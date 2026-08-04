Menurut Foot Mercato, Chelsea berniat menilai secara menyeluruh kondisi fisik Mudryk saat ini sebelum membuat keputusan final mengenai masa depannya. Namun, kepindahan sementara ke Prancis kini menjadi opsi yang semakin serius.

Langsung memasukkan sang winger ke dalam rencana starter Alonso di Stamford Bridge tampaknya akan sangat sulit. Klub itu menjalani bursa transfer yang sibuk, dengan mendatangkan penyerang berpengalaman Danny Welbeck dan penyerang muda Morgan Rogers ke skuad yang sudah padat.

Bahkan jika pemain Ukraina itu tampil sangat baik dalam latihan, persaingan ketat tersebut membuat jaminan menit bermain sangat kecil kemungkinannya. Kepindahan ke Strasbourg justru akan memberinya lingkungan BlueCo yang familiar untuk mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten.