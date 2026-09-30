Tokoh-tokoh senior sepak bola telah menegaskan bahwa Manchester City harus menerima hukuman mereka sebelum musim ini berakhir. Premier League mengonfirmasi pada Selasa bahwa klub itu telah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran finansial antara musim 2009-10 dan 2017-18.

Klub-klub rival semakin khawatir bahwa membiarkan Manchester City menuntaskan musim ini tanpa menghadapi konsekuensi dapat memicu ketidakpastian besar, terutama jika mereka kembali menjuarai liga. Tekanan kini semakin besar terhadap komisi independen agar bertindak cepat.