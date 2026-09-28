Atlanta dianugerahi waralaba ekspansi ke-17 NWSL pada 2025, dan pada Senin, para pemegang deposit Atlanta Founding Member, associate AMBSE, serta para pemimpin lokal mengungkap proses dan hasil akhir nama, lambang, dan warna klub tersebut.

"Terinspirasi oleh jiwa Atlanta, klub ini dibentuk untuk mewakili sebuah kota yang ditandai oleh ketangguhan, budaya, inovasi, dan ambisi. Lebih dari sekadar klub sepak bola profesional, Atlanta City FC akan menjadi kekuatan pemersatu bagi komunitas di seluruh wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan olahraga perempuan di salah satu kota paling dinamis di negara ini," kata Atlanta City FC dalam pengumuman resmi.

Nama dan lambang itu semuanya dirancang sebagai penghormatan kepada Atlanta sebagai kota para 'pencipta, pembangun, dan visioner' dengan sejarah yang kaya dan warna-warna berani.

"Ketika kami dianugerahi waralaba NWSL, tujuan kami adalah membangun klub kelas dunia dengan merek yang mencerminkan kekuatan, keberagaman, dan semangat kota kami," kata Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. "Setelah proses yang panjang, kami bangga memperkenalkan Atlanta City FC. Terima kasih kepada tim kepemimpinan kami atas kerja keras mereka dalam mewujudkan merek ini sambil memasukkan masukan dari para pendukung sepak bola yang penuh semangat di kota ini. Para suporter kami adalah inti dari segala yang kami lakukan, dan energi serta keyakinan mereka akan membentuk jiwa klub ini. Kami tidak sabar menantikan Atlanta City FC turun ke lapangan dalam beberapa tahun ke depan.