"Klub ini benar-benar lelucon!" - Mantan bintang Tottenham meminta agar Igor Tudor dipecat dan menyebut Conor Gallagher 'buruk sekali' dalam serangan verbal yang sensasional di tengah perjuangan menghindari degradasi

Berbicara di talkSPORT, O'Hara mengungkapkan kemarahannya, mengatakan: "Manajer harus pergi. Buang dia. Dia sudah kalah tiga pertandingan berturut-turut. Kami adalah satu-satunya tim di Premier League yang pernah mendatangkan manajer baru untuk mendapatkan 'manajer bounce' dan kami malah mendapatkan 'bounce' yang lebih buruk.

"Jujur, dia adalah lelucon, klub ini adalah lelucon, pemiliknya adalah lelucon, pemainnya adalah lelucon, perekrutannya adalah lelucon, stafnya adalah lelucon, manajernya adalah lelucon. Segala sesuatu tentang klub sepak bola ini adalah aib yang mutlak. Jujur, saya sakit hati, saya benar-benar sakit hati. Ini menyakitkan."

"Saya tidak berpikir ini akan menyakitkan, karena saya berpikir, kita pernah memiliki momen-momen bagus, memenangkan Liga Europa musim lalu. Ini benar-benar mengerikan. Ini sangat buruk. Ini adalah perasaan terburuk yang pernah saya rasakan sebagai penggemar Spurs, pernah."