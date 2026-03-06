Getty Images Sport
"Klub ini benar-benar lelucon!" - Mantan bintang Tottenham meminta agar Igor Tudor dipecat dan menyebut Conor Gallagher 'buruk sekali' dalam serangan verbal yang sensasional di tengah perjuangan menghindari degradasi
Spurs mengalami penurunan drastis setelah kekalahan dari Palace.
Klub London mencapai titik terendah dalam 50 tahun setelah kekalahan kandang 3-1 yang mengecewakan melawan Crystal Palace pada Kamis, hasil yang membuat mereka berada di ambang zona degradasi Liga Premier dengan selisih hanya satu poin, setelah 11 pertandingan liga berturut-turut tanpa kemenangan.
Suasana menjadi tegang saat para pendukung menyaksikan tim mereka kembali terpuruk, gagal menemukan momentum di bawah manajer interim Tudor. Dengan ancaman degradasi ke Championship yang semakin dekat, tekanan pada manajemen klub telah mencapai titik kritis. Setelah kekalahan tersebut, mantan pemain Spurs O'Hara meluapkan kemarahannya dan mendesak klub untuk memecat Tudor segera.
Teriakan heboh O'Hara
Berbicara di talkSPORT, O'Hara mengungkapkan kemarahannya, mengatakan: "Manajer harus pergi. Buang dia. Dia sudah kalah tiga pertandingan berturut-turut. Kami adalah satu-satunya tim di Premier League yang pernah mendatangkan manajer baru untuk mendapatkan 'manajer bounce' dan kami malah mendapatkan 'bounce' yang lebih buruk.
"Jujur, dia adalah lelucon, klub ini adalah lelucon, pemiliknya adalah lelucon, pemainnya adalah lelucon, perekrutannya adalah lelucon, stafnya adalah lelucon, manajernya adalah lelucon. Segala sesuatu tentang klub sepak bola ini adalah aib yang mutlak. Jujur, saya sakit hati, saya benar-benar sakit hati. Ini menyakitkan."
"Saya tidak berpikir ini akan menyakitkan, karena saya berpikir, kita pernah memiliki momen-momen bagus, memenangkan Liga Europa musim lalu. Ini benar-benar mengerikan. Ini sangat buruk. Ini adalah perasaan terburuk yang pernah saya rasakan sebagai penggemar Spurs, pernah."
Perekrutan dan Gallagher menjadi sorotan
O’Hara tidak berhenti di bangku cadangan, melainkan mengarahkan perhatiannya pada tim dan khususnya pemain internasional Inggris Gallagher, yang dilaporkan menjadi pencetak gol terbanyak Spurs sejak kedatangannya dari Atletico Madrid. "Tim ini sangat buruk. Mereka adalah pemain Championship. Pape Sarr adalah pemain Championship. Conor Gallagher. Bagaimana dia bisa bermain untuk Atletico Madrid, saya tidak tahu. Dia benar-benar buruk," katanya.
"Klub sepak bola ini. Ini tidak terbayangkan. Orang-orang yang memimpin klub sepak bola ini. Salah satu klub terbesar di dunia. Dan benar-benar sebuah lelucon. Kita adalah lelucon dari sebuah klub sepak bola yang telah membiarkan ini terjadi dan para penggemar harus menerimanya."
Harapan untuk bertahan hidup dan keheningan Tudor
Tottenham saat ini berada di peringkat ke-16 di klasemen, setelah mengalami lima kekalahan berturut-turut. Rekrutmen klub tetap menjadi sorotan tajam saat mereka bersiap berjuang habis-habisan untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi pada pekan-pekan terakhir musim ini.
Tudor enggan berkomentar tentang masa depannya setelah kekalahan dari Palace. Ketika ditanya apakah dia akan berada di bangku cadangan untuk pertandingan berikutnya, dia hanya menjawab, "Tidak ada komentar tentang pertanyaan itu." Sebelum pertanyaan itu, Tudor ditanya apakah dia yakin hierarki klub akan membiarkannya tetap menjabat. "Saya tidak berpikir dalam arah mereka, saya punya pekerjaan yang harus dilakukan dan itu saja," jawabnya.
