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Diterjemahkan oleh

Klub bernapas lega, timnas tercekik: bagaimana penundaan Piala Asia memengaruhi sepakbola Saudi?

FEATURES
Saudi Arabia
Saudi Pro League
Asian Cup
G. Donis
S. Al-Dawsari
AFC Champions League Elite
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arab Saudi
Yunani

Perubahan besar: siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan?

Sepakbola Saudi berada di dua sisi yang bertolak belakang usai keputusan menunda turnamen Piala Asia 2027, di mana klub-klub Roshn League tampak menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara tim nasional utama menjadi satu-satunya pihak yang dirugikan.

Konfederasi Sepakbola Asia hari ini, Selasa, mengumumkan penundaan turnamen Piala Asia yang sedianya akan dimulai pada Januari 2027, menjadi digelar mulai Desember di tahun yang sama.

  • Liga Roshn bernapas

    Kata inilah yang digunakan oleh jurnalis Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, untuk mengungkapkan pandangannya mengenai penundaan turnamen Piala Asia, di mana ia mengatakan bahwa Liga Roshn akan bisa bernapas, setelah tidak lagi dituntut untuk melanjutkan padatnya jadwal pertandingan.

    Hal ini terlihat jelas dalam keputusan pertama yang dikeluarkan oleh Liga Roshn setelah penundaan turnamen Asia tersebut, di mana liga ini pun turut memutuskan untuk menunda pekan ketiga belas, mengingat tersedianya waktu yang cukup untuk menggelarnya tanpa adanya tekanan.

    Keputusan ini tidak hanya mencakup pekan ketiga belas, tetapi akan meluas ke sisa musim, di mana seluruh pekan akan dijadwal ulang sehingga dapat digelar pada waktu yang normal, tanpa perlu menjalani satu pertandingan setiap 72 jam.

    Tidak diragukan lagi bahwa keputusan ini akan berdampak positif terhadap kompetisi Liga Roshn, di mana hal ini akan mengurangi jumlah cedera, dan akan memberikan kesempatan bagi tim-tim untuk tampil dengan jumlah bintang terbanyak, tanpa kehilangan mereka karena cedera atau istirahat.

  • Kebangkitan Arab Saudi di Asia

    Benar bahwa seluruh klub Arab Saudi akan diuntungkan oleh keputusan ini, namun pihak yang paling diuntungkan adalah klub-klub yang berlaga di turnamen luar negeri, terutama Liga Champions Elite Asia.

    Klub-klub ini telah mengalami kesulitan besar pada musim ini akibat padatnya jadwal pertandingan, hal yang terlihat jelas dari menurunnya hasil mereka di kejuaraan Asia, dibandingkan dengan situasi pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pembagian pertandingan ke dalam rentang waktu yang lebih luas di Liga Roshn, dan dampak lanjutan berupa klub-klub memperoleh istirahat yang cukup, sehingga mengurangi jumlah cedera dan kelelahan, akan sangat membantu klub-klub Arab Saudi.

    Klub-klub tersebut akan mampu menjalani pertandingan Liga Champions Elite Asia dengan susunan pemain utama, atau susunan yang mendekatinya, tanpa perlu mengubahnya secara total, seperti yang dilakukan Al Hilal dalam pertandingan melawan Al Shamal Qatar sebagai contoh.

    Perubahan ini akan membantu klub-klub Arab Saudi meraih hasil positif di fase liga, yang membantu mereka lolos ke babak 16 besar kejuaraan Asia, dan selanjutnya terus melaju di babak gugur.

  • Kabar baik untuk Al Nassr: bursa transfer musim dingin yang tenang

    Beberapa klub Saudi juga akan diuntungkan oleh keputusan penundaan tersebut, dari sisi tidak perlunya mereka merekrut sejumlah besar pemain pada periode transfer musim dingin mendatang.

    Di tengah tekanan besar yang dialami klub-klub Saudi, sebelumnya diperkirakan mereka akan merekrut sejumlah besar pemain pada bursa transfer musim dingin, guna mendapatkan lebih banyak alternatif.

    Namun, berkurangnya tekanan pertandingan boleh jadi mendorong klub-klub Saudi untuk menunda perekrutan besar ke periode transfer musim panas mendatang, dengan hanya menambahkan sedikit elemen untuk penguatan yang wajar.

    Tak diragukan lagi bahwa Al Nassr akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hal tersebut, terlebih karena mereka memang sejak awal tidak mampu merampungkan transfer baru selama periode transfer musim dingin, di tengah krisis finansial yang mereka alami.

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  • Pukulan bagi timnas Arab Saudi: Al-Dawsari sebagai contoh

    Berbeda dengan klub-klub, timnas Arab Saudi akan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh penundaan turnamen Piala Asia, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Timnas Arab Saudi semestinya memasuki turnamen Asia tersebut hanya sekitar 3 bulan setelah dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", yang juga digelar di negaranya sendiri.

    Arab Saudi semestinya memasuki Piala Asia dalam kondisi stabil secara teknis maupun psikologis, di tengah keberlanjutan pelatih asal Yunani Georgios Donis, serta dengan kerangka utama yang tampil dalam performa terbaiknya di "Khaleeji 27".

    Tidak diragukan lagi bahwa situasi setelah satu tahun penuh akan sangat berbeda, sebab level para pemain tidak akan tetap sama, dan hal itu akan mengubah wajah timnas Arab Saudi dari kondisinya saat ini.

    Pemain seperti Salem Al-Dawsari, yang diperkirakan turnamen Asia ini akan menjadi panggung terakhirnya bersama Arab Saudi, namun penundaannya selama satu tahun bisa melemahkan peluangnya untuk tampil pada edisi mendatang, mengingat usianya yang semakin bertambah.

  • Donnis ke mana?

    Penundaan ini akan memunculkan sejumlah tanda tanya terhadap timnas Arab Saudi, terutama mengenai masa depan Renard, yang kontraknya dengan "Al Akhdar" berakhir pada akhir bulan Juli tahun depan, yakni sebelum turnamen dimulai dengan jadwal barunya.

    Tanda tanya itu akan semakin bertambah setelah penundaan Piala Asia, terutama karena beberapa laporan sebelumnya mengungkap keinginan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk merekrut pelatih baru guna memimpin tim di turnamen Asia tersebut.

    Yang membuat Federasi Arab Saudi urung melanjutkan rencananya adalah kemarahan yang melanda publik Arab Saudi, terutama di tengah waktu yang mepet sebelum dimulainya turnamen Asia dengan jadwal lamanya.

    Dengan adanya penundaan sekitar satu tahun, faktor waktu kini menjadi tersedia bagi Federasi Arab Saudi untuk kembali ke rencana lamanya, dan mulai mencari pelatih baru untuk memimpin timnas di turnamen tersebut setelah lebih dari satu tahun.

    Kabar ini bisa menimbulkan ketidakstabilan bagi timnas Arab Saudi, dan dapat berdampak negatif terhadapnya, terutama jika benar-benar terwujud, dan datang pelatih baru untuk memulai perjalanan baru bersama "Al Akhdar".