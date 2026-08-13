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'Klub ini sangat berarti bagi saya' - Jeremy Doku menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Manchester City
Komitmen jangka panjang di Etihad
Pemain internasional Belgia berusia 24 tahun itu telah menjadi titik fokus serangan Manchester City sejak kedatangannya dari Stade Rennais pada 2023. Doku dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling mematikan di Premier League, memadukan kecepatan eksplosif dengan kecemerlangan teknik untuk menjadi andalan dalam skuad yang telah mendominasi kancah domestik Inggris. Ia menjadi nama terbaru dalam deretan bintang papan atas yang mengikat masa depannya dengan proyek Etihad pada musim panas ini, mengikuti jejak Phil Foden, Josko Gvardiol, dan Abdukodir Khusanov.
Merefleksikan keputusannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Manchester, Doku mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas perjalanannya di Etihad sejauh ini. "Saya menyukai waktu saya di City sejauh ini, jadi memiliki kesempatan untuk bertahan lebih lama adalah perasaan yang luar biasa," kata Doku. "Klub ini sangat berarti bagi saya, saya berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Saya merasa sudah mapan di sini, dan saya tahu saya berkembang setiap hari berkat pekerjaan yang dilakukan staf di sini. Sulit menjelaskan seberapa besar klub ini membantu para pemain."
- Getty Images Sport
Membangun untuk era Enzo Maresca
Kabar ini menjadi dorongan besar bagi klub saat mereka memasuki era bersama Maresca, yang kabarnya ingin membangun sistem ofensifnya di sekitar keahlian unik dan kecepatan luar biasa Doku. Doku mengungkapkan antusiasme besar terhadap pendekatan taktis pelatih asal Italia itu dan arah yang sedang dituju tim. "Sulit menjelaskan seberapa besar klub ini membantu para pemain. Saya tidak menganggapnya remeh dan itu membuat saya menjadi lebih baik," jelas Doku. "Dengan Enzo yang kini ada di sini, saya benar-benar antusias menyambut musim baru. Gaya sepakbolanya adalah jenis yang kami sukai, jadi itu membuat para pemain bersemangat."
"Para fans City juga menjadi alasan besar saya menandatangani kontrak baru ini. Saya merasakan cinta dan dukungan mereka, dan itu sangat berarti bagi saya. Saya ingin fokus untuk memberikan kepada mereka kesuksesan yang layak mereka dapatkan."
Viana memuji "kualitas istimewa" Doku
Perpanjangan kontrak ini disambut dengan antusiasme yang sama oleh jajaran petinggi klub. Direktur Sepakbola Manchester City Hugo Viana, yang mengawasi evolusi skuad, dengan cepat memuji perkembangan profesional dan kemampuan alami sang winger. Viana menilai Doku telah menjadi sosok yang dicintai di ruang ganti, sekaligus memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap yang paling ditakuti dalam sepakbola Eropa.
"Jeremy adalah talenta besar yang perkembangannya sejak bergabung dengan kami pada 2023 jelas bisa dilihat semua orang," jelas Viana. "Dia memiliki dinamika yang spesial. Dia punya karakteristik yang tepat untuk apa yang kami cari dari seorang winger. Dia benar-benar membawa kualitas istimewa ke tim kami. Jeremy juga sosok yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang dicintai di seluruh klub. Sikapnya kelas satu, dan dia ingin berkembang setiap hari. Dia pantas mendapatkan kontrak baru ini, dan saya tahu dia akan terus berkembang dalam beberapa bulan dan tahun ke depan."
- Getty
Awal pemecah rekor dalam karier di Inggris
Doku secara konsisten menghadirkan momen-momen kecemerlangan individu yang membenarkan investasi klub. Musim debutnya benar-benar bersejarah, ditandai penampilan legendaris melawan Bournemouth ketika ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League yang mencatatkan empat assist dan lima keterlibatan gol dalam satu pertandingan. Pada musim itu, ia tampil lebih dari 40 kali, dengan sumbangan enam gol dan 11 assist untuk membantu City mengamankan gelar liga keempat secara beruntun.
Bahkan di musim 2024-25 yang lebih menantang, ketika City menghadapi berbagai rintangan, Doku tetap menjadi andalan. Ia menutup musim tersebut dengan delapan gol dan sembilan assist, menunjukkan tingkat kematangan dan tanggung jawab bertahan yang meningkat. Memasuki musim 2025-26, ia pada dasarnya tak tergantikan. Di bawah tahun terakhir kepemimpinan Pep Guardiola, Doku berperan penting dalam mengamankan dwigelar piala domestik, terutama dengan mencetak gol penyeimbang dan memberi assist untuk gol kemenangan Nico pada semi-final Piala FA melawan Southampton.
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