AFP
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Klub-klub Premier League menunjukkan sedikit keinginan untuk mencabut gelar-gelar Manchester City di masa lalu meski ada putusan bersalah
Klub-klub Premier League enggan menulis ulang sejarah
Dunia sepak bola telah bersiap menghadapi dampak setelah muncul kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018. Dalam periode yang sangat sukses ini, klub tersebut meraih delapan trofi utama, yang memicu perdebatan luas mengenai apakah gelar-gelar itu dimenangkan secara adil.
Namun, meski ramai seruan di media sosial untuk tindakan retroaktif, BBC Sport melaporkan bahwa hanya ada sedikit keinginan dari dalam Premier League dan klub-klub anggotanya untuk melihat Manchester City dicabut gelar-gelar masa lalunya. Langkah sedrastis itu secara luas dipandang sebagai tindakan yang akan membuka kotak pandora, yang berpotensi membahayakan integritas historis dan kelayakan komersial kompetisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang pencapaian masa lalu klub-klub lain.
- Getty Images Sport
Al Mubarak sampaikan pesan penuh perlawanan kepada para pendukung
Di tengah perdebatan yang memanas mengenai fondasi era kesuksesan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya, chairman Manchester City Khaldoon Al Mubarak mengeluarkan sebuah surat terbuka yang kuat kepada basis penggemar global klub.
Terlepas dari laporan-laporan yang menggemparkan dan 114 putusan bersalah tersebut, sang chairman tetap mempertahankan sikap yang tak tergoyahkan. Berbicara langsung kepada para pendukung, Al Mubarak menyatakan: "Proses Premier League masih sangat panjang, dan keyakinan serta niat kami untuk membuktikan klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat ini dimulai." Ia kemudian kembali menekankan ketangguhan klub di tengah badai hukum yang masih berlangsung, dengan menambahkan: "Sementara sebagian orang begitu cepat mengambil kesimpulan mereka sendiri, dan ada begitu banyak kebisingan yang berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan kami berhasil melewatinya."
Ancaman sanksi alternatif dan berat
Bahkan jika Manchester City tetap mempertahankan trofi mereka, ancaman sanksi berat masih sangat nyata. Panel disipliner independen masih belum menggelar sidang sanksi definitif untuk menentukan hukuman akhir, dan aturan Premier League memungkinkan mereka menjatuhkan hukuman "sesuai yang mereka anggap tepat".
Meski pemberian gelar secara retroaktif kepada runner-up seperti Manchester United dan Liverpool tetap menjadi kemungkinan teoretis, hasil lain saat ini dipandang jauh lebih mungkin terjadi. Denda besar, pengurangan poin yang signifikan untuk musim ini, atau bahkan pengusiran dari Premier League semuanya merupakan sanksi potensial yang bisa diberlakukan panel tersebut kepada klub.
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Apa yang menanti juara Inggris itu selanjutnya?
Seiring proses hukum terus berjalan, Manchester City harus bersiap menghadapi gelombang klaim kompensasi yang rumit dari klub-klub rival yang menuntut pendapatan yang hilang. Panel independen akan segera bersidang untuk sidang penjatuhan sanksi resmi, yang pada akhirnya akan menentukan nasib mereka. Hingga saat itu, klub akan kembali mengalihkan fokus ke lapangan. Al Mubarak sudah menyerukan persatuan menjelang rangkaian laga berat setelah jeda internasional, dengan menyoroti lawatan yang menanti untuk menghadapi Liverpool di Anfield dan bentrokan dengan Paris Saint-Germain di Liga Champions.
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