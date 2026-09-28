Atlanta City FC
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Klub ekspansi terbaru NWSL mengumumkan nama sebagai 'Atlanta City FC' dengan tim dijadwalkan memulai debut pada 2028
- Andreas Beil
Klub NWSL Atlanta diberi nama 'Atlanta City FC'
Atlanta dianugerahi waralaba ekspansi ke-17 NWSL pada 2025, dan pada Senin, para pemegang deposit Atlanta Founding Member, associate AMBSE, serta para pemimpin lokal mengungkap proses dan hasil akhir nama, lambang, dan warna klub tersebut.
"Terinspirasi oleh jiwa Atlanta, klub ini dibentuk untuk mewakili sebuah kota yang ditandai oleh ketangguhan, budaya, inovasi, dan ambisi. Lebih dari sekadar klub sepak bola profesional, Atlanta City FC akan menjadi kekuatan pemersatu bagi komunitas di seluruh wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan olahraga perempuan di salah satu kota paling dinamis di negara ini," kata Atlanta City FC dalam pengumuman resmi.
Nama dan lambang itu semuanya dirancang sebagai penghormatan kepada Atlanta sebagai kota para 'pencipta, pembangun, dan visioner' dengan sejarah yang kaya dan warna-warna berani.
"Ketika kami dianugerahi waralaba NWSL, tujuan kami adalah membangun klub kelas dunia dengan merek yang mencerminkan kekuatan, keberagaman, dan semangat kota kami," kata Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. "Setelah proses yang panjang, kami bangga memperkenalkan Atlanta City FC. Terima kasih kepada tim kepemimpinan kami atas kerja keras mereka dalam mewujudkan merek ini sambil memasukkan masukan dari para pendukung sepak bola yang penuh semangat di kota ini. Para suporter kami adalah inti dari segala yang kami lakukan, dan energi serta keyakinan mereka akan membentuk jiwa klub ini. Kami tidak sabar menantikan Atlanta City FC turun ke lapangan dalam beberapa tahun ke depan.
- Getty Images
"Atlanta City FC mencerminkan energi, keberagaman, dan ambisi"
"Atlanta adalah kota yang selalu menempa jalannya sendiri," kata chief business officer Atlanta City FC, Deandra Duggans. "Atlanta City FC mencerminkan energi, keberagaman, dan ambisi yang mendefinisikan komunitas ini, dan kami bangga membangun klub yang menjadi milik Atlanta serta mewakili masa depannya di panggung nasional."
Klub itu mengatakan identitasnya dibentuk oleh komunitas yang ingin mereka wakili. AMB Sports and Entertainment mengumpulkan masukan dari para pendukung sepak bola Atlanta, pemegang deposit Anggota Pendiri NWSL Atlanta, rekanan AMBSE, dan para pemimpin lokal sepanjang proses pemilihan nama, lambang, dan warna.
"Lambang yang menghormati masa lalu Atlanta"
Lambang Atlanta City FC terinspirasi dari kota itu sendiri, dan desainnya dengan cermat menggabungkan empat simbol utama: Phoenix, bunga Dogwood, akar, dan huruf 'A' yang tersembunyi.
Phoenix melambangkan ketangguhan; bunga Dogwood, yang memiliki empat kelopak, mencerminkan persatuan dan keterhubungan; akar melambangkan fondasi dan sejarah di Atlanta, dan huruf 'A' yang tersembunyi merupakan penghormatan kepada jantung kota.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Untuk merayakan peluncuran nama, lambang, dan warna klub, Atlanta City FC akan menggelar acara bagi para penggemar pada Minggu, 4 Oktober, dengan kesempatan untuk mengenal identitas klub dan membeli merchandise perdana.
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