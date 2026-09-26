Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Klub-klub Premier League menunjukkan sedikit keinginan untuk mencabut gelar-gelar Manchester City di masa lalu meski ada putusan bersalah

Manchester City
Premier League

Meski putusan mengejutkan baru-baru ini mengonfirmasi banyak pelanggaran aturan keuangan, Manchester City tampaknya kecil kemungkinan akan dicabut trofi bersejarah mereka. Dilaporkan hanya ada sangat sedikit keinginan dari klub-klub rival atau petinggi liga untuk menghapus pencapaian masa lalu, yang berarti sang juara bertahan mungkin menghadapi hukuman alternatif yang berat alih-alih kehilangan gelar mereka.

  • Klub-klub Premier League enggan menulis ulang sejarah

    Dunia sepak bola telah bersiap menghadapi dampak setelah muncul kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018. Dalam periode yang sangat sukses ini, klub tersebut meraih delapan trofi utama, yang memicu perdebatan luas mengenai apakah gelar-gelar itu dimenangkan secara adil.

    Namun, meski ramai seruan di media sosial untuk tindakan retroaktif, BBC Sport melaporkan bahwa hanya ada sedikit keinginan dari dalam Premier League dan klub-klub anggotanya untuk melihat Manchester City dicabut gelar-gelar masa lalunya. Langkah sedrastis itu secara luas dipandang sebagai tindakan yang akan membuka kotak pandora, yang berpotensi membahayakan integritas historis dan kelayakan komersial kompetisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang pencapaian masa lalu klub-klub lain.

    • Iklan
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Al Mubarak sampaikan pesan penuh perlawanan kepada para pendukung

    Di tengah perdebatan yang memanas mengenai fondasi era kesuksesan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya, chairman Manchester City Khaldoon Al Mubarak mengeluarkan sebuah surat terbuka yang kuat kepada basis penggemar global klub.

    Terlepas dari laporan-laporan yang menggemparkan dan 114 putusan bersalah tersebut, sang chairman tetap mempertahankan sikap yang tak tergoyahkan. Berbicara langsung kepada para pendukung, Al Mubarak menyatakan: "Proses Premier League masih sangat panjang, dan keyakinan serta niat kami untuk membuktikan klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat ini dimulai." Ia kemudian kembali menekankan ketangguhan klub di tengah badai hukum yang masih berlangsung, dengan menambahkan: "Sementara sebagian orang begitu cepat mengambil kesimpulan mereka sendiri, dan ada begitu banyak kebisingan yang berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan kami berhasil melewatinya."

  • Ancaman sanksi alternatif dan berat

    Bahkan jika Manchester City tetap mempertahankan trofi mereka, ancaman sanksi berat masih sangat nyata. Panel disipliner independen masih belum menggelar sidang sanksi definitif untuk menentukan hukuman akhir, dan aturan Premier League memungkinkan mereka menjatuhkan hukuman "sesuai yang mereka anggap tepat".

    Meski pemberian gelar secara retroaktif kepada runner-up seperti Manchester United dan Liverpool tetap menjadi kemungkinan teoretis, hasil lain saat ini dipandang jauh lebih mungkin terjadi. Denda besar, pengurangan poin yang signifikan untuk musim ini, atau bahkan pengusiran dari Premier League semuanya merupakan sanksi potensial yang bisa diberlakukan panel tersebut kepada klub.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENAL(C)Getty Images

    Apa yang menanti juara Inggris itu selanjutnya?

    Seiring proses hukum terus berjalan, Manchester City harus bersiap menghadapi gelombang klaim kompensasi yang rumit dari klub-klub rival yang menuntut pendapatan yang hilang. Panel independen akan segera bersidang untuk sidang penjatuhan sanksi resmi, yang pada akhirnya akan menentukan nasib mereka. Hingga saat itu, klub akan kembali mengalihkan fokus ke lapangan. Al Mubarak sudah menyerukan persatuan menjelang rangkaian laga berat setelah jeda internasional, dengan menyoroti lawatan yang menanti untuk menghadapi Liverpool di Anfield dan bentrokan dengan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI