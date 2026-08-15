Pelatih kepala Peter mengakui rasa frustrasinya atas situasi tersebut, meski ia menegaskan bahwa menjaga integritas taktik harus diutamakan. Berbicara kepada media Belanda Algemeen Dagblad, Peter mengungkapkan kekecewaannya: "Saya tidak tahu siapa pelakunya, tetapi yang jelas seseorang, atau beberapa orang, langsung mengunggah informasi secara online. Itu membuat kami sama sekali tidak ada gunanya membiarkan sesi latihan terbuka."

Ia lalu menjelaskan lebih lanjut soal perlunya larangan itu: "Saya tidak tahu apakah ini juga terjadi tahun lalu, tetapi kali ini saya tahu itu langsung diposting secara online. Kami ingin semua orang bisa datang dan menonton latihan, tetapi informasi itu harus tetap berada di dalam kompleks. Itu tidak terjadi, jadi kami harus menutup pintu."