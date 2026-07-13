Klub-klub Liga Premier berebut Omar Marmoush seiring semakin dekatnya kepergiannya dari Man City

Menurut TEAMtalk, Tottenham dan Newcastle sama-sama menunjukkan minat yang signifikan terhadap penyerang asal Mesir berusia 27 tahun milik City seiring memanasnya bursa transfer musim panas. Marmoush muncul sebagai salah satu nama paling menarik untuk diperhatikan menjelang penutupan bursa transfer, mengingat nilainya tetap tinggi meski minim mendapat menit bermain reguler di Etihad.

Kedua rival di Liga Premier ini sedang berupaya memperkuat lini serang mereka dan dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap sang penyerang.

Namun, sumber-sumber yang dekat dengan Marmoush mengindikasikan bahwa ia ingin mengetahui dengan pasti peran apa yang akan ia mainkan dalam rencana manajer baru City, Enzo Maresca, sebelum mengambil keputusan apakah akan pindah ke klub lain atau tetap bertahan di Al-Ittihad.



