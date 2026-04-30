Getty
Diterjemahkan oleh
‘Klub-klub mulai mengincar’ - Joe Cole memberi peringatan kepada West Ham terkait transfer Mateus Fernandes, sementara sang ‘pemain berkualitas’ memicu spekulasi dari Man Utd dan Liverpool
Fernandes mengikuti jejak Ronaldo dan Figo di Sporting
Fernandes memulai kariernya di Liga Premier saat bergabung dengan Southampton dari Sporting pada tahun 2024. Ia merupakan produk dari sistem akademi legendaris yang sebelumnya telah melahirkan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Luis Figo, dan Rafael Leao menuju puncak kejayaan.
Musim debut yang penuh tantangan di Inggris membuat Fernandes mengalami degradasi dari kasta tertinggi. Namun, ia telah menunjukkan performa yang cukup untuk meyakinkan West Ham bahwa biaya transfer sebesar £40 juta ($54 juta) merupakan investasi yang sepadan.
Mengapa gelandang asal Portugal itu menjadi idola para penggemar
Awal kariernya di East End berjalan lambat, di tengah musim yang tidak konsisten bagi The Hammers secara keseluruhan, namun performa terbaiknya mulai terlihat dalam perjuangan lain untuk menghindari degradasi. Fernandes telah menjadi idola para penggemar berkat gaya bermainnya yang penuh aksi dan kecenderungannya mencetak gol-gol spektakuler.
Tantangan yang dihadapi The Hammers saat ini adalah bagaimana mempertahankan pemain berusia 21 tahun yang memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Manchester United sedang mencari pemain baru untuk lini tengah mereka, sementara Liverpool telah diberi tahu bahwa Fernandes bisa menjadi tambahan yang cerdas untuk skuad di Anfield.
Bisakah West Ham mempertahankan Fernandes di tengah kabar ketertarikan dari Man Utd dan Liverpool?
Mantan gelandang serang West Ham, Cole—yang kembali dari masa pensiunnya melalui kesepakatan pinjaman satu hari untuk bermain bersama Warley FC, tim "Best Worst Team" versi Specsavers yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu serta kebobolan 81 gol—menjawab GOAL saat ditanya apakah The Hammers akan berhasil mempertahankan Fernandes dalam jangka panjang: “Dia pemain hebat. Dia merupakan rekrutan yang luar biasa.
“Dia seorang pesaing. Dia selalu terlibat dalam permainan, dan itulah yang saya sukai darinya. Dia gelandang sejati. Dia lengkap. Dia bisa melakukan segalanya. Dia bisa mencetak gol, menciptakan gol, berjuang keras, dan bekerja keras untuk tim. Sebuah mimpi yang sempurna. Pemain sejati, saya benar-benar menyukainya.
“Di posisi West Ham saat ini, kita harus mengesampingkan semua hal itu. Yang terpenting adalah bertahan. Tapi tentu saja, jika West Ham berhasil lolos dan bertahan di Liga Premier, dia akan menjadi pemain yang akan menjadi inti tim di masa depan, karena pasti akan ada klub-klub yang mengincar dia.”
Mengusung semangat akar rumput yang mencintai permainan ini
Fernandes adalah pemain yang mampu membuat para pendukung bergemuruh dengan kemampuannya melakukan tekel tajam, menerobos ke depan sambil membawa bola, dan melepaskan tembakan dari jarak jauh. Ia adalah seorang penghibur dan selalu memberikan yang terbaik, tak pernah kurang dari 100 persen.
Hal yang sama pernah dikatakan tentang Cole, saat dia keluar dari sistem pemuda West Ham untuk menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Inggris. Dia memenangkan tiga gelar Liga Premier bersama Chelsea, 56 caps untuk negaranya, dan juga pernah membela Liverpool, Aston Villa, dan Coventry sebelum pensiun.
Ia, meskipun sebentar, kembali beraksi bersama Warley dan mengatakan bahwa permainan di level akar rumput tetap mempertahankan faktor kesenangan yang pernah ia nikmati sepenuhnya: “Tepat sekali, cinta terhadap permainan. Saya membentuk tim bersama teman-teman lama begitu pensiun. Jadi dari usia 37 hingga 41 kami bermain, dan semua orang mulai cedera dan hal-hal seperti itu.
“Tapi para pemain sangat menyukainya, mengenakan sepatu bola lagi, bermain, bertemu semua orang pada hari Minggu. Terkadang kita pergi ke pub setelahnya. Itu hanya cara yang menyenangkan untuk mengakhiri pekan. Tapi saya menyukainya. Para pemain Warley sangat hebat.”
Akankah Fernandes membantu West Ham terhindar dari degradasi dari Liga Premier?
Cole kini berkarier sebagai komentator, yang memungkinkannya untuk terus memantau pemain seperti Fernandes saat ia meliput pertandingan-pertandingan domestik, kontinental, dan internasional. Mengingat ikatan profesional dan emosionalnya yang kuat dengan West Ham, ia berharap tim asuhan Nuno Espirito Santo ini dapat memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier melalui empat pertandingan sisa musim 2025-26.
Sementara itu, transformasi Warley FC didokumentasikan oleh Specsavers dalam seri YouTube 'Best Worst Team'. Saksikan Joe Cole di episode 9 dan berlangganan saluran YouTube 'Best Worst Team' Specsavers untuk mengikuti perjalanan tim tersebut.