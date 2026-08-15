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Klub Eredivisie terpaksa menerapkan kebijakan latihan tertutup menyusul bocornya susunan pemain
ADO mengunci gerbang latihan
Klub Eredivisie ADO secara resmi memindahkan sesi latihan prapertandingan mereka menjadi tertutup setelah susunan pemain inti mereka bocor di media sosial pekan lalu. Kebocoran taktik itu terjadi secara langsung saat skuad Robin Peter masih berada di lapangan untuk mempersiapkan laga melawan AZ Alkmaar. Petinggi klub menerapkan penutupan ketat tersebut untuk memastikan kerahasiaan strategi tetap terjaga menjelang pertandingan kompetitif.
- Pro Shots
Bos menyesali keputusan lockdown
Pelatih kepala Peter mengakui rasa frustrasinya atas situasi tersebut, meski ia menegaskan bahwa menjaga integritas taktik harus diutamakan. Berbicara kepada media Belanda Algemeen Dagblad, Peter mengungkapkan kekecewaannya: "Saya tidak tahu siapa pelakunya, tetapi yang jelas seseorang, atau beberapa orang, langsung mengunggah informasi secara online. Itu membuat kami sama sekali tidak ada gunanya membiarkan sesi latihan terbuka."
Ia lalu menjelaskan lebih lanjut soal perlunya larangan itu: "Saya tidak tahu apakah ini juga terjadi tahun lalu, tetapi kali ini saya tahu itu langsung diposting secara online. Kami ingin semua orang bisa datang dan menonton latihan, tetapi informasi itu harus tetap berada di dalam kompleks. Itu tidak terjadi, jadi kami harus menutup pintu."
Kabar tim jelang akhir pekan
Terlepas dari kebocoran susunan pemain, sang manajer tetap bersemangat untuk memimpin laga kandang pertama klub di Eredivisie dalam lima tahun. Menjelaskan ekspektasinya untuk pertandingan tersebut, juru taktik itu mengatakan: "Saya tidak mengharapkan kejutan apa pun dan saya berharap pertandingan terbuka dengan intensitas tinggi dari kedua tim."
Dari sisi personel, tuan rumah masih tanpa Jalen Hawkins karena masalah hamstring dan Cameron Peupion yang sudah lama absen setelah menjalani operasi lutut. Namun, kiper Niclas Thiede telah kembali berlatih penuh setelah cedera pergelangan kaki, sementara pemain pinjaman dari Cagliari Othniel Raterink bisa tampil dari bangku cadangan seiring ia membangun kebugaran bertanding.
- Pro Shots
Ujian kandang melawan Groningen menanti
ADO menjamu FC Groningen pada pekan kedua kampanye Eredivisie 2026-27 di hadapan stadion yang terjual habis pada Minggu sore. Tuan rumah memburu poin pertama mereka musim ini setelah kalah 2-0 dari AZ pada laga pembuka, ketika gol-gol babak kedua dari Ro-Zangelo Daal dan Calvin Stengs memastikan hasil pertandingan. Ujian berat menanti saat menghadapi Groningen yang sedang dalam performa apik dan penuh momentum setelah menang tipis atas FC Utrecht pada laga pembuka mereka.
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