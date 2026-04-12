Klub Bundesliga menjadi yang pertama menunjuk seorang perempuan sebagai manajer dalam sejarah lima liga teratas Eropa
Baumgart dipecat setelah rentetan hasil buruk
Pergantian manajerial ini dipicu oleh serangkaian hasil yang mengecewakan, yang membuat jajaran petinggi Union cemas akan masa depan klub di kasta tertinggi. Baumgart diberhentikan dari jabatannya pada Sabtu malam, tak lama setelah timnya menelan kekalahan 3-1 dari Heidenheim. Kekalahan tersebut menjadi puncak dari serangkaian hasil buruk yang membuat dewan direksi khawatir, mengingat performa tim terus merosot sejak awal tahun, dengan hanya meraih dua kemenangan dari 14 pertandingan sejak jeda musim dingin. Union saat ini berada di posisi ke-11, tetapi hanya unggul tujuh poin dari zona play-off degradasi dengan lima pertandingan tersisa. Bersama Baumgart, asisten pelatih Danilo de Souza dan Kevin McKenna juga telah dibebastugaskan karena klub memilih untuk melakukan perombakan total terhadap staf teknis.
Pernyataan resmi Union Berlin terkait pergantian pelatih
Union mengonfirmasi bahwa Eta akan memimpin tim hingga akhir musim ini. "Kami telah menjalani paruh kedua musim yang sangat mengecewakan sejauh ini dan tidak akan membiarkan diri kami terbuai oleh posisi kami di klasemen," kata direktur sepak bola profesional pria Union, Horst Heldt. "Situasi kami masih genting dan kami sangat membutuhkan poin untuk mengamankan posisi kami di liga. Hanya dua kemenangan dari empat belas pertandingan sejak jeda musim dingin dan penampilan yang ditunjukkan dalam beberapa pekan terakhir tidak memberi kami keyakinan bahwa kami masih bisa membalikkan keadaan dengan susunan tim saat ini. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk memulai dari awal.
"Saya sangat senang bahwa Marie-Louise Eta telah setuju untuk mengambil peran ini secara sementara sebelum menjadi pelatih kepala tim profesional wanita pada musim panas sesuai rencana."
Sebuah terobosan bagi para wanita dalam dunia sepak bola pria
Penunjukan Eta di Alte Forsterei menandai perubahan besar dalam dunia kepelatihan sepak bola Eropa. Di usianya yang baru 34 tahun, Eta siap memecahkan batasan yang telah lama ada, menjadi pelatih kepala wanita pertama dalam sejarah Bundesliga dan di seluruh liga 'lima besar' tradisional. Terlepas dari sifat historis penunjukannya, prioritas utama Eta saat ini sepenuhnya tertuju pada lapangan dan mengamankan poin yang diperlukan untuk menghindari kejatuhan di akhir musim ke zona degradasi.
"Mengingat selisih poin di paruh bawah klasemen, bertahan di Bundesliga belum terjamin. Saya senang klub telah mempercayakan tugas menantang ini kepada saya. Salah satu kekuatan Union selalu adalah kemampuan kami untuk bersatu dalam situasi seperti ini. Dan tentu saja, saya yakin kami akan meraih poin-poin krusial bersama tim ini," kata Eta saat penunjukannya.
Riwayat Eta sebelumnya di Union
Ini bukan kali pertama Eta menjadi sorotan di ibu kota Jerman. Pada awal musim 2023-24, ia menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai asisten pelatih di Bundesliga pria. Pengalamannya sudah tertanam kuat dalam struktur klub, setelah sebelumnya bekerja di departemen pemuda sebelum naik ke lingkungan profesional senior. Ia juga sempat menjadi sorotan selama musim yang sama ketika menggantikan pelatih kepala saat itu, Nenad Bjelica, selama masa skorsing tiga pertandingan. Kini, ia mengambil alih peran tersebut secara permanen menjelang akhir musim sebelum akhirnya beralih menjadi pelatih kepala tim profesional wanita pada musim panas sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang klub.