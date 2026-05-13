Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Benfica dari Lisbon tertarik untuk merekrut pemain serba bisa tersebut.
Diterjemahkan oleh
Klub baru setelah hengkang dari FC Bayern München: Bintang FCB yang akan hengkang ini berpotensi menciptakan hal baru dalam kariernya
Menurut laporan tersebut, klub papan atas Portugal itu telah menjalin kontak dengan pihak Guerreiro sejak beberapa waktu lalu. Pemain berusia 32 tahun itu pun tampaknya tertarik untuk pindah ke Benfica.
Juara Bundesliga tersebut telah mengumumkan pada akhir Maret bahwa kontrak Guerreiro yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, Benfica tidak perlu membayar biaya transfer untuk merekrutnya.
Guerreiro pindah dari BVB ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer atas permintaan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di sana, ia memang sering diturunkan, tetapi tidak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan dan jarang menampilkan performa yang mendekati masa kejayaannya di Dortmund.
Guerreiro belum pernah bermain di Portugal
Di bawah asuhan Vincent Kompany, Guerreiro hampir tidak pernah dimainkan dan karenanya lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Jika pelatih asal Belgia itu memainkannya, biasanya di posisi gelandang serang — dan itu pun hanya sebagai bagian dari rotasi. Di posisi bek kiri, di mana ia telah tampil dalam banyak pertandingan bersama BVB, pelatih Bayern itu selalu lebih memilih opsi lain.
Bagi pemain yang telah 65 kali membela tim nasional ini, ini akan menjadi klub profesional pertamanya di Portugal. Guerreiro, yang lahir dan besar di Prancis, memulai kariernya di tim junior Blanc-Mesnil SF dan kemudian bergabung dengan INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient, dan Borussia Dortmund sebelum pindah ke Munich.
Siapa pelatih yang akan ditemui Guerreiro di Benfica tampaknya masih belum jelas. Pelatih saat ini, Jose Mourinho, kabarnya akan kembali ke Real Madrid, dan pengumuman tersebut konon akan dilakukan minggu depan.
Bahkan sebelum pengumuman kepergian Guerreiro, Juventus Turin juga sempat disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik. Namun, rumor tersebut kini telah mereda.
Raphael Guerreiro: Data performa dan statistik di FC Bayern
Permainan 93 Gol 14 Assist 8