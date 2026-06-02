Seperti dilaporkan Sky, Newcastle United, Manchester United, dan Manchester City masih menjalin komunikasi dengan manajemen pemain timnas Jerman tersebut, yang pada bulan Maret lalu telah memperpanjang kontraknya di Dortmund secara permanen dan lebih awal hingga tahun 2030.
Klub-klub papan atas tetap menjalin kontak dengan pemain bintang! Apakah BVB akan kehilangan pemain kunci mereka pada musim panas nanti?
"Felix akan tetap bermain untuk kami di musim depan, itulah rencananya," kata Direktur Olahraga Ole Book baru-baru ini saat ditanya apakah Nmecha tidak akan dijual: "Dia adalah salah satu gelandang terbaik di Jerman, dan di Eropa pun dia sama sekali tidak perlu malu-malu. Dia sangat penting bagi permainan kami."
Tidak ada keraguan mengenai hal itu, namun menurut Sky, tampaknya masih ada sedikit tanda tanya mengenai apakah pemain berusia 25 tahun ini akan tetap bertahan di BVB. Jika ada klub dari Inggris yang memikatnya dengan tawaran yang menggiurkan secara finansial, Nmecha mungkin akan mendesak pihak klub untuk hengkang lebih awal.
Di Inggris, ia dididik di akademi muda Manchester City, dan pindah ke Liga Premier konon menjadi salah satu tujuan karier utama gelandang tengah ini. Selain itu, BVB tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menolak tawaran besar dari klub-klub elit Inggris yang kaya raya. Akibat tersingkirnya BVB di babak awal Liga Champions, klub ini meleset dari perhitungan anggaran sebesar 17 juta euro; secara keseluruhan, Dortmund memperoleh 30 juta euro lebih sedikit di kompetisi tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.
BVB memegang semua kartu as terkait Felix Nmecha pada musim panas 2026
Namun, pada titik ini BVB tampaknya masih memiliki sedikit keunggulan: Meskipun dikabarkan bahwa klub berjersey hitam-kuning itu telah menjamin klausul pelepasan bagi Nmecha sebagai bagian dari perpanjangan kontrak, menurut Bild, klausul tersebut baru berlaku mulai tahun 2027 dan nilainya mencapai 80 juta euro. Setahun kemudian, Nmecha kabarnya bisa didapatkan dengan harga 70 juta euro. Artinya: Musim panas ini, klub-klub yang ingin merekrut Nmecha kemungkinan harus bersedia membayar hingga mendekati angka ratusan juta euro jika ingin membuat BVB mempertimbangkan tawaran tersebut.
Pada hari Selasa, Nmecha berangkat bersama tim nasional ke Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Berdasarkan kesan terbaru, saat ini dapat diasumsikan bahwa ia akan mendapat tempat di starting eleven di lini tengah Jerman bersama Aleksandar Pavlovic pada awal turnamen, atas keputusan pelatih nasional Julian Nagelsmann. Penampilan yang kuat di panggung Piala Dunia akan semakin meningkatkan nilai pasar Nmecha dan juga jumlah klub yang tertarik padanya.
Felix Nmecha mengalami kemunduran besar di BVB dan berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim inti Piala Dunia
Nmecha telah berjuang keras demi mendapatkan peran yang lebih besar di Piala Dunia, baik selama maupun setelah musim Bundesliga berakhir. Pada bulan Maret, tak lama sebelum pemusatan latihan terakhir dan pengumuman skuad final, ia mengalami robekan ligamen lateral di lututnya. Saat itu, partisipasinya di Piala Dunia masih dipertanyakan. Namun, setelah menjalani rehabilitasi tanpa hambatan, Nmecha berhasil kembali ke lapangan dan masuk ke dalam skuad Piala Dunia bahkan sebelum musim berakhir. Segera setelah hari pertandingan terakhir di Bundesliga, ia dilaporkan terbang ke Algarve untuk menjalani program latihan individu guna menyempurnakan persiapan Piala Dunia.
"Felix adalah pemain top yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk suatu hari nanti menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisinya," kata pelatih tim nasional Jerman dengan antusias saat ditanya tentang Nmecha dalam pengumuman resmi skuad.