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Klub-klub Liga Premier bersiap mengajukan tawaran senilai €55 juta untuk bintang Como, namun raksasa Serie A membanderol gelandang tersebut dengan harga fantastis guna menangkis minat para peminat
Klub-klub besar Liga Premier mengincar Baturina
Nilai pasar gelandang asal Kroasia ini melonjak tajam setelah ia membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling kreatif di Serie A. Kemampuan teknis dan visinya telah menjadikannya incaran utama bagi sejumlah klub papan atas Eropa, yang kini siap melancarkan perburuan pada musim panas ini untuk pemain berusia 23 tahun tersebut.
Sebuah laporan dari Gianluca Di Marziomenunjukkan bahwa dua klub Liga Premier yang tidak disebutkan namanya memimpin perburuan ini, dengan keduanya bersiap untuk mengajukan tawaran awal di kisaran €50 juta hingga €55 juta. Mereka bukan satu-satunya yang mengamati dengan cermat, karena Bayern Munich juga sebelumnya telah melakukan kontak untuk memantau perkembangannya saat mereka berupaya memperbarui opsi lini tengah mereka dengan talenta muda elit.
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Como menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menghalangi para peminat
Meskipun angka-angka yang dibicarakan di Inggris cukup fantastis, Como tidak terburu-buru untuk melepas aset andalan mereka. Pihak manajemen klub telah mengambil sikap tegas, dengan menegaskan bahwa Baturina memegang peranan sentral dalam rencana mereka menjelang kampanye kompetisi Eropa yang bersejarah. Klub tersebut secara efektif telah menetapkan harga €80 juta untuk sang playmaker guna menakut-nakuti calon pembeli.
Keengganan pihak Italia untuk menjual berakar pada pentingnya peran taktis Baturina bagi tim utama. Ia dianggap sebagai elemen yang tak tergantikan dalam starting XI Cesc Fabregas, dan manajemen meyakini kehadirannya sangat vital bagi pertumbuhan tim ke depannya. Kecuali ada tawaran luar biasa yang sesuai dengan penilaian mereka, pemain asal Kroasia ini diperkirakan akan tetap bertahan di Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Fabregas fokus pada kompetisi Eropa
Mengelola masa depan para bintang seperti Baturina hanyalah salah satu bagian dari teka-teki yang harus dipecahkan oleh Fabregas. Setelah memastikan lolos ke Liga Champions—sebuah pencapaian bersejarah—pelatih asal Spanyol ini sudah mulai memikirkan cara untuk memperkecil kesenjangan antara skuadnya dan tim-tim elit di benua Eropa. Pria berusia 39 tahun ini telah secara terbuka menyatakan perlunya perbaikan terus-menerus setelah kenaikan pesat mereka dari divisi-divisi bawah. Sejak diakuisisi oleh Djarum Group setelah promosi mereka ke Serie C pada 2019, klub ini telah meraih dua promosi lagi untuk mencapai Serie A, yang berpuncak pada keberhasilan Fabregas membawa mereka finis di posisi keempat hanya dalam musim keduanya.
"Ya, malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami merayakannya bersama seluruh tim dan staf. Pada Senin pagi, kami sudah kembali bekerja, memang benar, karena itulah yang seharusnya dilakukan. Sekarang semua orang akan berlibur, tetapi ada hal penting yang harus saya tangani. Kami perlu meningkatkan level permainan, organisasi, dan banyak hal lainnya. Hal ini harus segera dilakukan," kata Fabregas setelah timnya finis di empat besar.
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Visi untuk kampanye berikutnya
Keputusan untuk bersikeras meminta €80 juta sejalan dengan strategi yang lebih luas yang telah disampaikan oleh staf kepelatihan. Fabregas telah menegaskan niatnya untuk tetap bersama Como dan melanjutkan proyek yang telah ia pimpin sejak 2024. Membangun sebuah "karya agung" membutuhkan retensi talenta-talenta terbaik liga, dan dewan klub sepenuhnya mendukung keinginan manajer mereka untuk mempertahankan skuad yang kompetitif guna menghadapi tantangan fisik dan taktis di masa depan.
"Kami mengadakan pertemuan panjang dengan presiden dan direktur [mengenai masa depan saya]," ungkap mantan maestro Arsenal dan Chelsea itu baru-baru ini. "Kami telah mengkonsolidasikan ide tersebut; visi kami sudah tertuju pada musim depan. Saya sangat bahagia di sini; seperti yang Anda ketahui, saya masih perlu mengambil satu atau dua langkah lagi, dan saya belajar banyak. Kami sedang membangun mentalitas." Mentalitas tersebut tampaknya melibatkan sikap teguh dalam menghadapi kekuatan finansial Liga Premier untuk memastikan tren positif klub terus berlanjut.