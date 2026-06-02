Klub-klub papan atas tetap menjalin kontak dengan pemain bintang! Apakah BVB akan kehilangan pemain kunci mereka pada musim panas nanti?

"Felix akan tetap bermain untuk kami di musim depan, itulah rencananya," kata Direktur Olahraga Ole Book baru-baru ini saat ditanya apakah Nmecha tidak akan dijual: "Dia adalah salah satu gelandang terbaik di Jerman, dan di Eropa pun dia sama sekali tidak perlu malu-malu. Dia sangat penting bagi permainan kami."

Tidak ada keraguan mengenai hal itu, namun menurut Sky, tampaknya masih ada sedikit tanda tanya mengenai apakah pemain berusia 25 tahun ini akan tetap bertahan di BVB. Jika ada klub dari Inggris yang memikatnya dengan tawaran yang menggiurkan secara finansial, Nmecha mungkin akan mendesak pihak klub untuk hengkang lebih awal.

Di Inggris, ia dididik di akademi muda Manchester City, dan pindah ke Liga Premier konon menjadi salah satu tujuan karier utama gelandang tengah ini. Selain itu, BVB tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menolak tawaran besar dari klub-klub elit Inggris yang kaya raya. Akibat tersingkirnya BVB di babak awal Liga Champions, klub ini meleset dari perhitungan anggaran sebesar 17 juta euro; secara keseluruhan, Dortmund memperoleh 30 juta euro lebih sedikit di kompetisi tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.