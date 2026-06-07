Mengelola masa depan para bintang seperti Baturina hanyalah salah satu bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan oleh Fabregas. Setelah memastikan lolos ke Liga Champions—sebuah pencapaian bersejarah—pelatih asal Spanyol ini sudah mulai memikirkan cara untuk memperkecil kesenjangan antara skuadnya dan tim-tim elit di benua Eropa. Pria berusia 39 tahun ini telah secara terbuka menyatakan perlunya perbaikan terus-menerus setelah kenaikan pesat mereka dari divisi-divisi bawah. Sejak diakuisisi oleh Djarum Group setelah promosi mereka ke Serie C pada 2019, klub ini telah meraih dua promosi lagi untuk mencapai Serie A, yang berpuncak pada keberhasilan Fabregas membawa mereka finis di posisi keempat hanya dalam musim keduanya.

"Ya, malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami merayakannya bersama seluruh tim dan staf. Pada Senin pagi, kami sudah kembali bekerja, memang benar, karena itulah yang seharusnya dilakukan. Sekarang semua orang akan berlibur, tetapi ada hal penting yang harus saya tangani. Kami perlu meningkatkan level permainan, organisasi, dan banyak hal lainnya. Hal ini harus segera dilakukan," kata Fabregas setelah timnya finis di empat besar.



