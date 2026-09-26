Klub-klub Premier League menunjukkan sedikit keinginan untuk mencabut gelar-gelar Manchester City di masa lalu meski ada putusan bersalah

Dunia sepak bola telah bersiap menghadapi dampak setelah muncul kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan antara 2009 dan 2018. Dalam periode yang sangat sukses ini, klub tersebut meraih delapan trofi utama, yang memicu perdebatan luas mengenai apakah gelar-gelar itu dimenangkan secara adil.

Namun, meski ramai seruan di media sosial untuk tindakan retroaktif, BBC Sport melaporkan bahwa hanya ada sedikit keinginan dari dalam Premier League dan klub-klub anggotanya untuk melihat Manchester City dicabut gelar-gelar masa lalunya. Langkah sedrastis itu secara luas dipandang sebagai tindakan yang akan membuka kotak pandora, yang berpotensi membahayakan integritas historis dan kelayakan komersial kompetisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang pencapaian masa lalu klub-klub lain.