Benar bahwa seluruh klub Arab Saudi akan diuntungkan oleh keputusan ini, namun pihak yang paling diuntungkan adalah klub-klub yang berlaga di turnamen luar negeri, terutama Liga Champions Elite Asia.
Klub-klub ini telah mengalami kesulitan besar pada musim ini akibat padatnya jadwal pertandingan, hal yang terlihat jelas dari menurunnya hasil mereka di kejuaraan Asia, dibandingkan dengan situasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Pembagian pertandingan ke dalam rentang waktu yang lebih luas di Liga Roshn, dan dampak lanjutan berupa klub-klub memperoleh istirahat yang cukup, sehingga mengurangi jumlah cedera dan kelelahan, akan sangat membantu klub-klub Arab Saudi.
Klub-klub tersebut akan mampu menjalani pertandingan Liga Champions Elite Asia dengan susunan pemain utama, atau susunan yang mendekatinya, tanpa perlu mengubahnya secara total, seperti yang dilakukan Al Hilal dalam pertandingan melawan Al Shamal Qatar sebagai contoh.
Perubahan ini akan membantu klub-klub Arab Saudi meraih hasil positif di fase liga, yang membantu mereka lolos ke babak 16 besar kejuaraan Asia, dan selanjutnya terus melaju di babak gugur.