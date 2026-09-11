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Klub-klub Premier League melewatkan trik transfer senilai £17 juta untuk ‘pemain besar’ Troy Parrott, dengan pemain internasional Republik Irlandia itu ‘berubah’ setelah memutus hubungan dengan Tottenham
Parrott bersinar di AZ & mencetak sejarah lewat hat-trick bersama Irlandia
Sempat ada pembicaraan pada musim panas 2026 mengenai kesepakatan yang akan membawa pemain asal Dublin itu kembali ke sepak bola Inggris. West Ham, setelah terdegradasi ke Championship, disebut tertarik.
Tidak ada kesepakatan yang tercapai di sana, meski Parrott telah menunjukkan selama dua musim di AZ di Alkmaar dengan tepat apa yang mampu ia lakukan. Ia mencetak gol 51 kali dalam 97 penampilan, menikmati kejayaan Piala Belanda musim lalu sambil membukukan 31 gol di semua kompetisi.
Ia juga sempat menikmati periode apik bersama Irlandia, ketika mencetak dua gol dalam pertemuan dengan Portugal milik Cristiano Ronaldo sebelum mencetak sejarah dengan hat-trick di Hungaria, menjadi orang pertama dari negaranya yang membawa pulang bola pertandingan dari laga tandang. Namun, aksi tersebut pada akhirnya sia-sia karena mereka menelan kepedihan di play-off Piala Dunia.
Namun, Parrott sedang penuh kepercayaan diri dan klub Premier League, terutama salah satu dari mereka yang promosi ke kasta teratas, diperkirakan akan mencoba merekrutnya dengan banderol hanya £17 juta ($23 juta).
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Mengapa tidak ada klub Premier League yang menjajaki transfer senilai £17 juta?
Ketika ditanya apakah ia terkejut dengan minimnya ketertarikan yang terlihat, mantan penyerang Irlandia Morrison, yang berbicara bekerja sama dengan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: "Ya, dan tahu tidak? Dia sedang benar-benar on fire saat ini, dia mencetak gol kemenangan di Liga Champions. Dia tampil baik.
"Saya tidak melihat ada klub Premier League yang datang. Saya melihat West Ham tertarik. Dan saya terkejut West Ham tidak menuntaskan itu karena dia mungkin akan pergi ke West Ham. Karena dia mungkin merasa mereka akan promosi dan kembali ke Premier League musim depan.
"Tetapi, dia pergi ke Betis bersama [Manuel] Pellegrini. Troy adalah pemain bagus. Dia tampil baik. Dia bangkit lagi. Bersama tim nasional musim lalu, dia fantastis, mencetak banyak gol, hampir membawa Irlandia lolos. Dan dia meneruskan performa itu di klubnya.
"Saat ini dia terlihat tak terbendung. Kabar bagus untuk Irlandia. Jadi semoga dia bisa membawa kami lolos ke Euro dalam beberapa tahun ke depan. Dia terlihat sebagai pemain bagus. Mungkin Anda benar, saya terkejut terutama West Ham tidak menuntaskan kesepakatan itu. Saya akan membayar 17 juta untuknya karena dia pemain besar."
Gol-gol penentu kemenangan melawan Real Madrid dan di Liga Champions
Betis langsung menikmati hasil dari investasi mereka pada Parrott, dengan pemain 24 tahun itu mencetak gol kemenangan melawan Real Madrid dan Lille di kompetisi domestik dan kontinental. Morrison menambahkan soal dampak itu: “Itulah maksud saya, Real Madrid. Saya tahu ada gol lain yang dia cetak!
“Saat ini dia seolah tidak bisa berbuat salah. Sekarang dia sudah memasang standar begitu tinggi sehingga semua orang akan mengharapkan itu dari pekan ke pekan. Tapi ini perekrutan yang bagus untuk Bettis. Dan ya, semoga sukses untuknya. Semoga ini terus berlanjut untuk waktu yang lama. Kabar bagus untuk Irlandia juga.”
- Getty
Akankah mantan bintang Spurs, Parrott, kembali ke Inggris pada suatu saat?
Bisa jadi Parrott menapaki kembali langkahnya ke Premier League pada bursa transfer mendatang, setelah hanya mencatat dua penampilan di kompetisi itu selama berada di Spurs. Jika standar performa individunya yang impresif bisa dipertahankan, maka perhatian dari jauh akan tertuju kepadanya.
West Ham pasti menyesali kegagalan mereka merampungkan transfer pada bursa terakhir, dan kerugian mereka kini terbukti menjadi keuntungan bagi Betis. Pencetak gol tidak pernah mudah ditemukan, terutama dengan harga yang bisa dibilang cukup murah.
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