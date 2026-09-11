Sempat ada pembicaraan pada musim panas 2026 mengenai kesepakatan yang akan membawa pemain asal Dublin itu kembali ke sepak bola Inggris. West Ham, setelah terdegradasi ke Championship, disebut tertarik.

Tidak ada kesepakatan yang tercapai di sana, meski Parrott telah menunjukkan selama dua musim di AZ di Alkmaar dengan tepat apa yang mampu ia lakukan. Ia mencetak gol 51 kali dalam 97 penampilan, menikmati kejayaan Piala Belanda musim lalu sambil membukukan 31 gol di semua kompetisi.

Ia juga sempat menikmati periode apik bersama Irlandia, ketika mencetak dua gol dalam pertemuan dengan Portugal milik Cristiano Ronaldo sebelum mencetak sejarah dengan hat-trick di Hungaria, menjadi orang pertama dari negaranya yang membawa pulang bola pertandingan dari laga tandang. Namun, aksi tersebut pada akhirnya sia-sia karena mereka menelan kepedihan di play-off Piala Dunia.

Namun, Parrott sedang penuh kepercayaan diri dan klub Premier League, terutama salah satu dari mereka yang promosi ke kasta teratas, diperkirakan akan mencoba merekrutnya dengan banderol hanya £17 juta ($23 juta).