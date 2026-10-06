Klub-klub Premier League menuntut hukuman retrospektif yang berat dan sanksi di masa depan untuk Manchester City

Menurut BBC Sport, sejumlah klub Premier League ingin Manchester City menghadapi "hukuman retrospektif" yang ketat di samping sanksi pada masa depan setelah mereka dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran aturan keuangan.

Putusan komisi independen itu telah mendorong para eksekutif klub untuk menuntut reparasi signifikan untuk periode ketika City melanggar regulasi. Setidaknya empat ruang rapat dewan meyakini pengurangan poin sekali saja yang berujung degradasi akan menjadi hukuman yang tidak memadai. Mereka berpendapat bahwa tingkat keseriusan pelanggaran itu menuntut hukuman yang jauh lebih berat, guna memastikan City tidak bisa dengan mudah langsung bangkit kembali setelah potensi penurunan kasta.