Kata inilah yang digunakan oleh jurnalis Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, untuk mengungkapkan pandangannya mengenai penundaan turnamen Piala Asia, di mana ia mengatakan bahwa Liga Roshn akan bisa bernapas, setelah tidak lagi dituntut untuk melanjutkan padatnya jadwal pertandingan.

Hal ini terlihat jelas dalam keputusan pertama yang dikeluarkan oleh Liga Roshn setelah penundaan turnamen Asia tersebut, di mana liga ini pun turut memutuskan untuk menunda pekan ketiga belas, mengingat tersedianya waktu yang cukup untuk menggelarnya tanpa adanya tekanan.

Keputusan ini tidak hanya mencakup pekan ketiga belas, tetapi akan meluas ke sisa musim, di mana seluruh pekan akan dijadwal ulang sehingga dapat digelar pada waktu yang normal, tanpa perlu menjalani satu pertandingan setiap 72 jam.

Tidak diragukan lagi bahwa keputusan ini akan berdampak positif terhadap kompetisi Liga Roshn, di mana hal ini akan mengurangi jumlah cedera, dan akan memberikan kesempatan bagi tim-tim untuk tampil dengan jumlah bintang terbanyak, tanpa kehilangan mereka karena cedera atau istirahat.