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Klub berikutnya Mykhailo Mudryk terungkap? Chelsea siapkan rencana transfer mengejutkan untuk bintang yang kembali
Chelsea mempertimbangkan langkah peminjaman ke Strasbourg
Chelsea saat ini sedang menjajaki kemungkinan mengirim Mudryk ke Strasbourg dengan status pinjaman jangka pendek. Winger Ukraina itu akhirnya kembali bermain di level tim utama setelah skorsing antidopingnya resmi dicabut. Ia belum memainkan pertandingan kompetitif sejak awalnya dinyatakan positif meldonium. Larangan bermain empat tahun yang menghancurkan kemudian dijatuhkan, tetapi kasus kompleks itu berhasil diselesaikan setelah proses banding yang panjang.
Langsung mengembalikannya ke Premier League yang persaingannya sangat ketat dipandang sebagai risiko besar oleh klub. Chelsea sangat perlu memulihkan kebugaran bertanding, kepercayaan diri, dan nilai pasarnya tanpa membuatnya terpapar tekanan domestik yang intens.
- Getty
Opsi lini serang Alonso yang melimpah
Menurut Foot Mercato, Chelsea berniat menilai secara menyeluruh kondisi fisik Mudryk saat ini sebelum membuat keputusan final mengenai masa depannya. Namun, kepindahan sementara ke Prancis kini menjadi opsi yang semakin serius.
Langsung memasukkan sang winger ke dalam rencana starter Alonso di Stamford Bridge tampaknya akan sangat sulit. Klub itu menjalani bursa transfer yang sibuk, dengan mendatangkan penyerang berpengalaman Danny Welbeck dan penyerang muda Morgan Rogers ke skuad yang sudah padat.
Bahkan jika pemain Ukraina itu tampil sangat baik dalam latihan, persaingan ketat tersebut membuat jaminan menit bermain sangat kecil kemungkinannya. Kepindahan ke Strasbourg justru akan memberinya lingkungan BlueCo yang familiar untuk mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten.
Minat dari rival-rival Premier League
Meski kepindahan ke kasta tertinggi Prancis tampak sangat masuk akal, Mudryk menarik minat transfer yang besar dari tempat lain. Sejumlah tim Eropa dilaporkan memantau situasi sang winger eksplosif dengan saksama. Selain itu, talkSPORT melaporkan bahwa tim promosi Coventry City termasuk di antara tiga klub Premier League yang secara aktif mempertimbangkan peminjaman domestik. Opsi-opsi ini bisa sangat menarik jika sang penyerang sangat ingin tetap di Inggris.
Chelsea, bagaimanapun, mungkin secara alami enggan menyetujui kesepakatan yang bisa memperkuat rival domestik. Kepindahan yang diawasi dengan cermat ke klub saudara mereka, Strasbourg, pada akhirnya merupakan solusi paling aman secara keseluruhan bagi petinggi Chelsea.
- Getty Images Sport
Membangun kembali karier sepak bola yang mandek
Mudryk sangat membutuhkan kesabaran besar dan menit bermain reguler saat ia berupaya membangun kembali kariernya setelah absen sangat lama dari sepak bola profesional. Ia harus membuktikan dirinya lagi jauh dari tekanan besar sebagai pemain Chelsea.
Saat ini Strasbourg membutuhkan ancaman serangan individu yang jauh lebih besar di area sayap, sehingga ini bisa menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Kecepatan luar biasa pemain Ukraina itu dan kemampuannya menggiring bola secara direct bisa membuatnya menjadi pemain yang sangat penting di Ligue 1.
Sebelum kepindahan apa pun disahkan secara resmi, Chelsea akan menegaskan bahwa perjanjian peminjaman itu harus mencakup jaminan waktu bermain yang jelas. Pekan-pekan mendatang akan benar-benar krusial saat Mudryk bersiap meluncurkan kembali karier sepak bolanya yang sempat mandek.
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