"Klub-klub gemetar melihatnya!" Apakah Said El Mala akan melibatkan seorang agen yang ditakuti dalam negosiasi transfer ini?

Surat kabar Kölner Stadt-Anzeiger melaporkan bahwa Ali Barat, seorang konsultan ternama yang memiliki jaringan luas di industri ini—terutama di Inggris—dan kadang-kadang bahkan ditakuti, telah menawarkan jasanya kepada keluarga El Mala.

Barat baru dikenal oleh khalayak luas di Jerman pada musim panas lalu, karena ia yang mengatur transfer pinjaman Nicolas Jackson ke FC Bayern dan kemudian memuji dirinya sendiri dengan sangat berlebihan dalam siaran pers. Siaran pers tersebut berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan" dan penuh dengan pujian diri: Menurut Barat, kepindahan Jackson ke FC Bayern merupakan "karya strategis" darinya: "Di mana orang lain menunggu, saya bertindak. Di mana orang lain berkompromi, saya memberikan hasil," tulisnya juga, sambil menyebut dirinya sebagai "agen super generasi baru" yang memiliki visi di mana orang lain hanya melihat masalah. "Kami membangun karier. Kami membentuk masa depan. Kami memimpin permainan."

Terlepas dari semua pujian terhadap dirinya sendiri, Barat memang dianggap sebagai tokoh besar di industri ini. Di antara lainnya, misalnya, musim panas lalu ia berhasil mengurus transfer Xavi Simons (dari RB Leipzig ke Tottenham Hotspur), Piero Hincapie (dari Bayer Leverkusen ke Arsenal), Dean Huijsen (dari AFC Bournemouth ke Real Madrid), atau Johan Bakayoko (dari PSV Eindhoven ke RB Leipzig). Pada Desember 2025, ia untuk kedua kalinya dianugerahi penghargaan Golden Boy oleh Tuttosport sebagai agen terbaik tahun ini.

Pada awal Maret, El Mala memutuskan hubungan dengan seorang agen dari agensi Spanyol Footfeel ISM dan sejak saat itu diwakili oleh orang tuanya, Sabrina dan Mohammed.

Baik bagi Effzeh maupun El Mala, perjuangan untuk menghindari degradasi kini menjadi prioritas utama. Köln telah menunggu kemenangan di Bundesliga sejak 30 Januari dan kini telah tergelincir ke peringkat ke-15. Setelah hasil imbang 3-3 dalam derby Rhine melawan Borussia Mönchengladbach, pelatih Lukas Kwasniok harus mundur, dan posisinya diambil alih oleh asisten pelatih Rene Wagner, yang didatangkan dari Union Berlin sebelum musim dimulai.