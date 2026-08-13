'Klub ini sangat berarti bagi saya' - Jeremy Doku menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Manchester City

Pemain internasional Belgia berusia 24 tahun itu telah menjadi titik fokus serangan Manchester City sejak kedatangannya dari Stade Rennais pada 2023. Doku dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling mematikan di Premier League, memadukan kecepatan eksplosif dengan kecemerlangan teknik untuk menjadi andalan dalam skuad yang telah mendominasi kancah domestik Inggris. Ia menjadi nama terbaru dalam deretan bintang papan atas yang mengikat masa depannya dengan proyek Etihad pada musim panas ini, mengikuti jejak Phil Foden, Josko Gvardiol, dan Abdukodir Khusanov.

Merefleksikan keputusannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Manchester, Doku mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas perjalanannya di Etihad sejauh ini. "Saya menyukai waktu saya di City sejauh ini, jadi memiliki kesempatan untuk bertahan lebih lama adalah perasaan yang luar biasa," kata Doku. "Klub ini sangat berarti bagi saya, saya berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Saya merasa sudah mapan di sini, dan saya tahu saya berkembang setiap hari berkat pekerjaan yang dilakukan staf di sini. Sulit menjelaskan seberapa besar klub ini membantu para pemain."