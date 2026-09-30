Getty Images Sport
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Klub-klub Premier League mendesak hukuman cepat bagi Manchester City pada musim ini menyusul vonis bersalah finansial
Tuntutan untuk segera bertindak
Tokoh-tokoh senior sepak bola telah menegaskan bahwa Manchester City harus menerima hukuman mereka sebelum musim ini berakhir. Premier League mengonfirmasi pada Selasa bahwa klub itu telah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran finansial antara musim 2009-10 dan 2017-18.
Klub-klub rival semakin khawatir bahwa membiarkan Manchester City menuntaskan musim ini tanpa menghadapi konsekuensi dapat memicu ketidakpastian besar, terutama jika mereka kembali menjuarai liga. Tekanan kini semakin besar terhadap komisi independen agar bertindak cepat.
- Getty Images Sport
Kesepakatan palsu dan risikonya
Panel independen itu menemukan bahwa klub tersebut secara artifisial menggelembungkan pendapatan mereka lebih dari £900 juta melalui kesepakatan sponsor "palsu".
Berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, seorang pejabat klub mengatakan kepada BBC Sport: "Semua pihak akan diuntungkan jika ini diselesaikan secepat mungkin." Ketika ditanya apakah kesimpulan yang cepat realistis, pejabat itu menambahkan: "Secara naluriah ya, tetapi ini harus dilakukan dengan benar. Kita semua bisa melihat apa risikonya jika tidak. Namun, risiko-risiko itu sudah ada sepanjang proses ini, karena mereka telah menjuarai liga beberapa kali selama periode tersebut."
Linimasa banding
Manchester City berulang kali membantah melakukan pelanggaran apa pun dan memberi sinyal niat mereka untuk mengajukan banding resmi pada akhir pekan ini. Sementara regulasi Premier League menyatakan bahwa banding seharusnya selesai tidak lebih dari 12 pekan setelah diajukan, chief executive Manchester City Ferran Soriano dilaporkan menyatakan bahwa proses itu akan memakan waktu lama. Prosedur dapat dipercepat agar rampung pada akhir musim, dan Premier League secara resmi telah menyatakan keinginannya agar kasus ini "diselesaikan sesegera mungkin", sehingga terhindar dari sirkus hukum yang berkepanjangan.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Manchester City?
Manchester City tidak dapat membawa kasus mereka ke Court of Arbitration for Sport, yang berarti upaya hukum terakhir mereka mungkin melibatkan klaim kurangnya imparsialitas di High Court. Komisi independen itu akan segera menggelar sidang sanksi, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat beratnya hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap klub tersebut.
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