Menurut laporan tersebut, klub papan atas Portugal itu telah menjalin kontak dengan pihak Guerreiro sejak beberapa waktu lalu. Pemain berusia 32 tahun itu pun tampaknya tertarik untuk pindah ke Benfica.

Juara Bundesliga tersebut telah mengumumkan pada akhir Maret bahwa kontrak Guerreiro yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, Benfica tidak perlu membayar biaya transfer untuk merekrutnya.

Guerreiro pindah dari BVB ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer atas permintaan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di sana, ia memang sering diturunkan, tetapi tidak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan dan jarang menampilkan performa yang mendekati masa kejayaannya di Dortmund.