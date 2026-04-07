Seperti yang dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe, pembicaraan antara klub dan pemain dilaporkan telah semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir. Kini, kesepakatan tampaknya sudah di ujung jari, hanya tinggal beberapa detail terakhir yang perlu diselesaikan.
Klub-klub papan atas kabarnya ditolak mentah-mentah! FC Liverpool tampaknya akan memperpanjang kontrak bintang pertahanannya
Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa lama Konate akan menandatangani kontrak bersama The Reds, namun setidaknya tampaknya sudah pasti bahwa Liverpool berhasil mencegah kepergian bintang pertahanannya itu tanpa biaya transfer. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya bisa saja meninggalkan klub Liga Premier tersebut tanpa biaya transfer karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.
Jika perpanjangan kontrak terjadi, klub-klub top Eropa yang dikabarkan tertarik merekrut Konate dalam beberapa bulan terakhir pun akan kecewa. Terutama Real Madrid yang dikabarkan menempatkan bek tengah ini di urutan teratas daftar incaran mereka.
Di klub "Los Blancos", dua pilar pertahanan lama, David Alaba dan Antonio Rüdiger, berpotensi hengkang pada musim panas ini. Kepergian pemain asal Austria itu dianggap hampir pasti menyusul berakhirnya kontraknya, sedangkan masa depan pemain timnas Jerman, yang kontraknya juga akan habis, masih belum pasti.
Bayern tampaknya juga ikut dalam perburuan untuk mendapatkan Konate
Sementara itu, FC Bayern München dilaporkan juga sempat masuk dalam daftar klub yang tertarik pada Konate, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan hengkangnya kapten pertahanan Dayot Upamecano. Namun, pemain asal Prancis tersebut kini telah memperpanjang kontraknya bersama juara Bundesliga tersebut.
Konate telah bermain untuk The Reds sejak 2021, saat itu ia pindah dari RB Leipzig ke Liverpool dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro. Pada musim ini, ia selalu menjadi bagian dari skuad inti di bawah asuhan pelatih Arne Slot - ia telah mencetak dua gol dalam 42 pertandingan di semua kompetisi.
Ibrahima Konate di FC Liverpool: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Kartu kuning
Liga Premier
29
1
6
Liga Champions
8
1
-
Piala FA
4
-
1
Community Shield
1
-
1