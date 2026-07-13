Getty Images Sport
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Klub-klub Liga Premier berebut Omar Marmoush seiring semakin dekatnya kepergiannya dari Man City
Marmoush mencari kejelasan di bawah asuhan Maresca
Menurut TEAMtalk, Tottenham dan Newcastle sama-sama menunjukkan minat yang signifikan terhadap penyerang asal Mesir berusia 27 tahun milik City seiring memanasnya bursa transfer musim panas. Marmoush muncul sebagai salah satu nama paling menarik untuk diperhatikan menjelang penutupan bursa transfer, mengingat nilainya tetap tinggi meski minim mendapat menit bermain reguler di Etihad.
Kedua rival di Liga Premier ini sedang berupaya memperkuat lini serang mereka dan dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap sang penyerang.
Namun, sumber-sumber yang dekat dengan Marmoush mengindikasikan bahwa ia ingin mengetahui dengan pasti peran apa yang akan ia mainkan dalam rencana manajer baru City, Enzo Maresca, sebelum mengambil keputusan apakah akan pindah ke klub lain atau tetap bertahan di Al-Ittihad.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk mendapatkan waktu bermain di Etihad
Marmoush bergabung dengan City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dan pada awalnya memberikan kesan yang menjanjikan setelah kedatangannya.
Namun, peluang bermainnya semakin terbatas di bawah asuhan Pep Guardiola. Jika Maresca memberi sinyal bahwa Marmoush akan mendapat peran penting, pemain asal Mesir itu bersedia bertahan dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya.
Pemain berusia 27 tahun itu hanya tampil sebagai starter dalam delapan pertandingan Liga Premier musim lalu dan menghabiskan sebagian besar musim di bangku cadangan, sehingga memicu sejumlah klub untuk mulai memantau situasinya. Namun, jika terlihat jelas bahwa kesempatan bermain secara reguler akan kembali sulit didapat, pihak Marmoush siap menjajaki minat yang semakin meningkat dari Inggris dan luar negeri.
Spurs dan Newcastle memimpin perburuan
TEAMtalk mengungkap bahwa Tottenham dan Newcastle sama-sama telah melakukan pendekatan terkait penyerang serba bisa tersebut, sementara ada pula minat yang signifikan dari beberapa klub Bundesliga, yang berkeinginan untuk membawa Marmoush kembali ke Jerman.
Tottenham tetap bertekad untuk memperkuat lini serang dan terus memantau situasi Marmoush, sekaligus tetap tertarik pada rekan setimnya di Man City, Savinho.
Sementara itu, Newcastle memiliki dana yang cukup setelah penjualan Sandro Tonali ke Spurs senilai £100 juta (termasuk bonus). Mereka juga sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini serang setelah Nick Woltemade dan Yoane Wissa sama-sama gagal memberikan kontribusi yang diharapkan pada musim lalu. Kemampuan Marmoush untuk bermain sebagai striker, penyerang kedua, atau pemain sayap dipandang sebagai nilai tambah yang signifikan oleh Tottenham dan Newcastle.
- Getty
Kembalinya pemain asal Jerman masih menjadi salah satu opsi
Penampilannya bersama Eintracht Frankfurt sebelum bergabung dengan City memastikan ia tetap mempertahankan reputasi yang kuat di Bundesliga, dan sejumlah sumber menyebutkan bahwa beberapa klub Jerman akan tertarik jika ia tersedia di bursa transfer.
Dengan masa depannya yang masih belum pasti dan keputusan Maresca yang semakin mendekat, kedua klub Liga Premier tersebut siap untuk bergerak. Baik ia tetap di Manchester untuk memperjuangkan posisinya atau mencari awal baru di tempat lain di Liga Premier, langkah Marmoush selanjutnya akan menjadi salah satu topik pembicaraan terakhir di bursa transfer saat ini.
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