta.
- Getty Images Sport
Seruan untuk mencabut gelar-gelar sebelumnya dan memberlakukan larangan transfer
Perdebatan mengenai sanksi yang tepat tetap kompleks. Seorang sumber senior klub menyatakan tidak ada "desakan besar" untuk mendistribusikan ulang trofi, tetapi menegaskan bahwa gelar-gelar itu harus dicabut dan dibiarkan tanpa pemilik. Sumber tersebut menambahkan bahwa kredibilitas kompetisi akan hilang jika City tetap mempertahankan delapan trofi utama yang dimenangi selama periode ketika mereka dinyatakan bersalah.
Lebih lanjut, para eksekutif khawatir hukuman satu musim hanya akan menjadi "hambatan kecil" bagi City. Untuk mencegah mereka cepat kembali, sejumlah pihak mengusulkan pengurangan poin dibagi ke beberapa musim dan penerapan larangan transfer.
Kompensasi finansial dan pertandingan mendatang
Beberapa klub rival juga melihat adanya "kelebihan" dalam usulan "sistem berbasis tarif" untuk menangani reparasi finansial. Sistem ini akan mengubah posisi akhir City di liga pada masa lalu melalui pengurangan poin secara retrospektif, sehingga para pesaing dapat mengeklaim kompensasi berdasarkan posisi yang seharusnya mereka raih.
Sementara itu, satu sumber mengklaim akan menjadi sesuatu yang "aneh, nyaris tumpul" jika City diizinkan bertransaksi pada jendela transfer Januari mendatang sebelum sanksi diberlakukan. Di tengah gejolak ini, manajer Enzo Maresca dan skuad City asuhannya bersiap melakukan perjalanan ke Anfield untuk laga yang sangat dinantikan melawan Liverpool pada hari Minggu.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Manchester City?
Ke depan, fokus tetap tertuju penuh pada hasil dari proses banding. Jika putusan bersalah itu dikuatkan, Premier League akan menghadapi tekanan besar untuk menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu dan tingkat beratnya hukuman tersebut pada akhirnya akan menentukan apakah City menghadapi tahun-tahun dengan pengaruh yang menurun atau jalan cepat kembali ke dominasi.
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