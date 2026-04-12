Klub Bundesliga menjadi yang pertama menunjuk seorang perempuan sebagai manajer dalam sejarah lima liga teratas Eropa

Union mengonfirmasi bahwa Eta akan memimpin tim hingga akhir musim ini. "Kami telah menjalani paruh kedua musim yang sangat mengecewakan sejauh ini dan tidak akan membiarkan diri kami terbuai oleh posisi kami di klasemen," kata direktur sepak bola profesional pria Union, Horst Heldt. "Situasi kami masih genting dan kami sangat membutuhkan poin untuk mengamankan posisi kami di liga. Hanya dua kemenangan dari empat belas pertandingan sejak jeda musim dingin dan penampilan yang ditunjukkan dalam beberapa pekan terakhir tidak memberi kami keyakinan bahwa kami masih bisa membalikkan keadaan dengan susunan tim saat ini. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk memulai dari awal.

"Saya sangat senang bahwa Marie-Louise Eta telah setuju untuk mengambil peran ini secara sementara sebelum menjadi pelatih kepala tim profesional wanita pada musim panas sesuai rencana."